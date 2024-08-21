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Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму"
Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму" - 21.08.2024 Украина.ру
Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму"
Нынешнее руководство Украины вскоре может пойти на новую кровавую акцию. Об этом 21 августа заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
2024-08-21T17:51
2024-08-21T17:51
2024-08-21T17:51
новости
крым
украина
курская область
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вооруженные силы украины
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"По мнению ряда экспертов, курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму как стратегической "сакральной" цели киевского режима", - заявил Константинов в своём официальном Telegram-канале.По его мнению, от нынешних руководителей Украины "следует ожидать любой гадости" и "в очередную годовщину своей мифической "незалежности" они попробуют принести очередную кровавую жертву".Константинов считает несомненным "тот факт, что смысл существования украинского государства в этом и заключается: сеять вокруг себя смерть и разруху". При этом вторжение ВСУ в Крым он считает маловероятным, но при этом ожидаемым и предсказуемым."На этом направлении их ждут закалённые в боях части нашей Армии. Сама география ограничивает возможности для прорыва в Крым сходу. В Крым сложно войти и невозможно выйти. Одним словом, маловероятно. Тем более, что эти "хлопцы" унаследовали у своих предшественников в Диком Поле — степняков, сотни лет терзавших русские земли, — коронный тактический приём: бить там, где этого меньше всего ожидают", - отметил председатель крымского Госсовета.Поэтому, считает Константинов, Крым продолжают обстреливать дальнобойными средствами, а наземные операции проводят на других участках. Однако, отметил он, "необходимо быть предельно готовыми (и не только в Крыму) к новым провокациям обанкротившегося киевского режима, наподобие курской авантюры"."Зеленский сейчас загнан в угол. Нет явных успехов на фронте, есть усталость спонсоров. Надо что-то предпринять, что может вселить оптимизм в тех, кто даёт деньги, находясь в тысячах километрах от ЛБС, и не особо понимающих истинный смысл и масштаб происходящего на фронте", - констатировал председатель Госсовета Республики Крым.Тем временем Пентагон настаивает на самодеятельности ВСУ в Курской области Также сегодня Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ
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новости, крым, украина, курская область, владимир константинов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу
Константинов: "Курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму"
Нынешнее руководство Украины вскоре может пойти на новую кровавую акцию. Об этом 21 августа заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
"По мнению ряда экспертов, курская операция — это отвлекающий удар ВСУ, а главный они попытаются нанести по Крыму как стратегической "сакральной" цели киевского режима", - заявил Константинов в своём официальном Telegram-канале.
По его мнению, от нынешних руководителей Украины "следует ожидать любой гадости" и "в очередную годовщину своей мифической "незалежности" они попробуют принести очередную кровавую жертву".
Константинов считает несомненным "тот факт, что смысл существования украинского государства в этом и заключается: сеять вокруг себя смерть и разруху". При этом вторжение ВСУ в Крым он считает маловероятным, но при этом ожидаемым и предсказуемым.
"На этом направлении их ждут закалённые в боях части нашей Армии. Сама география ограничивает возможности для прорыва в Крым сходу. В Крым сложно войти и невозможно выйти. Одним словом, маловероятно. Тем более, что эти "хлопцы" унаследовали у своих предшественников в Диком Поле — степняков, сотни лет терзавших русские земли, — коронный тактический приём: бить там, где этого меньше всего ожидают", - отметил председатель крымского Госсовета.
Поэтому, считает Константинов, Крым продолжают обстреливать дальнобойными средствами, а наземные операции проводят на других участках. Однако, отметил он, "необходимо быть предельно готовыми (и не только в Крыму) к новым провокациям обанкротившегося киевского режима, наподобие курской авантюры".
"Зеленский сейчас загнан в угол. Нет явных успехов на фронте, есть усталость спонсоров. Надо что-то предпринять, что может вселить оптимизм в тех, кто даёт деньги, находясь в тысячах километрах от ЛБС, и не особо понимающих истинный смысл и масштаб происходящего на фронте", - констатировал председатель Госсовета Республики Крым.