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Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план
Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план - 22.08.2024 Украина.ру
Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план
Тесное сотрудничество в оборонной промышленности и миротворческие идеи Нью-Дели обсудили 22 августа в Варшаве премьер-министры Индии и Польши.
2024-08-22T17:32
2024-08-22T17:32
2024-08-22T17:32
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"Я очень рад, что премьер-министр подтвердил свою готовность лично участвовать в мирном, справедливом и быстром прекращении войны. Мы оба убеждены, что Индия может сыграть здесь очень серьезную и позитивную роль", — заявил Дональд Туск.Он также сообщил, что Польша и Индия подняли свои отношения на уровень стратегического партнёрства. Польский премьер-министр также выразил уверенность, что предстоящий визит Моди на Украину будет историческим."Ситуация на Украине и во всей Западной Азии вызывает обеспокоенность. Мы считаем, что не существует проблем или конфликтов, которые можно было бы разрешить на поле боя. Мы поддерживаем диалог и дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности", - заявил премьер-министр Индии.Моди также поблагодарил Польшу за помощь, оказанную индийским студентам, которые застряли на украинской территории в 2022 году из-за начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.На четверг, помимо встречи с Дональдом Туском, у Моди также запланированы переговоры с другими польскими политиками - президентом Анджеем Дудой и бывшим вице-премьером и бывшим министром финансов Лешеком Бальцеровичем. Он также побеседует с представителями польских компаний, работающими в Индии. Затем премьер-министр Индии отправится в Киев – там на 23 августа запланированы его переговоры с Владимиром Зеленским.Визит премьер-министра Индии в Польшу стал первым за 45 лет, отметило издание rmf24.pl. Главы правительств обсудили сотрудничество в сферах возобновляемых источников энергии, пищевой и оборонной промышленности.В частности, Индию интересуют перспективы модернизации военной техники. Моди заверил, что с нетерпением ждёт предложений о тесном сотрудничестве в сфере ВПК, включая возможности использования новейших технологий. Он также напомнил, что Индия является мировым лидером в области искусственного интеллекта.Накануне стало известно, что Индийский премьер везёт Зеленскому альтернативный мирный план Подробнее о ситуации на Украине и перспективах мира в экспертной оценке На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград
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новости, индия, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, лешек бальцерович, впк, туск дональд, сво, евразия, переговоры
Новости, Индия, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Лешек Бальцерович, ВПК, Туск Дональд, СВО, Евразия, переговоры
Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план
Тесное сотрудничество в оборонной промышленности и миротворческие идеи Нью-Дели обсудили 22 августа в Варшаве премьер-министры Индии и Польши.
"Я очень рад, что премьер-министр подтвердил свою готовность лично участвовать в мирном, справедливом и быстром прекращении войны. Мы оба убеждены, что Индия может сыграть здесь очень серьезную и позитивную роль", — заявил Дональд Туск.
Он также сообщил, что Польша и Индия подняли свои отношения на уровень стратегического партнёрства. Польский премьер-министр также выразил уверенность, что предстоящий визит Моди на Украину будет историческим.
"Ситуация на Украине и во всей Западной Азии вызывает обеспокоенность. Мы считаем, что не существует проблем или конфликтов, которые можно было бы разрешить на поле боя. Мы поддерживаем диалог и дипломатические усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности", - заявил премьер-министр Индии.
Моди также поблагодарил Польшу за помощь, оказанную индийским студентам, которые застряли на украинской территории в 2022 году из-за начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
На четверг, помимо встречи с Дональдом Туском, у Моди также запланированы переговоры с другими польскими политиками - президентом Анджеем Дудой и бывшим вице-премьером и бывшим министром финансов Лешеком Бальцеровичем. Он также побеседует с представителями польских компаний, работающими в Индии. Затем премьер-министр Индии отправится в Киев – там на 23 августа запланированы его переговоры с Владимиром Зеленским.
Визит премьер-министра Индии в Польшу стал первым за 45 лет, отметило издание rmf24.pl. Главы правительств обсудили сотрудничество в сферах возобновляемых источников энергии, пищевой и оборонной промышленности.
В частности, Индию интересуют перспективы модернизации военной техники. Моди заверил, что с нетерпением ждёт предложений о тесном сотрудничестве в сфере ВПК, включая возможности использования новейших технологий. Он также напомнил, что Индия является мировым лидером в области искусственного интеллекта.