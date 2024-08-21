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Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ

Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ - 21.08.2024 Украина.ру

Переговоров после Курской области с Киевом не будет, заявили в МИД РФ

Попытки киевского режима оправдаться за террористическую вылазку в Курскую область нелепы, бесчинства ВСУ в отношении мирных жителей не имеют оправдания. Об этом 21 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-08-21T17:26

2024-08-21T17:26

2024-08-21T17:26

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курская область

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киев

мария захарова

владимир зеленский

вооруженные силы украины

всу

терроризм

мирные жители

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"Киевский режим ищет оправдание своей террористической вылазке в Курскую область, находя всё новые псевдоаргументы, один нелепее другого. Все те ужасы, которые творят всушники, пытаются прикрыть разглагольствованиями", - заявила Захарова.Она напомнила, что сначала из Киева следовали рассуждения о задаче усилить свои переговорные позиции. Таковые несостоятельны, уверена официальный представитель МИД России."А кто с ними после этого вообще будет договариваться? После тех бесчинств и террора, которые они устраивают в отношении мирных жителей и гражданской инфраструктуры?", - задалась Захарова риторическими вопросами.Он подчеркнула: попытка ВСУ вторгнуться на территорию Российской Федерации априори "аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой". Также несостоятельными она назвала попытки Владимира Зеленского цинично оправдать цель вторжения в курскую область стремлением "создать в этом российском регионе некую "буферную зону"."По всей видимости, он стремится с помощью таких "обращений к народу" поднять свой падающий рейтинг, доказать свою псевдолегитимность, привлечь ещё большее финансирование со стороны западных доноров, - констатировала Захарова. - Вся эта преступная затея киевского режима была изначально обречена на сокрушительный провал"Украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область.Мнение эксперта на эту тему в публикации Андрей Суздальцев о ВСУ: Если они прорвутся и пойдут дальше, то все колодцы закидают нашими детьми

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новости, курская область, россия, киев, мария захарова, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, терроризм, мирные жители, военные преступления