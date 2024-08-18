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ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины
ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины - 18.08.2024 Украина.ру
ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины
В Луганской Народной Республике задержан гражданин Украины – он обвиняется в шпионаже. Об этом 18 августа сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УФСБ России по ЛНР
2024-08-18T09:50
2024-08-18T09:50
2024-08-18T09:50
новости
луганская народная республика
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фсб
шпионаж
спецслужба
сво
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"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, сотрудничавшего с иностранными спецслужбами. Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера", - сообщило УФСБ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам шпионажа. Ведётся следствие.Незадолго до этого Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луганская народная республика, украина, россия, фсб, шпионаж, спецслужба, сво
Новости, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, ФСБ, шпионаж, спецслужба, СВО
ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины
В Луганской Народной Республике задержан гражданин Украины – он обвиняется в шпионаже. Об этом 18 августа сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УФСБ России по ЛНР
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, сотрудничавшего с иностранными спецслужбами. Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера", - сообщило УФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам шпионажа. Ведётся следствие.