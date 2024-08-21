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Индийский премьер везёт Зеленскому альтернативный мирный план

Индийский премьер везёт Зеленскому альтернативный мирный план - 21.08.2024 Украина.ру

Индийский премьер везёт Зеленскому альтернативный мирный план

Первый за почти треть века визит премьер-министра Индии на Украину сопровождается миротворческой инициативой. Об этом 21 августа заявила канцелярия главы индийского правительства Нарендра Моди

2024-08-21T13:28

2024-08-21T13:28

2024-08-21T13:28

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"Я с нетерпением ожидаю возможности продолжить предварительные беседы с Зеленским по укреплению двустороннего сотрудничества и поделиться взглядами на мирное урегулирование конфликта, продолжающегося на Украине", - заявил Моди.Он выразил надежду на "скорейшее восстановление мира и стабильности в регионе". Премьер-министр Индии прибудет в Киев 23 августа по приглашению Владимира Зеленского.Ранее с инициативой урегулирования украинско-российского конфликта выступали председатель КНР, президент Турции и лидеры других государств. Периодически высказывалось на эту тему и руководство России. Подробности в публикации После вторжения в Курскую область переговоров не будет - Лавров

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новости, индия, украина, киев, владимир зеленский, сво, моди нарендра, миротворец