https://ukraina.ru/20240822/1057003099.html

На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград

На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград - 22.08.2024 Украина.ру

На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград

Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру прокомментировал новый расширенный пакет военной помощи, рассказав о том, какая сумма уйдёт мимо украинского рта, Украина.ру, 22.08.2024

2024-08-22T17:03

2024-08-22T17:03

2024-08-22T17:03

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россия

украина

сша

андрей суздальцев

владимир путин

вооруженные силы украины

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украина.ру

всу

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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру прокомментировал новый расширенный пакет военной помощи, рассказав о том, какая сумма уйдёт мимо украинского рта, а также обозначил границы национальной безопасности России:00:21 - Сенат США: новый транш для Украины; 03:03 - почему на Украину идёт далеко не вся сумма американского транша? 07:09 - Курское вторжение ВСУ как новый фронт; 12:20 - об украинских настроениях в тылу; 18:40 - где проходят границы национальной безопасности России?

россия

украина

сша

курская область

белоруссия

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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