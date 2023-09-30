https://ukraina.ru/20230930/1049807898.html

Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России

Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России - 30.09.2023 Украина.ру

Сальдо призвал повторить путь Потёмкина и Суворова, вернуть все земли России

Дойти до Измаила и вернуть русские земли призвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом он заявил 30 сентября в интервью телеканалу "Таврия".

2023-09-30T16:40

2023-09-30T16:40

2023-09-30T16:40

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"Мы все равно вернёмся в Херсон, вернёмся на правый берег. Наша задача состоит даже дальше пройти, повторить путь Потёмкина и Суворова, дойти до Измаила и вернуть все эти земли в Российскую Федерацию", - сказал российский губернатор.Владимир Сальдо напомнил о славных ратных делах великих русских полководцев Григория Потёмкина и не знавшего ни одного поражения генералиссимуса Александра Суворова. Губернатор рассказал о восстановительных работах в Херсонской области – одном из новых регионов России.Владимир Путин 30 сентября поздравил соотечественников с Днём воссоединения ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией. "Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор – быть со своим Отечеством", - сказал президент России.Херсонская область проголосовала за воссоединение с Россией в сентябре 2022 года. Сейчас под российским контролем находится около 2/3 региона.

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