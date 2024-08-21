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Балицкий пообещал воссоздать казачье войско на территории Запорожской области

Балицкий пообещал воссоздать казачье войско на территории Запорожской области - 21.08.2024 Украина.ру

Балицкий пообещал воссоздать казачье войско на территории Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о воссоздании казачьего войска в регионе. Об этом он сообщил 21 августа в телеграм-канале

2024-08-21T12:36

2024-08-21T12:36

2024-08-21T12:36

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запорожская область

евгений балицкий

россия

казаки

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"[Казачье войско] традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине. Подписал указ об утверждении уставов казачьих обществ. Также разработан проект указа об утверждении Положения о рабочей группе по делам казачества", - написал Балицкий.По его словам, уже в этом году начнется процесс регистрации казачьих обществ на территории региона.Подробнее об участии казаков в СВО - в материале Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным на сайте Украина.ру.

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новости, запорожская область, евгений балицкий, россия, казаки