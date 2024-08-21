Индийский премьер везёт Зеленскому альтернативный мирный план - 21.08.2024 Украина.ру
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Индийский премьер везёт Зеленскому альтернативный мирный план
Индийский премьер везёт Зеленскому альтернативный мирный план - 21.08.2024 Украина.ру
Индийский премьер везёт Зеленскому альтернативный мирный план
Первый за почти треть века визит премьер-министра Индии на Украину сопровождается миротворческой инициативой. Об этом 21 августа заявила канцелярия главы индийского правительства Нарендра Моди
2024-08-21T13:28
2024-08-21T13:28
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"Я с нетерпением ожидаю возможности продолжить предварительные беседы с Зеленским по укреплению двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на мирное урегулирование конфликта, продолжающегося на Украине", - заявил Моди.Он выразил надежду на "скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе". Премьер-министр Индии прибудет в Киев 23 августа по приглашению Владимира Зеленского.Ранее с инициативой урегулирования украинско-российского конфликта выступали председатель КНР, президент Турции и лидеры других государств. Периодически высказывалось на эту тему и руководство России. Подробности в публикации После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров
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новости, индия, украина, киев, владимир зеленский, сво, моди нарендра, миротворец
Новости, Индия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, СВО, Моди Нарендра, Миротворец

Индийский премьер везёт Зеленскому альтернативный мирный план

13:28 21.08.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Нью-Дели
Саммит G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Первый за почти треть века визит премьер-министра Индии на Украину сопровождается миротворческой инициативой. Об этом 21 августа заявила канцелярия главы индийского правительства Нарендра Моди
"Я с нетерпением ожидаю возможности продолжить предварительные беседы с Зеленским по укреплению двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на мирное урегулирование конфликта, продолжающегося на Украине", - заявил Моди.
Он выразил надежду на "скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе". Премьер-министр Индии прибудет в Киев 23 августа по приглашению Владимира Зеленского.
Ранее с инициативой урегулирования украинско-российского конфликта выступали председатель КНР, президент Турции и лидеры других государств. Периодически высказывалось на эту тему и руководство России. Подробности в публикации После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров
 
НовостиИндияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСВОМоди НарендраМиротворец
 
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