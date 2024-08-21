Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков - 21.08.2024 Украина.ру
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Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков
Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков - 21.08.2024 Украина.ру
Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков
Подпольная организация в подконтрольном киевским властям Херсоне продолжает активную деятельность, помогающую в СВО. Об этом 21 августа сообщил Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
2024-08-21T18:03
2024-08-21T18:03
новости
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партизаны
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украина
бпла
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"Бойцы подпольной организации "Русский Херсон" сообщают, что по переданным ими координатам за последний месяц наши военные уничтожили несколько пунктов управления БПЛА и десять плавсредств противника. Также подпольщики ведут сбор информации о активных пособниках киевского режима в Херсоне и военных преступниках", - сказано в публикации официального Telegram-канала губернатора Херсонской области.Сальдо уверен, что собранные подпольщиками сведения "пригодятся в скором времени". Он заварил: каждый военный преступник будет найден.Ранее Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России Подробнее о событиях уходящего дня - в обзоре ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа
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новости, херсонская область, херсон, россия, владимир сальдо, партизаны, новые регионы, украина, бпла, потери всу
Новости, Херсонская область, Херсон, Россия, Владимир Сальдо, партизаны, Новые регионы, Украина, БПЛА, потери ВСУ

Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков

18:03 21.08.2024
 
© AFP 2022 / Andrey Borodulin
© AFP 2022 / Andrey Borodulin
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Подпольная организация в подконтрольном киевским властям Херсоне продолжает активную деятельность, помогающую в СВО. Об этом 21 августа сообщил Губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
"Бойцы подпольной организации "Русский Херсон" сообщают, что по переданным ими координатам за последний месяц наши военные уничтожили несколько пунктов управления БПЛА и десять плавсредств противника. Также подпольщики ведут сбор информации о активных пособниках киевского режима в Херсоне и военных преступниках", - сказано в публикации официального Telegram-канала губернатора Херсонской области.
Сальдо уверен, что собранные подпольщиками сведения "пригодятся в скором времени". Он заварил: каждый военный преступник будет найден.
Ранее Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России
Подробнее о событиях уходящего дня - в обзоре ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа
 
НовостиХерсонская областьХерсонРоссияВладимир СальдопартизаныНовые регионыУкраинаБПЛАпотери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
18:03Губернатор Херсонской области рассказал об успехах подпольщиков
18:00ООН и ЕС изучают запрет УПЦ, Пентагон кивает на Киев, Индия предлагает мирный план. Итоги 21 августа
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