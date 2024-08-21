https://ukraina.ru/20240821/1056976973.html
Принуждение Обамы. Как вашингтонский обком победил своего бывшего лидера
Принуждение Обамы. Как вашингтонский обком победил своего бывшего лидера - 21.08.2024 Украина.ру
Принуждение Обамы. Как вашингтонский обком победил своего бывшего лидера
Второй день национального съезда Демократической партии в Чикаго был построен вокруг выступлений бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы и его супруги Мишель
2024-08-21T14:53
2024-08-21T14:53
2024-08-21T15:22
эксклюзив
сша
нью-йорк
барак обама (старший)
камала харрис
джо байден
пентагон
демократическая партия
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Эта обособленность бывшей президентской четы наглядно подтвердила множество слухов о скрытом внутреннем конфликте в рядах демократов.В июле мы также обратили внимание – хотя Обама сразу же поддержал отстранение своего бывшего вице-президента Джо Байдена от участия в президентской кампании, в своем заявлении по этому вопросу он не стал упоминать Камалу Харрис, которой сразу бросились присягать другие известные демократы – например, чета Клинтонов.Это явно говорило о том, что Обама не считает кандидатуру Харрис лучшим вариантом для того, чтобы заменить Байдена.Трудно сказать, рассматривал ли Барак возможность выдвижения на пост президента своей супруги Мишель. Но ей постоянно, с большим упорством рисовали высокие социологические рейтинги – хотя миссис Обама неизменно говорила, что на выборы она не идет. На Мишель даже делали ставки букмекерские конторы, и это, конечно же, делало ситуацию в Демпартии очень двусмысленной.Впрочем, возможно, Обама был бы не против продвинуть на высший пост и какого-то другого демократического политика с практическим опытом – например, ту же Гретхен Уитмер, губернатора штата Мичиган.Или же Барак выступал за проведение так называемого открытого национального съезда, где могли бы получить поддержку самые разные кандидаты. Потому что такие разговоры тоже ходили.Подковерная борьба в Демпартии в любом случае выдавала его сомнения в том, что Камала Харрис способна справиться с Дональдом Трампом и стать успешным президентом США.Потому что даже на церемониальном посту вице-президента она себя абсолютно ничем полезным не показала.Однако Барак Обама, в недавнем прошлом бесспорный политический лидер Демократической партии, уступил в аппаратной борьбе консолидированной партийной элите, в числе которой можно назвать тех же Билла и Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси, а также представителей могущественных бюрократических организаций вроде Госдепа и Пентагона.Они сделали ставку именно на безликую Харрис – в надежде на то, что это позволит им управлять страной от ее имени. Почти так же бесконтрольно, как это было во время Байдена."Власть в Демпартии, во всяком случае временно, перехватила безликая бюрократия, отстранив от принятия решений самого яркого политика этой партии. И та самая вашингтонская бюрократия, которая боготворила Обаму всё это время, воткнула нож ему в спину. Харрис теперь их новый Обама. И это тот случай, когда новая версия не просто хуже прежней, она разочаровывает", – пишет об этом американист Дмитрий Дробницкий.Оставшийся в меньшинстве Обама проиграл. В итоге ему – и его жене Мишель – пришлось унизительно доказывать на сцене съезда свою лояльность Камале Харрис и остальным партийным верхам. Однако сама Камала практически демонстративно покинула в этот день съезд, отправившись из Чикаго поагитировать в Милуоки.Уехал даже Байден – оба нынешних американских руководителя как бы давали понять, что они принципиально не хотят видеться с Обамой и его женой на отдельно взятом гектаре, превращая съезд Демократической партии в мыльную оперу."Камала Харрис демонстративно пропустила выступления Обамы. Она даже покинула съезд и уехала агитировать по штатам. Очевидны противоречия между Харрис и кланом Обамы. Последние не хотели её выдвижения и требовали провести открытый съезд с конкуренцией за пост кандидата", – отмечает эксперт Малек Дудаков."Хедлайнер второго дня съезда Демпартии – Барак Обама. Ни Харрис, ни Байдена в родном для 44-го президента США городе сегодня нет. И кажется, неслучайно. Ни тот ни другая не очень хотели бы с Обамой пересекаться.Своего бывшего вице-президента он всегда воспринимал с большой долей иронии, а его вице-президента вообще никак не воспринимал. Кандидатура Харрис стала для него шоком, сегодня Обаме (как и многим тут) придется переступить через себя. Публично присягнуть новому кандидату. Ну хоть не глядя в глаза", – пишет шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Впрочем, хотя Обама в итоге поддержал Харрис, все обратили внимание на то, что это был не тот политик, который зажигательно обещал американцам в 2008 году светлое будущее, излучая уверенность в том, что страна будет жить лучше, чем при надоевшем всем Джордже Буше.Более того, бывший президент озвучил в своем выступлении на съезде неприятные для Демпартии тезисы. Он без обиняков признал, что США находятся в состоянии глубокого кризиса и раскола, а борьба с Трампом будет для его партии трудной и непредсказуемой."Это будет напряженная гонка в глубоко разделенной стране. Стране, где слишком много американцев все еще испытывают трудности, где многие американцы не верят, что правительство может помочь, и когда мы собрались здесь сегодня вечером, люди, от которых зависит исход этих выборов, задают очень простой вопрос: кто будет бороться за меня? Кто думает о моем будущем? О будущем моих детей?" – говорил Обама.Фактически это звучало как завуалированная критика руководства Демократической партии – потому что правительство США формирует не Трамп, а именно демократы.Такая ситуация в рядах Демпартии указывает на то, что всеобщая поддержка Харрис формируется искусственным путем – силовым давлением сверху. На самом деле, внутри партии существует до конца не изжитый конфликт – что наверняка деморализует многих ее рядовых сторонников.Многие потенциальные избиратели демократов будут ориентироваться на независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, представителя одного из самых могущественных семейств в истории Демпартии.А тем временем Трамп публично заявил, что готов дать Кеннеди должность в своей администрации."Он замечательный парень. Он очень умный парень. Я знаю его очень давно. Если он думает о том, чтобы выйти из гонки, то, конечно, я был бы открыт для этого", – сказал о Кеннеди лидер республиканцев.И если эта сделка состоится, она может серьезно повлиять на электоральную ситуацию в целом ряде колеблющихся штатов – ослабляя позиции расколотых демократов.О том, что было в первый день съезда Демпартии США - в статье Александра Сокуренко "Съезд Демпартии: как проводили Байдена"
https://ukraina.ru/20240723/1056423382.html
https://ukraina.ru/20240820/1056954533.html
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эксклюзив, сша, нью-йорк, барак обама (старший), камала харрис, джо байден, пентагон, демократическая партия
Принуждение Обамы. Как вашингтонский обком победил своего бывшего лидера
14:53 21.08.2024 (обновлено: 15:22 21.08.2024)
Второй день национального съезда Демократической партии в Чикаго был построен вокруг выступлений бывшего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы и его супруги Мишель
Эта обособленность бывшей президентской четы наглядно подтвердила множество слухов о скрытом внутреннем конфликте в рядах демократов.
В июле мы также обратили внимание – хотя Обама сразу же поддержал отстранение своего бывшего вице-президента Джо Байдена
от участия в президентской кампании, в своем заявлении по этому вопросу он не стал упоминать Камалу Харрис,
которой сразу бросились присягать другие известные демократы – например, чета Клинтонов
.
Это явно говорило о том, что Обама не считает кандидатуру Харрис лучшим вариантом для того, чтобы заменить Байдена.
Трудно сказать, рассматривал ли Барак возможность выдвижения на пост президента своей супруги Мишель. Но ей постоянно, с большим упорством рисовали высокие социологические рейтинги – хотя миссис Обама неизменно говорила, что на выборы она не идет.
На Мишель даже делали ставки букмекерские конторы, и это, конечно же, делало ситуацию в Демпартии очень двусмысленной.
Впрочем, возможно, Обама был бы не против продвинуть на высший пост и какого-то другого демократического политика с практическим опытом – например, ту же Гретхен Уитмер, губернатора штата Мичиган.
Или же Барак выступал за проведение так называемого открытого национального съезда, где могли бы получить поддержку самые разные кандидаты. Потому что такие разговоры тоже ходили.
Подковерная борьба в Демпартии в любом случае выдавала его сомнения в том, что Камала Харрис способна справиться с Дональдом Трампом
и стать успешным президентом США
.
Потому что даже на церемониальном посту вице-президента она себя абсолютно ничем полезным не показала.
Однако Барак Обама, в недавнем прошлом бесспорный политический лидер Демократической партии, уступил в аппаратной борьбе консолидированной партийной элите, в числе которой можно назвать тех же Билла
и Хиллари Клинтон
, Нэнси Пелоси
, а также представителей могущественных бюрократических организаций вроде Госдепа и Пентагона
.
Они сделали ставку именно на безликую Харрис – в надежде на то, что это позволит им управлять страной от ее имени. Почти так же бесконтрольно, как это было во время Байдена.
"Власть в Демпартии, во всяком случае временно, перехватила безликая бюрократия, отстранив от принятия решений самого яркого политика этой партии. И та самая вашингтонская бюрократия, которая боготворила Обаму всё это время, воткнула нож ему в спину. Харрис теперь их новый Обама. И это тот случай, когда новая версия не просто хуже прежней, она разочаровывает",
– пишет об этом американист Дмитрий Дробницкий
.
Оставшийся в меньшинстве Обама проиграл. В итоге ему – и его жене Мишель – пришлось унизительно доказывать на сцене съезда свою лояльность Камале Харрис и остальным партийным верхам. Однако сама Камала практически демонстративно покинула в этот день съезд, отправившись из Чикаго поагитировать в Милуоки.
Уехал даже Байден – оба нынешних американских руководителя как бы давали понять, что они принципиально не хотят видеться с Обамой и его женой на отдельно взятом гектаре, превращая съезд Демократической партии в мыльную оперу.
"Камала Харрис демонстративно пропустила выступления Обамы. Она даже покинула съезд и уехала агитировать по штатам. Очевидны противоречия между Харрис и кланом Обамы. Последние не хотели её выдвижения и требовали провести открытый съезд с конкуренцией за пост кандидата",
– отмечает эксперт Малек Дудаков
.
"Хедлайнер второго дня съезда Демпартии – Барак Обама. Ни Харрис, ни Байдена в родном для 44-го президента США городе сегодня нет. И кажется, неслучайно. Ни тот ни другая не очень хотели бы с Обамой пересекаться.
Своего бывшего вице-президента он всегда воспринимал с большой долей иронии, а его вице-президента вообще никак не воспринимал. Кандидатура Харрис стала для него шоком, сегодня Обаме (как и многим тут) придется переступить через себя. Публично присягнуть новому кандидату. Ну хоть не глядя в глаза",
– пишет шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов
.
Впрочем, хотя Обама в итоге поддержал Харрис, все обратили внимание на то, что это был не тот политик, который зажигательно обещал американцам в 2008 году светлое будущее, излучая уверенность в том, что страна будет жить лучше, чем при надоевшем всем Джордже Буше
.
Более того, бывший президент озвучил в своем выступлении на съезде неприятные для Демпартии тезисы. Он без обиняков признал, что США находятся в состоянии глубокого кризиса и раскола, а борьба с Трампом будет для его партии трудной и непредсказуемой.
"Это будет напряженная гонка в глубоко разделенной стране. Стране, где слишком много американцев все еще испытывают трудности, где многие американцы не верят, что правительство может помочь, и когда мы собрались здесь сегодня вечером, люди, от которых зависит исход этих выборов, задают очень простой вопрос: кто будет бороться за меня? Кто думает о моем будущем? О будущем моих детей?" – говорил Обама.
Фактически это звучало как завуалированная критика руководства Демократической партии – потому что правительство США формирует не Трамп, а именно демократы.
Такая ситуация в рядах Демпартии указывает на то, что всеобщая поддержка Харрис формируется искусственным путем – силовым давлением сверху. На самом деле, внутри партии существует до конца не изжитый конфликт – что наверняка деморализует многих ее рядовых сторонников.
Многие потенциальные избиратели демократов будут ориентироваться на независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего
, представителя одного из самых могущественных семейств в истории Демпартии.
А тем временем Трамп публично заявил, что готов дать Кеннеди
должность в своей администрации.
"Он замечательный парень. Он очень умный парень. Я знаю его очень давно. Если он думает о том, чтобы выйти из гонки, то, конечно, я был бы открыт для этого", – сказал о Кеннеди лидер республиканцев.
И если эта сделка состоится, она может серьезно повлиять на электоральную ситуацию в целом ряде колеблющихся штатов – ослабляя позиции расколотых демократов.
О том, что было в первый день съезда Демпартии США - в статье Александра Сокуренко "Съезд Демпартии: как проводили Байдена"