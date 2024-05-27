Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным - 27.05.2024 Украина.ру
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Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным
Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным - 27.05.2024 Украина.ру
Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский побывал в Авдеевке (ДНР) вместе бойцами казачьей бригады "Терек", которые привезли местным... Украина.ру, 27.05.2024
2024-05-27T14:28
2024-05-27T14:28
видео
россия
донецкая народная республика
авдеевка
впк
вооруженные силы украины
кузнецов
гуманитарная помощь
сво
спецоперация
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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский побывал в Авдеевке (ДНР) вместе бойцами казачьей бригады "Терек", которые привезли местным жителям гуманитарную помощь.Подробности - в видеоматериале.
россия
донецкая народная республика
авдеевка
украина
европа
сша
днр
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видео, россия, донецкая народная республика, авдеевка, впк, вооруженные силы украины, кузнецов, гуманитарная помощь, сво, спецоперация, война, фронт, украина, всу, бои, наступление, победа, вс рф, европа, военные, сша, владимир путин, президент, помощь, днр, донбасс, атаманы, видео
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Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным

14:28 27.05.2024
 
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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский побывал в Авдеевке (ДНР) вместе бойцами казачьей бригады "Терек", которые привезли местным жителям гуманитарную помощь.
Подробности - в видеоматериале.
 
ВидеоРоссияДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВПКВооруженные силы УкраиныКузнецовгуманитарная помощьСВОСпецоперациявойнафронтУкраинаВСУбоинаступлениепобедаВС РФЕвропавоенныеСШАВладимир ПутинпрезидентпомощьДНРДонбассатаманы
 
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