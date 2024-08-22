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Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ
Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ - 22.08.2024 Украина.ру
Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию (АЭС) состоится на следующей неделе, передает РИА Новости
2024-08-22T11:39
2024-08-22T11:39
2024-08-22T11:39
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Курская АЭС "технически находится в пределах досягаемости артиллерии" ВСУ, отмечал Гросси.Он приедет в регион, чтобы поговорить с руководством станции, осмотреть ее, а также оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.На прошлой неделе Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении АЭС.Подробнее об угрозах - в материале МИД РФ разъясняет, кто создаёт угрозы Курской и Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.
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новости, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, мид, мария захарова, аэс, курская область
Новости, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, МИД, Мария Захарова, АЭС, Курская область
Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию (АЭС) состоится на следующей неделе, передает РИА Новости
Курская АЭС "технически находится в пределах досягаемости артиллерии" ВСУ, отмечал Гросси.
Он приедет в регион, чтобы поговорить с руководством станции, осмотреть ее, а также оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.
На прошлой неделе Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении АЭС.