"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДети катаются на велосипедах у разрушенных домов в Мариуполе
ВСУ - это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах. Перед нами очень сильный и коварный враг, который настроен на наше полное уничтожение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Мы должны понимать, что сейчас идет "почти гражданская война". Главком ВСУ Сырский тоже учился в советских училищах. Они нас знают. И мы их знаем, но ВС РФ "варятся в своем котле", а украинцы еще обучались в структурах НАТО, рассказал эксперт.
ВСУ - это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах. Перед нами очень сильный, коварный, хорошо нас знающий враг, который настроен на наше полное уничтожение, отметил политолог.
"Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми. А люди в это не верят, и эти моменты наша пропаганда отсвечивает неправильно. И происходит привыкание к войне, а это неправильно", - подчеркнул Суздальцев.
Сейчас Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть границу сейчас будем прикрывать. Это нам наука, указал он.
"Я не верю, что разведка не знала о подготовке нападения. Видимо, предполагали, что концентрация войск в Сумской области идёт для переброски в Харьковскою область", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
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