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ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины
ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины - 20.08.2024 Украина.ру
ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины
DDoS-атаки на критически важные объекты и сбор сведений о российской армии в интересах спецслужб Украины осуществлял сотрудник российской научной организации. Об этом 20 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ
2024-08-20T16:57
2024-08-20T16:57
2024-08-20T16:57
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Согласно опубликованной видеозаписи задержания научного сотрудника, произошло это ещё тогда, когда в Москве был снег. Дата не уточняется.Помимо хакерских атак и шпионажа, сотрудник российской научной организации переводил средства на закупку оружия и обмундирования для ВСУ.При обыске задержанного обнаружена символика и атрибутика постсоветской Украины. Уголовное дело слушается в закрытом режиме.Накануне ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины До этого Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, москва, фсб, шпионы, шпионаж, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, ddos, спецоперация, спецслужба, предательство
Новости, Украина, Москва, ФСБ, шпионы, шпионаж, кибератаки, кибербезопасность, киберпреступность, DDoS, Спецоперация, спецслужба, предательство
ФСБ опубликовала видеозапись задержания научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины
DDoS-атаки на критически важные объекты и сбор сведений о российской армии в интересах спецслужб Украины осуществлял сотрудник российской научной организации. Об этом 20 августа сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ