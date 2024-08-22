https://ukraina.ru/20240822/1056983757.html

Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"

Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан" - 22.08.2024 Украина.ру

Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"

Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны. Запад и Украина попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев

2024-08-22T05:15

2024-08-22T05:15

2024-08-22T05:15

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курская область

андрей суздальцев

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владимир путин

переговоры

всу

наступление

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в переговорный капкан, будучи втянутой в ненужные переговоры с Западом и киевским режимом с неясными перспективами и последствиями.После захода ВСУ в Курскую область российский МИД объявил, что условия для переговоров, объявленные президентом Владимиром Путиным в июне, уже недействительны. То есть они будут переделаны в худшую сторону для Украины, рассказал эксперт.Но такие разговоры о будущих переговорах имеют один нюанс – Россия должна пойти на уступки. Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны, подчеркнул он."Причем не факт, что эти бы уступки были благосклонно восприняты западной стороной и привели бы к реальным переговорам. Они попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Тогда предварительным условием переговоров было наше отступление от Киева", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.руПодробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240821/1056982639.html

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новости, россия, стамбул, курская область, андрей суздальцев, дмитрий медведев, владимир путин, переговоры, всу, наступление