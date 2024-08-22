https://ukraina.ru/20240822/1056975347.html

"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области

"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области - 22.08.2024 Украина.ру

"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области

Атакой на Курскую область ВСУ пытались отвлечь от Донбасса даже не войска, а российские ВКС и разведку – всего того, что не видно невооруженным взглядом. Противник пытается выдавить нас за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-08-22T05:45

2024-08-22T05:45

2024-08-22T05:45

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курская область

украина

донбасс

пётр скоробогатый

вкс

всу

плацдарм

наступление

оборона

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Ожидания Украины относительно реакции Москвы на вторжение в Курскую область не оправдались. Этот прорыв мог быть подготовлен именно с той целью, чтобы купировать российское наступление на Красноармейск (Покровск), указал политолог.Атакой на Курскую область ВСУ пытались отвлечь от Донбасса даже не войска, а российские ВКС и разведку – всего того, что не видно невооруженным взглядом. Все эти замыслы врага рушатся, отметил эксперт.Я не думаю, что у Украины есть достаточно сил на увеличение плацдарма в Курской области. Да, они попытаются это сделать. Но пока эти попытки расширения плацдарма предпринимаются внутри сформированного периметра, добавил он."Противник пытается не проломить нашу оборону, а выдавить нас за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Это не силовое выдавливание, а выдавливание за счет ограничения района боевых действий", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру

https://ukraina.ru/20240821/1056966130.html

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новости, курская область, украина, донбасс, пётр скоробогатый, вкс, всу, плацдарм, наступление, оборона, вс рф, сво