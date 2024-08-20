ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины - 20.08.2024 Украина.ру
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ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины
ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины - 20.08.2024 Украина.ру
ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины
DDoS-атаки на критически важные объекты и сбор сведений о российской армии в интересах спецслужб Украины осуществлял сотрудник российской научной организации. Об этом 20 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-08-20T16:57
2024-08-20T16:57
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Согласно опубликованной видеозаписи задержания научного сотрудника, произошло это ещё тогда, когда в Москве был снег. Дата не уточняется.Помимо хакерских атак и шпионажа, сотрудник российской научной организации переводил средства на закупку оружия и обмундирования для ВСУ.При обыске задержанного обнаружена символика и атрибутика постсоветской Украины. Уголовное дело слушается в закрытом режиме.Накануне ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины До этого Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, москва, фсб, шпионы, шпионаж, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, ddos, спецоперация, спецслужба, предательство
Новости, Украина, Москва, ФСБ, шпионы, шпионаж, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, DDoS, Спецоперация, спецслужба, предательство

ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины

16:57 20.08.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
© ЦОС ФСБ РФ
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DDoS-атаки на критически важные объекты и сбор сведений о российской армии в интересах спецслужб Украины осуществлял сотрудник российской научной организации. Об этом 20 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ
Согласно опубликованной видеозаписи задержания научного сотрудника, произошло это ещё тогда, когда в Москве был снег. Дата не уточняется.
Помимо хакерских атак и шпионажа, сотрудник российской научной организации переводил средства на закупку оружия и обмундирования для ВСУ.
При обыске задержанного обнаружена символика и атрибутика постсоветской Украины. Уголовное дело слушается в закрытом режиме.
Накануне ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины
До этого Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР
 
НовостиУкраинаМоскваФСБшпионышпионажкибератакикибербезопасностькиберпреступностьDDoSСпецоперацияспецслужбапредательство
 
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