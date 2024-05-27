https://ukraina.ru/20240527/1055310358.html
Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным
Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным - 27.05.2024 Украина.ру
Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский побывал в Авдеевке (ДНР) вместе бойцами казачьей бригады "Терек", которые привезли местным... Украина.ру, 27.05.2024
2024-05-27T14:28
2024-05-27T14:28
2024-05-27T14:28
видео
россия
донецкая народная республика
авдеевка
впк
вооруженные силы украины
кузнецов
гуманитарная помощь
сво
спецоперация
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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский побывал в Авдеевке (ДНР) вместе бойцами казачьей бригады "Терек", которые привезли местным жителям гуманитарную помощь.Подробности - в видеоматериале.
россия
донецкая народная республика
авдеевка
украина
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Противник огрызается, а мы работаем: казаки рассказали о том, как воюют за Россию и помогают мирным
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Игорь Гомольский побывал в Авдеевке (ДНР) вместе бойцами казачьей бригады "Терек", которые привезли местным жителям гуманитарную помощь.
Подробности - в видеоматериале.
Подробности - в видеоматериале.