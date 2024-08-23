Кадровый голод и отсутствие мощностей: аналитик объяснил, почему Запад не может нарастить производство - 23.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240823/1056994239.html
Кадровый голод и отсутствие мощностей: аналитик объяснил, почему Запад не может нарастить производство
Кадровый голод и отсутствие мощностей: аналитик объяснил, почему Запад не может нарастить производство - 23.08.2024 Украина.ру
Кадровый голод и отсутствие мощностей: аналитик объяснил, почему Запад не может нарастить производство
Я не очень хорошо понимаю, как можно нарастить военное производство в Европе и США. Судя по данным, которые оттуда поступают, я не вижу мобилизации оборонной промышленности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
2024-08-23T03:30
2024-08-23T03:30
новости
запад
россия
европа
дмитрий голубовский
эммануэль макрон
олаф шольц
опк
сша
производство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051795237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76ed3bcc09dc7094d8909d5c53e99dd9.jpg
Всегда есть силы, которые зарабатывают на войне. Это лоббисты ОПК, потому что из политиков, которые начинали этот конфликт остались только президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, рассказал аналитик.Я слежу за состоянием промышленности в Европе и США и не понимаю, как там можно еще нарастить военное производство. Судя по данным, которые оттуда поступают, я не вижу мобилизации оборонной промышленности, указал Голубовский.Более того, это невозможно в силу кадрового голода и отсутствия производственных мощностей. Потому что, чтобы создавать новое, нужны капиталовложения. А капиталовложения – это годы освоения средств, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Голубовского о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240822/1056988813.html
запад
россия
европа
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/06/1051795237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4ce7bb7a3653fe58b60885a7332fe51.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, европа, дмитрий голубовский, эммануэль макрон, олаф шольц, опк, сша, производство, переговоры
Новости, Запад, Россия, Европа, Дмитрий Голубовский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, ОПК, США, производство, переговоры

Кадровый голод и отсутствие мощностей: аналитик объяснил, почему Запад не может нарастить производство

03:30 23.08.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
Я не очень хорошо понимаю, как можно нарастить военное производство в Европе и США. Судя по данным, которые оттуда поступают, я не вижу мобилизации оборонной промышленности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Всегда есть силы, которые зарабатывают на войне. Это лоббисты ОПК, потому что из политиков, которые начинали этот конфликт остались только президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, рассказал аналитик.

"Вообще, поведение Запада иррационально. Ставить дальше на проигрыш – идея так себе. Последние нарративы, которые звучали в западной прессе, это стремление улучшить переговорные позиции Украины. Но они доулучшались до того, что все переговоры отменены", - отметил эксперт.

Я слежу за состоянием промышленности в Европе и США и не понимаю, как там можно еще нарастить военное производство. Судя по данным, которые оттуда поступают, я не вижу мобилизации оборонной промышленности, указал Голубовский.
Более того, это невозможно в силу кадрового голода и отсутствия производственных мощностей. Потому что, чтобы создавать новое, нужны капиталовложения. А капиталовложения – это годы освоения средств, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Голубовского о том, как долго Россия сможет воевать на Украине, и чем Камала Харрис лучше Трампа на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
Леопард-1
Вчера, 11:34
Почему Леопард-1 – не лучший выбор для поля боя на УкраинеИтак, после длительного перерыва с 2023 года ВСУ вновь бросили в бой модернизированные танки типа "Леопард-1". В конце июля 2024 года в СМИ появились фото- и видеокадры с уничтоженными боевыми машинами.
 
НовостиЗападРоссияЕвропаДмитрий ГолубовскийЭммануэль МакронОлаф ШольцОПКСШАпроизводствопереговоры
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:51Герой России Дмитрий Трачук: Сам-то я троечник и пока гордиться как-то нечем было. А тут – на тебе!
06:30Прорыв границы с оружием и отчуждение недвижимости без суда. Что происходит в Закарпатье
06:30Либо Залужный либо Аваков*: политолог рассказал, как США отрабатывают варианты по замене Зеленского
06:22Премьер Индии перед визитом в Киев потренировался на Польше
06:15На нас наступала не Украина: эксперт о том, почему ВСУ смогли далеко продвинуться в Курской области
06:04"План Зеленского - Украина без украинцев". Украинские эксперты о приближающейся катастрофе
06:00Растерян и плохо владеет ситуацией: политолог о том, почему никому не нужный Зеленский теряет поддержку
05:54Илья Мощанский: Россия готова сорвать перевернутую грушу ВСУ под Курском и осторожно обойти Покровск
05:45"ВСУ придется форсировать Днепр": политолог оценил вероятность сухопутной операции Украины в Крыму
05:32Сергей Сазонов: Удары ВСУ под Курском - проба сил перед операциями под Калининградом и Смоленском
05:30Погромы в Степанакерте и сумгаитская резня: эксперт о том, как начинался конфликт в Нагорном Карабахе
05:21Договор антиподов: 85 лет Пакту о ненападении между Третьим Рейхом и СССР
05:15"Курская область пошла не по плану": политолог о том, зачем Запад снова "прогревает" красные линии
05:00Эксперт раскрыл, что ждет Сумы и Харьков после заявления Киева о "зоне безопасности" в Курской области
04:45"НАТО это не скрывает": эксперт о том, как западные структуры организовали нападение на Курскую область
04:30"Для них важно добить Россию": политолог о том, какое значение для Европы имеет конфликт на Украине
04:15Владимир Овчинский объяснил, почему инициатором карабахского конфликта была именно армянская сторона
04:00Китайцы планируют вдолгую: Голубовский рассказал, почему у Пекина есть "определенные виды на Украину"
03:45Владимир Овчинский: Москва – основной гарант того, что на Ближнем Востоке еще не началась большая война
03:30Кадровый голод и отсутствие мощностей: аналитик объяснил, почему Запад не может нарастить производство
Лента новостейМолния