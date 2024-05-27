https://ukraina.ru/20240527/1055310358.html

Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным

Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным - 27.05.2024 Украина.ру

Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным

Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский побывал в Авдеевке (ДНР) вместе бойцами казачьей бригады "Терек", которые привезли местным... Украина.ру, 27.05.2024

2024-05-27T14:28

2024-05-27T14:28

2024-05-27T14:28

видео

россия

донецкая народная республика

авдеевка

впк

вооруженные силы украины

кузнецов

гуманитарная помощь

сво

спецоперация

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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский побывал в Авдеевке (ДНР) вместе бойцами казачьей бригады "Терек", которые привезли местным жителям гуманитарную помощь.Подробности - в видеоматериале.

россия

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авдеевка

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