Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано - 22.08.2024 Украина.ру
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Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано
Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано - 22.08.2024 Украина.ру
Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано
В ночь на 22 августа ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС. Об этом 22 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях
2024-08-22T15:37
2024-08-22T15:38
новости
россия
курская область
владимир путин
алексей смирнов (губернатор)
рафаэль гросси
магатэ
вооруженные силы украины
кто
ядерная безопасность
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"Противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", - сказал президент России.Он спросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова о ситуации на Курской АЭС и обстановке в регионе в целом.Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин повторил свою просьбу по вопросам совещания - "подготовить прямо сейчас соответствующие поручения и приступать к их исполнению незамедлительно". На совещании рассматривались вопросы обеспечения не только безопасности приграничных с Украиной российских регионов."Будем с вами в постоянном и оперативном контакте поддерживать отношения и при необходимости оперативно реагировать на все вопросы, которые возникают сейчас, конечно, прежде всего в социальной сфере, для эффективной помощи людям, которые, безусловно, в этой помощи с нашей стороны нуждаются", - подчеркнул Путин.Как стало известно, Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ Подробности совещания 22 августа совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях в публикации "У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону
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новости, россия, курская область, владимир путин, алексей смирнов (губернатор), рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, кто, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика
Новости, Россия, Курская область, Владимир Путин, Алексей Смирнов (губернатор), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, КТО, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика

Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано

15:37 22.08.2024 (обновлено: 15:38 22.08.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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В ночь на 22 августа ВСУ пытались наносить удары по Курской АЭС. Об этом 22 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях
"Противник пытался сегодня ночью наносить удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано", - сказал президент России.
Он спросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова о ситуации на Курской АЭС и обстановке в регионе в целом.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин повторил свою просьбу по вопросам совещания - "подготовить прямо сейчас соответствующие поручения и приступать к их исполнению незамедлительно". На совещании рассматривались вопросы обеспечения не только безопасности приграничных с Украиной российских регионов.
"Будем с вами в постоянном и оперативном контакте поддерживать отношения и при необходимости оперативно реагировать на все вопросы, которые возникают сейчас, конечно, прежде всего в социальной сфере, для эффективной помощи людям, которые, безусловно, в этой помощи с нашей стороны нуждаются", - подчеркнул Путин.
Как стало известно, Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ
Подробности совещания 22 августа совещании по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях в публикации "У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону
 
НовостиРоссияКурская областьВладимир ПутинАлексей Смирнов (губернатор)Рафаэль ГроссиМАГАТЭВооруженные силы УкраиныКТОядерная безопасностьядерная угрозаЯдерная энергетика
 
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15:37Путин сообщил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС, МАГАТЭ проинформировано
15:21Украина и пустота. Бжезинский не понимает, в чем сейчас стратегия США
15:18"У нас полки сформированы": губернаторы запросили у Путина финансирование на самооборону
14:54Путин проводит совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах России
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