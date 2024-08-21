https://ukraina.ru/20240821/1056976973.html

Принуждение Обамы. Как вашингтонский обком победил своего бывшего лидера

Принуждение Обамы. Как вашингтонский обком победил своего бывшего лидера - 21.08.2024 Украина.ру

Принуждение Обамы. Как вашингтонский обком победил своего бывшего лидера

Второй день национального съезда Демократической партии в Чикаго был построен вокруг выступлений бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы и его супруги Мишель

2024-08-21T14:53

2024-08-21T14:53

2024-08-21T15:22

эксклюзив

сша

нью-йорк

барак обама (старший)

камала харрис

джо байден

пентагон

демократическая партия

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Эта обособленность бывшей президентской четы наглядно подтвердила множество слухов о скрытом внутреннем конфликте в рядах демократов.В июле мы также обратили внимание – хотя Обама сразу же поддержал отстранение своего бывшего вице-президента Джо Байдена от участия в президентской кампании, в своем заявлении по этому вопросу он не стал упоминать Камалу Харрис, которой сразу бросились присягать другие известные демократы – например, чета Клинтонов.Это явно говорило о том, что Обама не считает кандидатуру Харрис лучшим вариантом для того, чтобы заменить Байдена.Трудно сказать, рассматривал ли Барак возможность выдвижения на пост президента своей супруги Мишель. Но ей постоянно, с большим упорством рисовали высокие социологические рейтинги – хотя миссис Обама неизменно говорила, что на выборы она не идет. На Мишель даже делали ставки букмекерские конторы, и это, конечно же, делало ситуацию в Демпартии очень двусмысленной.Впрочем, возможно, Обама был бы не против продвинуть на высший пост и какого-то другого демократического политика с практическим опытом – например, ту же Гретхен Уитмер, губернатора штата Мичиган.Или же Барак выступал за проведение так называемого открытого национального съезда, где могли бы получить поддержку самые разные кандидаты. Потому что такие разговоры тоже ходили.Подковерная борьба в Демпартии в любом случае выдавала его сомнения в том, что Камала Харрис способна справиться с Дональдом Трампом и стать успешным президентом США.Потому что даже на церемониальном посту вице-президента она себя абсолютно ничем полезным не показала.Однако Барак Обама, в недавнем прошлом бесспорный политический лидер Демократической партии, уступил в аппаратной борьбе консолидированной партийной элите, в числе которой можно назвать тех же Билла и Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси, а также представителей могущественных бюрократических организаций вроде Госдепа и Пентагона.Они сделали ставку именно на безликую Харрис – в надежде на то, что это позволит им управлять страной от ее имени. Почти так же бесконтрольно, как это было во время Байдена."Власть в Демпартии, во всяком случае временно, перехватила безликая бюрократия, отстранив от принятия решений самого яркого политика этой партии. И та самая вашингтонская бюрократия, которая боготворила Обаму всё это время, воткнула нож ему в спину. Харрис теперь их новый Обама. И это тот случай, когда новая версия не просто хуже прежней, она разочаровывает", – пишет об этом американист Дмитрий Дробницкий.Оставшийся в меньшинстве Обама проиграл. В итоге ему – и его жене Мишель – пришлось унизительно доказывать на сцене съезда свою лояльность Камале Харрис и остальным партийным верхам. Однако сама Камала практически демонстративно покинула в этот день съезд, отправившись из Чикаго поагитировать в Милуоки.Уехал даже Байден – оба нынешних американских руководителя как бы давали понять, что они принципиально не хотят видеться с Обамой и его женой на отдельно взятом гектаре, превращая съезд Демократической партии в мыльную оперу."Камала Харрис демонстративно пропустила выступления Обамы. Она даже покинула съезд и уехала агитировать по штатам. Очевидны противоречия между Харрис и кланом Обамы. Последние не хотели её выдвижения и требовали провести открытый съезд с конкуренцией за пост кандидата", – отмечает эксперт Малек Дудаков."Хедлайнер второго дня съезда Демпартии – Барак Обама. Ни Харрис, ни Байдена в родном для 44-го президента США городе сегодня нет. И кажется, неслучайно. Ни тот ни другая не очень хотели бы с Обамой пересекаться.Своего бывшего вице-президента он всегда воспринимал с большой долей иронии, а его вице-президента вообще никак не воспринимал. Кандидатура Харрис стала для него шоком, сегодня Обаме (как и многим тут) придется переступить через себя. Публично присягнуть новому кандидату. Ну хоть не глядя в глаза", – пишет шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Впрочем, хотя Обама в итоге поддержал Харрис, все обратили внимание на то, что это был не тот политик, который зажигательно обещал американцам в 2008 году светлое будущее, излучая уверенность в том, что страна будет жить лучше, чем при надоевшем всем Джордже Буше.Более того, бывший президент озвучил в своем выступлении на съезде неприятные для Демпартии тезисы. Он без обиняков признал, что США находятся в состоянии глубокого кризиса и раскола, а борьба с Трампом будет для его партии трудной и непредсказуемой."Это будет напряженная гонка в глубоко разделенной стране. Стране, где слишком много американцев все еще испытывают трудности, где многие американцы не верят, что правительство может помочь, и когда мы собрались здесь сегодня вечером, люди, от которых зависит исход этих выборов, задают очень простой вопрос: кто будет бороться за меня? Кто думает о моем будущем? О будущем моих детей?" – говорил Обама.Фактически это звучало как завуалированная критика руководства Демократической партии – потому что правительство США формирует не Трамп, а именно демократы.Такая ситуация в рядах Демпартии указывает на то, что всеобщая поддержка Харрис формируется искусственным путем – силовым давлением сверху. На самом деле, внутри партии существует до конца не изжитый конфликт – что наверняка деморализует многих ее рядовых сторонников.Многие потенциальные избиратели демократов будут ориентироваться на независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, представителя одного из самых могущественных семейств в истории Демпартии.А тем временем Трамп публично заявил, что готов дать Кеннеди должность в своей администрации."Он замечательный парень. Он очень умный парень. Я знаю его очень давно. Если он думает о том, чтобы выйти из гонки, то, конечно, я был бы открыт для этого", – сказал о Кеннеди лидер республиканцев.И если эта сделка состоится, она может серьезно повлиять на электоральную ситуацию в целом ряде колеблющихся штатов – ослабляя позиции расколотых демократов.О том, что было в первый день съезда Демпартии США - в статье Александра Сокуренко "Съезд Демпартии: как проводили Байдена"

https://ukraina.ru/20240723/1056423382.html

https://ukraina.ru/20240820/1056954533.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, сша, нью-йорк, барак обама (старший), камала харрис, джо байден, пентагон, демократическая партия