"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России - 22.08.2024 Украина.ру
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"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России
"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России - 22.08.2024 Украина.ру
"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России
ВСУ - это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах. Перед нами очень сильный и коварный враг, который настроен на наше полное уничтожение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-08-22T06:00
2024-08-22T06:00
новости
россия
сумская область
курская область
андрей суздальцев
андрей белоусов
александр сырский
вооруженные силы украины
нато
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Мы должны понимать, что сейчас идет "почти гражданская война". Главком ВСУ Сырский тоже учился в советских училищах. Они нас знают. И мы их знаем, но ВС РФ "варятся в своем котле", а украинцы еще обучались в структурах НАТО, рассказал эксперт.ВСУ - это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах. Перед нами очень сильный, коварный, хорошо нас знающий враг, который настроен на наше полное уничтожение, отметил политолог.Сейчас Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть границу сейчас будем прикрывать. Это нам наука, указал он."Я не верю, что разведка не знала о подготовке нападения. Видимо, предполагали, что концентрация войск в Сумской области идёт для переброски в Харьковскою область", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.руПодробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, сумская область, курская область, андрей суздальцев, андрей белоусов, александр сырский, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Сумская область, Курская область, Андрей Суздальцев, Андрей Белоусов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, НАТО

"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России

06:00 22.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДети катаются на велосипедах у разрушенных домов в Мариуполе
Дети катаются на велосипедах у разрушенных домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВСУ - это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах. Перед нами очень сильный и коварный враг, который настроен на наше полное уничтожение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Мы должны понимать, что сейчас идет "почти гражданская война". Главком ВСУ Сырский тоже учился в советских училищах. Они нас знают. И мы их знаем, но ВС РФ "варятся в своем котле", а украинцы еще обучались в структурах НАТО, рассказал эксперт.
ВСУ - это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах. Перед нами очень сильный, коварный, хорошо нас знающий враг, который настроен на наше полное уничтожение, отметил политолог.
"Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми. А люди в это не верят, и эти моменты наша пропаганда отсвечивает неправильно. И происходит привыкание к войне, а это неправильно", - подчеркнул Суздальцев.
Сейчас Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть границу сейчас будем прикрывать. Это нам наука, указал он.
"Я не верю, что разведка не знала о подготовке нападения. Видимо, предполагали, что концентрация войск в Сумской области идёт для переброски в Харьковскою область", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
Подробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
Руслан Калинчук интервью
20 августа, 19:30
Руслан Калинчук о запрете УПЦ: Церковь не смогли победить Нерон и Диоклетиан − куда уж ЗеленскомуКак говорят святые отцы, будущее церкви - это ее прошлое. Церковь вышла из катакомб в IV веке, и церковь в катакомбы вернется. Конечно, Украинская православная церковь никуда не исчезнет. С церковью воевали Нерон, Диоклетиан, кто только не брался это делать. И эти люди не чета Зеленскому. И государства были не чета недогосударству Украине.
 
НовостиРоссияСумская областьКурская областьАндрей СуздальцевАндрей БелоусовАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России
05:45"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области
05:30"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск
05:15Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"
05:00Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону
04:45Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться
04:30"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией
04:15Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость"
04:00"Пока эта кампания идет по инерции": эксперт объяснил, почему сейчас нужно дождаться выборов в США
03:45Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины
03:33Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет
03:31Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит
03:30Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла
03:28"Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ
03:22Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один
03:15"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии
03:00"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией
22:09Владимир Овчинский: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией
22:02Свинья, которую подложили Германии в 2022-ом году, стала переходящей
18:03Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков
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