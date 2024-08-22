На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград - 22.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240822/1057003099.html
На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград
На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград - 22.08.2024 Украина.ру
На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру прокомментировал новый расширенный пакет военной помощи, рассказав о том, какая сумма уйдёт мимо украинского рта, Украина.ру, 22.08.2024
2024-08-22T17:03
2024-08-22T17:03
видео
россия
украина
сша
андрей суздальцев
владимир путин
вооруженные силы украины
ес
украина.ру
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1057002976_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_193f191e170cb0751dd787c45431078b.jpg
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру прокомментировал новый расширенный пакет военной помощи, рассказав о том, какая сумма уйдёт мимо украинского рта, а также обозначил границы национальной безопасности России:00:21 - Сенат США: новый транш для Украины; 03:03 - почему на Украину идёт далеко не вся сумма американского транша? 07:09 - Курское вторжение ВСУ как новый фронт; 12:20 - об украинских настроениях в тылу; 18:40 - где проходят границы национальной безопасности России?
россия
украина
сша
курская область
белоруссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1057002976_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc1966729857ac3783d9795c00036661.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, сша, андрей суздальцев, владимир путин, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, всу, потери всу, военная помощь, военная эскалация, курская область, кто, сво, белоруссия, бпла, нато, украина-нато, новые регионы, национальная безопасность, видео
Видео, Россия, Украина, США, Андрей Суздальцев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, ВСУ, потери ВСУ, военная помощь, военная эскалация, Курская область, КТО, СВО, Белоруссия, БПЛА, НАТО, Украина-НАТО, Новые регионы, национальная безопасность

На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград

17:03 22.08.2024
 
Читать в
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру прокомментировал новый расширенный пакет военной помощи, рассказав о том, какая сумма уйдёт мимо украинского рта, а также обозначил границы национальной безопасности России:
00:21 - Сенат США: новый транш для Украины;
03:03 - почему на Украину идёт далеко не вся сумма американского транша?
07:09 - Курское вторжение ВСУ как новый фронт;
12:20 - об украинских настроениях в тылу;
18:40 - где проходят границы национальной безопасности России?
 
ВидеоРоссияУкраинаСШААндрей СуздальцевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЕСУкраина.руВСУпотери ВСУвоенная помощьвоенная эскалацияКурская областьКТОСВОБелоруссияБПЛАНАТОУкраина-НАТОНовые регионынациональная безопасность
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18ЦИК РФ: есть запрос на выборы губернатора Курской области
17:55Глава МАГАТЭ Гросси отправится в Киев после осмотра Курской АЭС
17:42ВСУ атаковали паром в российском порту "Кавказ"
17:32Моди по пути к Зеленскому рассказал в Варшаве про свой мирный план
17:03На войне бывает всякое: Суздальцев об опыте России в Курской области и битве за Сталинград
16:56ВСУ вторглись на Курщину, чтобы потом захватить Запорожскую АЭС?
16:34Чиновники не могут составить акт об утере имущества на территории, оккупированной ВСУ
16:06Что общего у Алена Делона и Тараса Шевченко? И почему завещание Делона не будет выполнено
16:03Попытка №2: "Олевская республика" Бульбы-Боровца
15:37Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано
15:21Украина и пустота. Бжезинский не понимает, в чем сейчас стратегия США
15:18"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону
14:54Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах России
14:48Армия России продолжает уничтожать ВСУ в Курской области
14:47Генерал-танк - освободитель Парижа. Как Филипп Леклерк отобрал у немцев столицу Франции
14:31В Белоруссии на границе с Польшей пресекли незаконную сборку беспилотников
14:10Shaman получит миллионы, это цинично во время СВО - депутат Госдумы РФ Останина
13:51Так Зеленский с Залужным взорвали Северные потоки или нет? Почему Германия снимает Украину с довольствия
13:16Синод РПЦ обвинил патриарха Варфоломея в легализованном уничтожении УПЦ
13:04Зеленский приехал в Сумскую область из-за сложностей на фронте
Лента новостейМолния