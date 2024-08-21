https://ukraina.ru/20240821/1056981777.html

МИД РФ вступился за репрессированных священников УПЦ

МИД РФ вступился за репрессированных священников УПЦ - 21.08.2024 Украина.ру

МИД РФ вступился за репрессированных священников УПЦ

Православная церковь на Украине подвергается гонениям, сопровождаемыми арестами священников и отъёмом церковного имущества. Об этом 21 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-08-21T17:30

2024-08-21T17:30

2024-08-21T17:30

новости

россия

украина

мария захарова

владимир зеленский

упц

юнеско

верховная рада

международные отношения

международное право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/04/1056670434_0:3:793:449_1920x0_80_0_0_be2955232c8a4958673204994610f2d1.jpg.webp

"Неонацистский режим просроченного Зеленского руками радикалов и раскольников продолжает совершать репрессии в отношении священнослужителей крупнейшей в этой стране по числу верующих канонической Украинской православной церкви", - сказала Захарова.Она напомнила о продолжающихся насильственных захватах религиозных объектов. Также она напомнила о многомесячном томлении в украинских застенках наместника Святогорской Лавры митрополита Арсения по обвинению в "шпионаже"."Теперь же хунтой, ободряемой молчанием профильных правозащитных организаций (кстати, где там ЮНЕСКО?), был задействован весь арсенал грязных методов по продавливанию принятия в окончательном чтении дискриминационного закона о запрете Украинской православной церкви", - заявила официальный представитель МИД РФ.По её словам, действия против канонической УПЦ санкционировал Владимир Зеленский. К этой "поистине сатанистской акции, нацеленной на уничтожение канонического православия любыми средствами и расширение глубочайшего раскола украинского общества по религиозному признаку, подключены якобы представители других конфессий, на деле – прислуживатели марионеточного режима", отметила Захарова."Этот чудовищный шаг нелегитимных киевских узурпаторов нарушает положения целого ряда международных документов в сфере прав человека и законов самой же Украины. Все права Украинской православной церкви и миллионов православных верующих этой страны подлежат восстановлению с наказанием виновных", - подчеркнула Захарова.При этом она сослалась на опубликованный накануне МИД России подробный комментарий спецпредставителя министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича в связи с принятием на Украине закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).20 августа Верховная Рада Украины приняла закон о фактическом запрете единственной канонической Православной церкви. В Москве пообещали, что Синод РПЦ оценит украинский закон о запрете УПЦ На эту тему автор издания Украина.ру Виктория Титова высказалась в публикации Крестовый поход против веры наших отцов: парламент Украины запретил каноническую УПЦ

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, мария захарова, владимир зеленский, упц, юнеско, верховная рада, международные отношения, международное право, религия, православие, православные, гонения, церковь, верующие, священник, репрессии, хроника репрессий, гражданские свободы, сатанисты, секта