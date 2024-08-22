"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола"
Атакой на Курскую область ВСУ пытались отвлечь от Донбасса даже не войска, а российские ВКС и разведку – всего того, что не видно невооруженным взглядом. Противник пытается выдавить нас за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Ожидания Украины относительно реакции Москвы на вторжение в Курскую область не оправдались. Этот прорыв мог быть подготовлен именно с той целью, чтобы купировать российское наступление на Красноармейск (Покровск), указал политолог.
"Кто бы что ни говорил, мы купируем прорыв в Курской области. Мы стабилизировали этот украинский плацдарм, просто не преступили к его ликвидации. Это потребовало от Москвы политической стойкости. Хотя есть предвыборный сезон и масса других факторов, которые противник просчитывал", - подчеркнул Скоробогатый.
Я не думаю, что у Украины есть достаточно сил на увеличение плацдарма в Курской области. Да, они попытаются это сделать. Но пока эти попытки расширения плацдарма предпринимаются внутри сформированного периметра, добавил он.
"Противник пытается не проломить нашу оборону, а выдавить нас за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Это не силовое выдавливание, а выдавливание за счет ограничения района боевых действий", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
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