ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны - 22.08.2024 Украина.ру
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ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны
ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны - 22.08.2024 Украина.ру
ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны
Российская система противовоздушной обороны за ночь уничтожила и перехватила 28 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ
2024-08-22T08:58
2024-08-22T08:58
пво
новости
россия
волгоградская область
андрей бочаров
курская область
минобороны
вооруженные силы украины
беспилотники
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Тринадцать дронов сбито над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями, перечислили в военном ведомстве.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате падения дрона возник пожар на территории объекта министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Никто не пострадал.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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волгоградская область
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пво, новости, россия, волгоградская область, андрей бочаров, курская область, минобороны, вооруженные силы украины, беспилотники
ПВО, Новости, Россия, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Курская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, беспилотники

ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны

08:58 22.08.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российская система противовоздушной обороны за ночь уничтожила и перехватила 28 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ
Тринадцать дронов сбито над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями, перечислили в военном ведомстве.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате падения дрона возник пожар на территории объекта министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Никто не пострадал.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
ПВОНовостиРоссияВолгоградская областьАндрей БочаровКурская областьМинобороныВооруженные силы Украиныбеспилотники
 
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Заголовок открываемого материала
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08:58ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны
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08:09Главное за ночь 22 августа
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