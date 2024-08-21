Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму" - 21.08.2024 Украина.ру
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Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму"
Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму" - 21.08.2024 Украина.ру
Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму"
Нынешнее руководство Украины вскоре может пойти на новую кровавую акцию. Об этом 21 августа заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
2024-08-21T17:51
2024-08-21T17:51
новости
крым
украина
курская область
владимир константинов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
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"По мнению ряда экспертов, курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму как стратегической "сакральной" цели киевского режима", - заявил Константинов в своём официальном Telegram-канале.По его мнению, от нынешних руководителей Украины "следует ожидать любой гадости" и "в очередную годовщину своей мифической "незалежности" они попробуют принести очередную кровавую жертву".Константинов считает несомненным "тот факт, что смысл существования украинского государства в этом и заключается: сеять вокруг себя смерть и разруху". При этом вторжение ВСУ в Крым он считает маловероятным, но при этом ожидаемым и предсказуемым."На этом направлении их ждут закалённые в боях части нашей Армии. Сама география ограничивает возможности для прорыва в Крым сходу. В Крым сложно войти и невозможно выйти. Одним словом, маловероятно. Тем более, что эти "хлопцы" унаследовали у своих предшественников в Диком Поле — степняков, сотни лет терзавших русские земли, — коронный тактический приём: бить там, где этого меньше всего ожидают", - отметил председатель крымского Госсовета.Поэтому, считает Константинов, Крым продолжают обстреливать дальнобойными средствами, а наземные операции проводят на других участках. Однако, отметил он, "необходимо быть предельно готовыми (и не только в Крыму) к новым провокациям обанкротившегося киевского режима, наподобие курской авантюры"."Зеленский сейчас загнан в угол. Нет явных успехов на фронте, есть усталость спонсоров. Надо что-то предпринять, что может вселить оптимизм в тех, кто даёт деньги, находясь в тысячах километрах от ЛБС, и не особо понимающих истинный смысл и масштаб происходящего на фронте", - констатировал председатель Госсовета Республики Крым.Тем временем Пентагон настаивает на самодеятельности ВСУ в Курской области Также сегодня Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ
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новости, крым, украина, курская область, владимир константинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу
Новости, Крым, Украина, Курская область, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ

Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму"

17:51 21.08.2024
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Нынешнее руководство Украины вскоре может пойти на новую кровавую акцию. Об этом 21 августа заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
"По мнению ряда экспертов, курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму как стратегической "сакральной" цели киевского режима", - заявил Константинов в своём официальном Telegram-канале.
По его мнению, от нынешних руководителей Украины "следует ожидать любой гадости" и "в очередную годовщину своей мифической "незалежности" они попробуют принести очередную кровавую жертву".
Константинов считает несомненным "тот факт, что смысл существования украинского государства в этом и заключается: сеять вокруг себя смерть и разруху". При этом вторжение ВСУ в Крым он считает маловероятным, но при этом ожидаемым и предсказуемым.
"На этом направлении их ждут закалённые в боях части нашей Армии. Сама география ограничивает возможности для прорыва в Крым сходу. В Крым сложно войти и невозможно выйти. Одним словом, маловероятно. Тем более, что эти "хлопцы" унаследовали у своих предшественников в Диком Поле — степняков, сотни лет терзавших русские земли, — коронный тактический приём: бить там, где этого меньше всего ожидают", - отметил председатель крымского Госсовета.
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Алаудинов рассказал, где могут напасть ВСУ после провала в Курской областиУкраинские войска занимаются перегруппировкой сил на Курском направлении, в ближайшее время могут нанести удар на другом участке. Об этом 21 августа предупредил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире Первого канала
Поэтому, считает Константинов, Крым продолжают обстреливать дальнобойными средствами, а наземные операции проводят на других участках. Однако, отметил он, "необходимо быть предельно готовыми (и не только в Крыму) к новым провокациям обанкротившегося киевского режима, наподобие курской авантюры".
"Зеленский сейчас загнан в угол. Нет явных успехов на фронте, есть усталость спонсоров. Надо что-то предпринять, что может вселить оптимизм в тех, кто даёт деньги, находясь в тысячах километрах от ЛБС, и не особо понимающих истинный смысл и масштаб происходящего на фронте", - констатировал председатель Госсовета Республики Крым.
Тем временем Пентагон настаивает на самодеятельности ВСУ в Курской области
Также сегодня Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ
 
НовостиКрымУкраинаКурская областьВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУ
 
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