https://ukraina.ru/20240820/1056963612.html

Крестовый поход против веры наших отцов: парламент Украины запретил каноническую УПЦ

Крестовый поход против веры наших отцов: парламент Украины запретил каноническую УПЦ - 20.08.2024 Украина.ру

Крестовый поход против веры наших отцов: парламент Украины запретил каноническую УПЦ

Верховная Рада приняла закон о запрете Украинской православной церкви. Поддержали инициативу Зеленского 265 депутатов. Почти 6 миллионов православных будут лишены канонической веры. Паства лишится приходов, храмов, возможности соблюдать обряды. Первыми эмоциями поделились эксперты на своих страницах в соцсетях.

2024-08-20T19:45

2024-08-20T19:45

2024-08-20T19:45

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Народный депутат Евгений ШевченкоСегодня парламент совершит акт собственной самоликвидации, приняв закон о запрете Украинской православной церкви. Большевизм возобладал в головах большинства депутатов Верховной Рады. Назвать их народными больше не могу. Ибо они не понимают народ. Не ведают, что творят. И не знают, что вообще дальше делать. Живут по инерции, в надежде на то, что как нибудь ситуация наладится. Я верю в Бога, хоть не являюсь воцерковленным человеком. Один из моих главных жизненных принципов - не предай. И запрет УПЦ теми, кто был крещен в этой церкви - это обычное предательство. Как когда то Иуда предал Иисуса. А те, кто из других конфессий или вообще атеисты, этим голосованием нарушат права и свободы закрепленные как в нашей Конституции, так и в международных конвенциях.Как это охарактеризовать, я не знаю. Решать людям. Только я верю в то, что Господь это все так просто не оставит. И Всевышний всем воздаст по заслугам.Украинский журналист Диана ПанченкоСегодня война вышла новую фазу. Зеленский как атеист и не очень умный человек, конечно, не может этого понимать. Еще месяц назад я предупреждала - Церковь запретят. Будет создан Константинопольский экзархат. Священников ждут массовые аресты. Но никогда еще Россия не оставляла Православие на растерзание. Теперь это война с окатоличиванием. Война с варварами. Война за веру.Народный депутат Артем ДмитрукЗаконопроект о запрете Украинской Православной Церкви принят. Более шести миллионов украинцев - теперь вне закона!Политолог Михаил ПавливПортал в ад открыли только что в Киеве. Верховная Рада приняла в целом закон о запрете УПЦ МП. В Ватикане и Стамбуле ликование.Российский историк Игорь ШишкинЗапад руками киевского режима запретил Православную церковь на Украине. Уже и не сосчитать, сколько раз со времен Брестской унии 1596 года, Запад, установив власть над землями, ныне именуемыми Украиной, пытался уничтожить там Православную церковь. И всякий раз безуспешно. Православная церковь жива (иначе не было бы необходимости ее сейчас опять запрещать). Но жив и Запад. Борьба продолжается.Сенатор Дмитрий РогозинНу вот, собственно говоря, и всё. Всё, ради чего всё и затевалось: отделение от большой страны, обособление, а затем разрыв связей с РСФСР/РФ, кровавый путч с расстрелом своих "для подогрева", гражданская война на Донбассе, в которую не могла не вмешаться Россия, тотальная насильственная украинизация со сносом памятников Пушкину, Гоголю, Булгакову, мемориалов советским воинам и полководцам-освободителям, запрет празднования 9 Мая, переход на католическое рождество, переименования улиц Полтавы в имена предателя Мазепы и шведского захватчика короля Карла XII, запрет родного русского языка, возведение палачей Бандеры и Шухевича в лик святош, тайные убийства тысяч русских активистов, поджог Дома профсоюзов в Одессе вместе с укрывшимися там от погрома людьми, попрание демократических свобод и выборов главы государства, развязывание братоубийственной войны с Россией на западные деньги, западным оружием и под командованием НАТО, вторжение в Курскую область с установлением там своей оккупационной военной комендатуры и вот теперь - запрет канонической Православной церкви и поругание православной веры, низвержение памяти крестителя Руси князя Владимира. Комплексный, системный подход западной империи зла против всей нашей русской цивилизации, крестовый поход лютых наших врагов против веры наших отцов. Очевидно, что теперь наша армия будет драться за самое святое, что есть в русском сердце - за Честь, Родину и Веру, освобождая исконно русские земли от абсолютного зла.Журналист Рамиль ЗамдыхановСегодня на Украине местный парламент запретил Православную церковь. Я, безусловно, человек не православный и мог бы отнестись к этом так, мол, не мое дело, но я так не стану делать. Я знаю этот излюбленный прием в риторике – лишить человека права на голос. А вы православный? Нет? Тогда какое ваше дело? Вы православный? А вы каждое воскресенье в церкви? Нет? Тогда какое ваше дело? А вы все посты соблюдаете? А "Символ веры" процитировать сумеете? А вот это назовите. А здесь на вопрос ответьте. А тут вы ошибаетесь и не знаете ничего. Тогда какое ваше дело? В итоге получается так, что право голоса на Украине имеют 265 человек, проголосовавших за запрет. Между тем, для меня персонально Православная церковь – это что-то очень личное, пусть я никогда и не стану ее прихожанином. Но годы, проведенные на телеканале КРТ, многочисленные друзья (именно друзья), исповедующие православие, наше взаимное трепетное отношение к святыням друг друга не дают мне возможности промолчать и отвернуться так, будто речь не о моем и без меня разберутся. Полагаю, произошедшее сегодня дает совершенно точный ответ, на чьей стороне правда в этом конфликте, даже если у кого-то до сих пор были сомнения. Согласен с теми голосами, которые звучат сейчас с самой Украины, с теми, кто сравнивает случившееся с предательством, которое совершил Иуда. Но в большей степени, я хочу, чтобы мои слова были обращены и были услышаны теми, кто в одну минуту оказался на Украине вне закона. Хочу, чтобы они знали, что за них переживают не только их единоверцы. Убежден, что справедливость обязательно восторжествует. Все-таки в данном случае отщепенцы из Верховной Рады и те, за кем они покорно шествуют, совершенно точно не с тем связались.Ещё о запрете УПЦ - в статье Владимира Скачко Девять месяцев до торжества сатанизма. На Украине окончательно запретили каноническое православие

https://ukraina.ru/20240820/1056961873.html

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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, михаил павлив, пушкин, нато, упц, верховная рада