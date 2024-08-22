https://ukraina.ru/20240822/1056984420.html

"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России

"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России - 22.08.2024 Украина.ру

"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России

ВСУ - это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах. Перед нами очень сильный и коварный враг, который настроен на наше полное уничтожение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-08-22T06:00

2024-08-22T06:00

2024-08-22T06:00

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Мы должны понимать, что сейчас идет "почти гражданская война". Главком ВСУ Сырский тоже учился в советских училищах. Они нас знают. И мы их знаем, но ВС РФ "варятся в своем котле", а украинцы еще обучались в структурах НАТО, рассказал эксперт.ВСУ - это славянская армия, и она будет воевать, даже если пополнение забирают на улицах. Перед нами очень сильный, коварный, хорошо нас знающий враг, который настроен на наше полное уничтожение, отметил политолог.Сейчас Министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о создании группировок войск "Белгород", "Брянск", "Курск". То есть границу сейчас будем прикрывать. Это нам наука, указал он."Я не верю, что разведка не знала о подготовке нападения. Видимо, предполагали, что концентрация войск в Сумской области идёт для переброски в Харьковскою область", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.руПодробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру

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новости, россия, сумская область, курская область, андрей суздальцев, андрей белоусов, александр сырский, вооруженные силы украины, нато