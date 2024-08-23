https://ukraina.ru/20240823/1056994239.html

Кадровый голод и отсутствие мощностей: аналитик объяснил, почему Запад не может нарастить производство

Кадровый голод и отсутствие мощностей: аналитик объяснил, почему Запад не может нарастить производство - 23.08.2024 Украина.ру

Кадровый голод и отсутствие мощностей: аналитик объяснил, почему Запад не может нарастить производство

Я не очень хорошо понимаю, как можно нарастить военное производство в Европе и США. Судя по данным, которые оттуда поступают, я не вижу мобилизации оборонной промышленности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский

2024-08-23T03:30

2024-08-23T03:30

2024-08-23T03:30

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олаф шольц

опк

сша

производство

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Всегда есть силы, которые зарабатывают на войне. Это лоббисты ОПК, потому что из политиков, которые начинали этот конфликт остались только президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, рассказал аналитик.Я слежу за состоянием промышленности в Европе и США и не понимаю, как там можно еще нарастить военное производство. Судя по данным, которые оттуда поступают, я не вижу мобилизации оборонной промышленности, указал Голубовский.Более того, это невозможно в силу кадрового голода и отсутствия производственных мощностей. Потому что, чтобы создавать новое, нужны капиталовложения. А капиталовложения – это годы освоения средств, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240822/1056988813.html

запад

россия

европа

сша

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новости, запад, россия, европа, дмитрий голубовский, эммануэль макрон, олаф шольц, опк, сша, производство, переговоры