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На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград
На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград - 22.08.2024 Украина.ру
На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру прокомментировал новый расширенный пакет военной помощи, рассказав о том, какая сумма уйдёт мимо украинского рта, Украина.ру, 22.08.2024
2024-08-22T17:03
2024-08-22T17:03
2024-08-22T17:03
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сша
андрей суздальцев
владимир путин
вооруженные силы украины
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украина.ру
всу
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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру прокомментировал новый расширенный пакет военной помощи, рассказав о том, какая сумма уйдёт мимо украинского рта, а также обозначил границы национальной безопасности России:00:21 - Сенат США: новый транш для Украины; 03:03 - почему на Украину идёт далеко не вся сумма американского транша? 07:09 - Курское вторжение ВСУ как новый фронт; 12:20 - об украинских настроениях в тылу; 18:40 - где проходят границы национальной безопасности России?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру прокомментировал новый расширенный пакет военной помощи, рассказав о том, какая сумма уйдёт мимо украинского рта, а также обозначил границы национальной безопасности России:
00:21 - Сенат США: новый транш для Украины;
03:03 - почему на Украину идёт далеко не вся сумма американского транша?
07:09 - Курское вторжение ВСУ как новый фронт;
12:20 - об украинских настроениях в тылу;
18:40 - где проходят границы национальной безопасности России?