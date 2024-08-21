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Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков

Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков - 21.08.2024 Украина.ру

Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков

Подпольная организация в подконтрольном киевским властям Херсоне продолжает активную деятельность, помогающую в СВО. Об этом 21 августа сообщил Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

2024-08-21T18:03

2024-08-21T18:03

2024-08-21T18:03

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"Бойцы подпольной организации "Русский Херсон" сообщают, что по переданным ими координатам за последний месяц наши военные уничтожили несколько пунктов управления БПЛА и десять плавсредств противника. Также подпольщики ведут сбор информации о активных пособниках киевского режима в Херсоне и военных преступниках", - сказано в публикации официального Telegram-канала губернатора Херсонской области.Сальдо уверен, что собранные подпольщиками сведения "пригодятся в скором времени". Он заварил: каждый военный преступник будет найден.Ранее Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России Подробнее о событиях уходящего дня - в обзоре ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа

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новости, херсонская область, херсон, россия, владимир сальдо, партизаны, новые регионы, украина, бпла, потери всу