"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области - 22.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240822/1056975347.html
"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области
"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области - 22.08.2024 Украина.ру
"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области
Атакой на Курскую область ВСУ пытались отвлечь от Донбасса даже не войска, а российские ВКС и разведку – всего того, что не видно невооруженным взглядом. Противник пытается выдавить нас за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2024-08-22T05:45
2024-08-22T05:45
новости
курская область
украина
донбасс
пётр скоробогатый
вкс
всу
плацдарм
наступление
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056969159_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34cd924c3c3e0f0fc17fd73ffc5e47e7.jpg.webp
Ожидания Украины относительно реакции Москвы на вторжение в Курскую область не оправдались. Этот прорыв мог быть подготовлен именно с той целью, чтобы купировать российское наступление на Красноармейск (Покровск), указал политолог.Атакой на Курскую область ВСУ пытались отвлечь от Донбасса даже не войска, а российские ВКС и разведку – всего того, что не видно невооруженным взглядом. Все эти замыслы врага рушатся, отметил эксперт.Я не думаю, что у Украины есть достаточно сил на увеличение плацдарма в Курской области. Да, они попытаются это сделать. Но пока эти попытки расширения плацдарма предпринимаются внутри сформированного периметра, добавил он."Противник пытается не проломить нашу оборону, а выдавить нас за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Это не силовое выдавливание, а выдавливание за счет ограничения района боевых действий", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.руО том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
https://ukraina.ru/20240821/1056966130.html
курская область
украина
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/15/1056969159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96df2dd7ee55df6a7a558018bb1ab081.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, украина, донбасс, пётр скоробогатый, вкс, всу, плацдарм, наступление, оборона, вс рф, сво
Новости, Курская область, Украина, Донбасс, Пётр Скоробогатый, ВКС, ВСУ, плацдарм, наступление, оборона, ВС РФ, СВО

"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области

05:45 22.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола"
Работа 88-й разведывательно-диверсионной бригады Эспаньола - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Атакой на Курскую область ВСУ пытались отвлечь от Донбасса даже не войска, а российские ВКС и разведку – всего того, что не видно невооруженным взглядом. Противник пытается выдавить нас за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Ожидания Украины относительно реакции Москвы на вторжение в Курскую область не оправдались. Этот прорыв мог быть подготовлен именно с той целью, чтобы купировать российское наступление на Красноармейск (Покровск), указал политолог.
Атакой на Курскую область ВСУ пытались отвлечь от Донбасса даже не войска, а российские ВКС и разведку – всего того, что не видно невооруженным взглядом. Все эти замыслы врага рушатся, отметил эксперт.
"Кто бы что ни говорил, мы купируем прорыв в Курской области. Мы стабилизировали этот украинский плацдарм, просто не преступили к его ликвидации. Это потребовало от Москвы политической стойкости. Хотя есть предвыборный сезон и масса других факторов, которые противник просчитывал", - подчеркнул Скоробогатый.
Я не думаю, что у Украины есть достаточно сил на увеличение плацдарма в Курской области. Да, они попытаются это сделать. Но пока эти попытки расширения плацдарма предпринимаются внутри сформированного периметра, добавил он.
"Противник пытается не проломить нашу оборону, а выдавить нас за счет ударов по мостам и затруднения логистики. Это не силовое выдавливание, а выдавливание за счет ограничения района боевых действий", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы читайте на сайте Украина.ру
О том, перейдет ли вооруженное противостояние в Курской области в позиционную фазу - в интервью Евгения Белаша о вторжении ВСУ в Курскую область: Кто не верит своей армии - работает на чужую на сайте Украна.ру
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Вчера, 06:12
Мальчики, пропустившие войнуСредний возраст мужчин на Украине сократился до 57 лет (входит в пятёрку самых низких в мире). И это киевские власти ещё не начали мобилизацию 18-25-летних, только готовятся. Средний возраст воюющих сейчас украинцев уверенно перевалил за 48 лет и вплотную приблизился к пятидесяти.
 
НовостиКурская областьУкраинаДонбассПётр СкоробогатыйВКСВСУплацдармнаступлениеоборонаВС РФСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Все колодцы закидают нашими детьми": эксперт раскрыл, почему ВСУ настроены на полное уничтожение России
05:45"Замыслы врага рушатся". Политолог рассказал, сможет ли Украина расширить плацдарм в Курской области
05:30"Курск", "Беглород" и "Брянск": эксперт раскрыл, зачем МО РФ объявило о создании новых группировок войск
05:15Это была ловушка: Суздальцев о том, почему до вторжения ВСУ Россия могла угодить в "переговорный капкан"
05:00Над этим работает не только ГВ "Север": эксперт рассказал, где еще нужно создавать санитарную зону
04:45Плацдарм в Курской области: политолог объяснил, почему ВСУ там придется долго и упорно обороняться
04:30"Украина еще может сопротивляться": эксперт раскрыл, почему Запад не готов к большой войне с Россией
04:15Штурмовики с серьезным опытом: политолог рассказал, почему в прорыве ВСУ была видна "некая легкость"
04:00"Пока эта кампания идет по инерции": эксперт объяснил, почему сейчас нужно дождаться выборов в США
03:45Проявлен элемент сдержанности: Суздальцев о том, почему два месяца ВС РФ не били по энергетике Украины
03:33Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будет
03:31Герман Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит
03:30Эксперт: Если ВСУ не смогут совершить новый прорыв, то в удержании плацдарма в Курске не будет смысла
03:28"Закончится гражданской войной". Украинские и российские эксперты и политики о гонениях на УПЦ
03:22Хочу жить в России! У каждого эмигранта своя история, но "Путь домой" один
03:15"Все идет по плану": Скоробогатый рассказал, почему Запад повышает ставки и "прогревает" красные линии
03:00"Это не усталость от войны": эксперт объяснил, почему Западу нужно искать компромисс с Россией
22:09Владимир Овчинский: ВСУ под Курском применили сложную тактику, которую НАТО готовит для войны с Россией
22:02Свинья, которую подложили Германии в 2022-ом году, стала переходящей
18:03Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков
Лента новостейМолния