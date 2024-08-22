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Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план

Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план - 22.08.2024 Украина.ру

Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план

Тесное сотрудничество в оборонной промышленности и миротворческие идеи Нью-Дели обсудили 22 августа в Варшаве премьер-министры Индии и Польши.

2024-08-22T17:32

2024-08-22T17:32

2024-08-22T17:32

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"Я очень рад, что премьер-министр подтвердил свою готовность лично участвовать в мирном, справедливом и быстром прекращении войны. Мы оба убеждены, что Индия может сыграть здесь очень серьезную и позитивную роль", — заявил Дональд Туск.Он также сообщил, что Польша и Индия подняли свои отношения на уровень стратегического партнёрства. Польский премьер-министр также выразил уверенность, что предстоящий визит Моди на Украину будет историческим."Ситуация на Украине и во всей Западной Азии вызывает обеспокоенность. Мы считаем, что не существует проблем или конфликтов, которые можно было бы разрешить на поле боя. Мы поддерживаем диалог и дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности", - заявил премьер-министр Индии.Моди также поблагодарил Польшу за помощь, оказанную индийским студентам, которые застряли на украинской территории в 2022 году из-за начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.На четверг, помимо встречи с Дональдом Туском, у Моди также запланированы переговоры с другими польскими политиками - президентом Анджеем Дудой и бывшим вице-премьером и бывшим министром финансов Лешеком Бальцеровичем. Он также побеседует с представителями польских компаний, работающими в Индии. Затем премьер-министр Индии отправится в Киев – там на 23 августа запланированы его переговоры с Владимиром Зеленским.Визит премьер-министра Индии в Польшу стал первым за 45 лет, отметило издание rmf24.pl. Главы правительств обсудили сотрудничество в сферах возобновляемых источников энергии, пищевой и оборонной промышленности.В частности, Индию интересуют перспективы модернизации военной техники. Моди заверил, что с нетерпением ждёт предложений о тесном сотрудничестве в сфере ВПК, включая возможности использования новейших технологий. Он также напомнил, что Индия является мировым лидером в области искусственного интеллекта.Накануне стало известно, что Индийский премьер везёт Зеленскому альтернативный мирный план Подробнее о ситуации на Украине и перспективах мира в экспертной оценке На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград

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новости, индия, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, лешек бальцерович, впк, туск дональд, сво, евразия, переговоры