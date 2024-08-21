https://ukraina.ru/20240821/1056982163.html

Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму"

Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму" - 21.08.2024 Украина.ру

Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму"

Нынешнее руководство Украины вскоре может пойти на новую кровавую акцию. Об этом 21 августа заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов

2024-08-21T17:51

2024-08-21T17:51

2024-08-21T17:51

новости

крым

украина

курская область

владимир константинов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038790262_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe83890605b0cb65213301629399f9db.jpg

"По мнению ряда экспертов, курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму как стратегической "сакральной" цели киевского режима", - заявил Константинов в своём официальном Telegram-канале.По его мнению, от нынешних руководителей Украины "следует ожидать любой гадости" и "в очередную годовщину своей мифической "незалежности" они попробуют принести очередную кровавую жертву".Константинов считает несомненным "тот факт, что смысл существования украинского государства в этом и заключается: сеять вокруг себя смерть и разруху". При этом вторжение ВСУ в Крым он считает маловероятным, но при этом ожидаемым и предсказуемым."На этом направлении их ждут закалённые в боях части нашей Армии. Сама география ограничивает возможности для прорыва в Крым сходу. В Крым сложно войти и невозможно выйти. Одним словом, маловероятно. Тем более, что эти "хлопцы" унаследовали у своих предшественников в Диком Поле — степняков, сотни лет терзавших русские земли, — коронный тактический приём: бить там, где этого меньше всего ожидают", - отметил председатель крымского Госсовета.Поэтому, считает Константинов, Крым продолжают обстреливать дальнобойными средствами, а наземные операции проводят на других участках. Однако, отметил он, "необходимо быть предельно готовыми (и не только в Крыму) к новым провокациям обанкротившегося киевского режима, наподобие курской авантюры"."Зеленский сейчас загнан в угол. Нет явных успехов на фронте, есть усталость спонсоров. Надо что-то предпринять, что может вселить оптимизм в тех, кто даёт деньги, находясь в тысячах километрах от ЛБС, и не особо понимающих истинный смысл и масштаб происходящего на фронте", - констатировал председатель Госсовета Республики Крым.Тем временем Пентагон настаивает на самодеятельности ВСУ в Курской области Также сегодня Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ

https://ukraina.ru/20240821/1056976452.html

крым

украина

курская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, украина, курская область, владимир константинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу