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Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ

Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ - 22.08.2024 Украина.ру

Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе — МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что визит гендиректора Агентства Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию (АЭС) состоится на следующей неделе, передает РИА Новости

2024-08-22T11:39

2024-08-22T11:39

2024-08-22T11:39

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Курская АЭС "технически находится в пределах досягаемости артиллерии" ВСУ, отмечал Гросси.Он приедет в регион, чтобы поговорить с руководством станции, осмотреть ее, а также оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей.На прошлой неделе Гросси и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по телефону обсудили ситуацию на Курской и Запорожской АЭС. Лихачев подчеркивал, что ситуация вокруг этих атомных станций продолжает ухудшаться, он также пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую АЭС и город Курчатов и лично оценить ситуацию вокруг станции.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раннее заявляла, что Россия находится в плотном контакте с секретариатом МАГАТЭ и Гросси в связи с провокациями киевского режима в отношении АЭС.Подробнее об угрозах - в материале МИД РФ разъясняет, кто создаёт угрозы Курской и Запорожской АЭС на сайте Украина.ру.

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новости, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, мид, мария захарова, аэс, курская область