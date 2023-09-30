Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России - 30.09.2023 Украина.ру
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Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России
Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России - 30.09.2023 Украина.ру
Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России
Дойти до Измаила и вернуть русские земли призвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил 30 сентября в интервью телеканалу "Таврия".
2023-09-30T16:40
2023-09-30T16:40
новости
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александр суворов
григорий потемкин
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"Мы все равно вернёмся в Херсон, вернёмся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию", - сказал российский губернатор.Владимир Сальдо напомнил о славных ратных делах великих русских полководцев Григория Потёмкина и не знавшего ни одного поражения генералиссимуса Александра Суворова. Губернатор рассказал о восстановительных работах в Херсонской области – одном из новых регионов России.Владимир Путин 30 сентября поздравил соотечественников с Днём воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством", - сказал президент России.Херсонская область проголосовала за воссоединение с Россией в сентябре 2022 года. Сейчас под российским контролем находится около 2/3 региона.
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новости, украина, александр суворов, григорий потемкин, армия, россия, российская империя, русский мир, русские, день воссоединения с россией, воссоединение, новые регионы рф, херсонская область, таврида, новороссия, постсоветское пространство, сво, владимир сальдо, херсон, измаил
Новости, Украина, Александр Суворов, Григорий Потемкин, армия, Россия, Российская империя, Русский мир, русские, День воссоединения с Россией, воссоединение, Новые регионы РФ, Херсонская область, Таврида, Новороссия, постсоветское пространство, СВО, Владимир Сальдо, Херсон, Измаил

Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России

16:40 30.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Варфоломеев / Перейти в фотобанкПортрет А. Суворова
Портрет А. Суворова - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости . Алексей Варфоломеев
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Дойти до Измаила и вернуть русские земли призвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил 30 сентября в интервью телеканалу "Таврия".
"Мы все равно вернёмся в Херсон, вернёмся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию", - сказал российский губернатор.
Владимир Сальдо напомнил о славных ратных делах великих русских полководцев Григория Потёмкина и не знавшего ни одного поражения генералиссимуса Александра Суворова. Губернатор рассказал о восстановительных работах в Херсонской области – одном из новых регионов России.
Владимир Путин 30 сентября поздравил соотечественников с Днём воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством", - сказал президент России.
Херсонская область проголосовала за воссоединение с Россией в сентябре 2022 года. Сейчас под российским контролем находится около 2/3 региона.
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
12:36
Путин: 30 сентября 2022 года произошло историческое и судьбоносное событиеВоссоединение миллионов жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с Россией было осознанным и выстраданным решением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в опубликованном 30 сентября видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией.

 
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