Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан" - 22.08.2024 Украина.ру
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Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"
Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан" - 22.08.2024 Украина.ру
Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"
Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны. Запад и Украина попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
2024-08-22T05:15
2024-08-22T05:15
новости
россия
стамбул
курская область
андрей суздальцев
дмитрий медведев
владимир путин
переговоры
всу
наступление
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в переговорный капкан, будучи втянутой в ненужные переговоры с Западом и киевским режимом с неясными перспективами и последствиями.После захода ВСУ в Курскую область российский МИД объявил, что условия для переговоров, объявленные президентом Владимиром Путиным в июне, уже недействительны. То есть они будут переделаны в худшую сторону для Украины, рассказал эксперт.Но такие разговоры о будущих переговорах имеют один нюанс – Россия должна пойти на уступки. Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны, подчеркнул он."Причем не факт, что эти бы уступки были благосклонно восприняты западной стороной и привели бы к реальным переговорам. Они попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Тогда предварительным условием переговоров было наше отступление от Киева", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.руПодробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, стамбул, курская область, андрей суздальцев, дмитрий медведев, владимир путин, переговоры, всу, наступление
Новости, Россия, Стамбул, Курская область, Андрей Суздальцев, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, переговоры, ВСУ, наступление

Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"

05:15 22.08.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны. Запад и Украина попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в переговорный капкан, будучи втянутой в ненужные переговоры с Западом и киевским режимом с неясными перспективами и последствиями.
После захода ВСУ в Курскую область российский МИД объявил, что условия для переговоров, объявленные президентом Владимиром Путиным в июне, уже недействительны. То есть они будут переделаны в худшую сторону для Украины, рассказал эксперт.
"Почему это была ловушка? Напоминаю, что в конце июня и в июле шла очередная кампания по поводу возможных переговоров. Таких на моей памяти с 2022 года было четыре после переговоров Стамбуле. Эти кампании сочетались с разговорами о слабости украинской армии", - отметил Судальцев.
Но такие разговоры о будущих переговорах имеют один нюанс – Россия должна пойти на уступки. Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны, подчеркнул он.
"Причем не факт, что эти бы уступки были благосклонно восприняты западной стороной и привели бы к реальным переговорам. Они попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Тогда предварительным условием переговоров было наше отступление от Киева", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Суздальцева о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми на сайте Украина.ру
Подробнее о том, смогут ли ВСУ окопаться в Курской области - в интервью Сергея Полетаева: Даже если ВСУ зароются в землю под Курском, до зимы Россия дотянется до Павлограда читайте на сайте Украина.ру
Владимир Овчинский
Вчера, 22:09
Владимир Овчинский: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией Не надо думать, что ВСУ прорвали границу исключительно из-за наших ошибок. Это была качественно подготовленная операция США и НАТО. Нам надо самим развивать новые технологии и противостоять технологиям врага
 
НовостиРоссияСтамбулКурская областьАндрей СуздальцевДмитрий МедведевВладимир ПутинпереговорыВСУнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
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05:45"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области
05:30"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск
05:15Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"
05:00Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону
04:45Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться
04:30"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией
04:15Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость"
04:00"Пока эта кампания идет по инерции": эксперт объяснил, почему сейчас нужно дождаться выборов в США
03:45Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины
03:33Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет
03:31Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит
03:30Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла
03:28"Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ
03:22Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один
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03:00"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией
22:09Владимир Овчинский: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией
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