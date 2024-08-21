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Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ
Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ - 21.08.2024 Украина.ру
Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ
Попытки киевского режима оправдаться за террористическую вылазку в Курскую область нелепы, бесчинства ВСУ в отношении мирных жителей не имеют оправдания. Об этом 21 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-08-21T17:26
2024-08-21T17:26
2024-08-21T17:26
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россия
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мария захарова
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
терроризм
мирные жители
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"Киевский режим ищет оправдание своей террористической вылазке в Курскую область, находя всё новые псевдоаргументы, один нелепее другого. Все те ужасы, которые творят всушники, пытаются прикрыть разглагольствованиями", - заявила Захарова.Она напомнила, что сначала из Киева следовали рассуждения о задаче усилить свои переговорные позиции. Таковые несостоятельны, уверена официальный представитель МИД России."А кто с ними после этого вообще будет договариваться? После тех бесчинств и террора, которые они устраивают в отношении мирных жителей и гражданской инфраструктуры?", - задалась Захарова риторическими вопросами.Он подчеркнула: попытка ВСУ вторгнуться на территорию Российской Федерации априори "аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой". Также несостоятельными она назвала попытки Владимира Зеленского цинично оправдать цель вторжения в курскую область стремлением "создать в этом российском регионе некую "буферную зону"."По всей видимости, он стремится с помощью таких "обращений к народу" поднять свой падающий рейтинг, доказать свою псевдолегитимность, привлечь ещё большее финансирование со стороны западных доноров, - констатировала Захарова. - Вся эта преступная затея киевского режима была изначально обречена на сокрушительный провал"Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Мнение эксперта на эту тему в публикации Андрей Суздальцев о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми
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новости, курская область, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, терроризм, мирные жители, военные преступления
Новости, Курская область, Россия, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, терроризм, мирные жители, Военные преступления
Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ
Попытки киевского режима оправдаться за террористическую вылазку в Курскую область нелепы, бесчинства ВСУ в отношении мирных жителей не имеют оправдания. Об этом 21 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
"Киевский режим ищет оправдание своей террористической вылазке в Курскую область, находя всё новые псевдоаргументы, один нелепее другого. Все те ужасы, которые творят всушники, пытаются прикрыть разглагольствованиями", - заявила Захарова.
Она напомнила, что сначала из Киева следовали рассуждения о задаче усилить свои переговорные позиции. Таковые несостоятельны, уверена официальный представитель МИД России.
"А кто с ними после этого вообще будет договариваться? После тех бесчинств и террора, которые они устраивают в отношении мирных жителей и гражданской инфраструктуры?", - задалась Захарова риторическими вопросами.
Он подчеркнула: попытка ВСУ вторгнуться на территорию Российской Федерации априори "аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой". Также несостоятельными она назвала попытки Владимира Зеленского цинично оправдать цель вторжения в курскую область стремлением "создать в этом российском регионе некую "буферную зону".
"По всей видимости, он стремится с помощью таких "обращений к народу" поднять свой падающий рейтинг, доказать свою псевдолегитимность, привлечь ещё большее финансирование со стороны западных доноров, - констатировала Захарова. - Вся эта преступная затея киевского режима была изначально обречена на сокрушительный провал"
Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.