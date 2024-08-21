Протест уклонистов? В Киеве подожгли микроавтобус ВСУ - 21.08.2024 Украина.ру
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Протест уклонистов? В Киеве подожгли микроавтобус ВСУ
Протест уклонистов? В Киеве подожгли микроавтобус ВСУ - 21.08.2024 Украина.ру
Протест уклонистов? В Киеве подожгли микроавтобус ВСУ
Микроавтобус Вооруженных сил Украины подожгли ночью на улице Урловской в Киеве. Об этом сообщили местные паблики
2024-08-21T11:11
2024-08-21T11:11
мобилизация
поджог
новости
украина
киев
автомобили
всу
военные
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Очевидцы опубликовали видеозапись горящей машины. Как утверждается, автомобиль принадлежал ВСУ. С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Повестки вручают в разных местах, причем всем, даже непригодным к службе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.В ответ украинцы поджигают автомобили военкомов. Появились также сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
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мобилизация, поджог, новости, украина, киев, автомобили, всу, военные
мобилизация, поджог, Новости, Украина, Киев, автомобили, ВСУ, военные

Протест уклонистов? В Киеве подожгли микроавтобус ВСУ

11:11 21.08.2024
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
Читать в
Микроавтобус Вооруженных сил Украины подожгли ночью на улице Урловской в Киеве. Об этом сообщили местные паблики
Очевидцы опубликовали видеозапись горящей машины. Как утверждается, автомобиль принадлежал ВСУ.
С февраля 2022 года на Украине ввели режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Повестки вручают в разных местах, причем всем, даже непригодным к службе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
В ответ украинцы поджигают автомобили военкомов.
Появились также сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
О бунтах против мобилизации на Украине - в материале Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки на сайте Украина.ру.
 
мобилизацияподжогНовостиУкраинаКиевавтомобилиВСУвоенные
 
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