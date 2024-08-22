Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ "Мста-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны. Запад и Украина попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, один из ведущих специалистов по постсоветскому пространству в России Андрей Суздальцев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до вторжения ВСУ в Курскую область Россия могла угодить в переговорный капкан, будучи втянутой в ненужные переговоры с Западом и киевским режимом с неясными перспективами и последствиями.
"Почему это была ловушка? Напоминаю, что в конце июня и в июле шла очередная кампания по поводу возможных переговоров. Таких на моей памяти с 2022 года было четыре после переговоров Стамбуле. Эти кампании сочетались с разговорами о слабости украинской армии", - отметил Судальцев.
Но такие разговоры о будущих переговорах имеют один нюанс – Россия должна пойти на уступки. Недавняя кампания по переговорам заключала в себе элемент уступки с российской стороны, подчеркнул он.
"Причем не факт, что эти бы уступки были благосклонно восприняты западной стороной и привели бы к реальным переговорам. Они попытались бы сыграть так, как сыграли со Стамбулом в 2022 году. Тогда предварительным условием переговоров было наше отступление от Киева", - заключил собеседник издания.
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