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ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины

ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины - 20.08.2024 Украина.ру

ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины

DDoS-атаки на критически важные объекты и сбор сведений о российской армии в интересах спецслужб Украины осуществлял сотрудник российской научной организации. Об этом 20 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ

2024-08-20T16:57

2024-08-20T16:57

2024-08-20T16:57

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Согласно опубликованной видеозаписи задержания научного сотрудника, произошло это ещё тогда, когда в Москве был снег. Дата не уточняется.Помимо хакерских атак и шпионажа, сотрудник российской научной организации переводил средства на закупку оружия и обмундирования для ВСУ.При обыске задержанного обнаружена символика и атрибутика постсоветской Украины. Уголовное дело слушается в закрытом режиме.Накануне ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины До этого Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР

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