Балицкий пообещал воссоздать казачье войско на территории Запорожской области - 21.08.2024 Украина.ру
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Балицкий пообещал воссоздать казачье войско на территории Запорожской области
Балицкий пообещал воссоздать казачье войско на территории Запорожской области - 21.08.2024 Украина.ру
Балицкий пообещал воссоздать казачье войско на территории Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о воссоздании казачьего войска в регионе. Об этом он сообщил 21 августа в телеграм-канале
2024-08-21T12:36
2024-08-21T12:36
новости
запорожская область
евгений балицкий
россия
казаки
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"[Казачье войско] традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине. Подписал указ об утверждении уставов казачьих обществ. Также разработан проект указа об утверждении Положения о рабочей группе по делам казачества", - написал Балицкий.По его словам, уже в этом году начнется процесс регистрации казачьих обществ на территории региона.Подробнее об участии казаков в СВО - в материале Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным на сайте Украина.ру.
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новости, запорожская область, евгений балицкий, россия, казаки
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, казаки

Балицкий пообещал воссоздать казачье войско на территории Запорожской области

12:36 21.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о воссоздании казачьего войска в регионе. Об этом он сообщил 21 августа в телеграм-канале
"[Казачье войско] традиционно являлось одним из оплотов российской государственности, хранителем традиционных общественных ценностей и образцом самоотверженного служения Родине. Подписал указ об утверждении уставов казачьих обществ. Также разработан проект указа об утверждении Положения о рабочей группе по делам казачества", - написал Балицкий.
По его словам, уже в этом году начнется процесс регистрации казачьих обществ на территории региона.
"Это важный этап, который определяет возрождение истинного Запорожского казачества, ведь казаки с первых дней принимают участие в специальной военной операции, вступают в отряд "БАРС-32" добровольческого батальона имени Судоплатова и стоят на защите Запорожской земли", - добавил он.
Подробнее об участии казаков в СВО - в материале Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным на сайте Украина.ру.
 
НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияказаки
 
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