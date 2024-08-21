Балицкий пообещал воссоздать казачье войско на территории Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о воссоздании казачьего войска в регионе. Об этом он сообщил 21 августа в телеграм-канале
"[Казачье войско] традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине. Подписал указ об утверждении уставов казачьих обществ. Также разработан проект указа об утверждении Положения о рабочей группе по делам казачества", - написал Балицкий.
По его словам, уже в этом году начнется процесс регистрации казачьих обществ на территории региона.
"Это важный этап, который определяет возрождение истинного Запорожского казачества, ведь казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд "БАРС-32" добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли", - добавил он.
Подробнее об участии казаков в СВО - в материале Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным на сайте Украина.ру.