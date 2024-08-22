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ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны

ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны - 22.08.2024 Украина.ру

ПВО сбила почти 30 дронов над регионами России - Минобороны

Российская система противовоздушной обороны за ночь уничтожила и перехватила 28 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ

2024-08-22T08:58

2024-08-22T08:58

2024-08-22T08:58

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Тринадцать дронов сбито над территорией Волгоградской области, семь – над Ростовской, четыре – над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями, перечислили в военном ведомстве.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров уточнил, что в результате падения дрона возник пожар на территории объекта министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Никто не пострадал.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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пво, новости, россия, волгоградская область, андрей бочаров, курская область, минобороны, вооруженные силы украины, беспилотники