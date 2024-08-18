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ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины

ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины - 18.08.2024 Украина.ру

ФСБ задержала в ЛНР подозреваемого в работе на спецслужбы Украины

В Луганской Народной Республике задержан гражданин Украины – он обвиняется в шпионаже. Об этом 18 августа сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УФСБ России по ЛНР

2024-08-18T09:50

2024-08-18T09:50

2024-08-18T09:50

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"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, сотрудничавшего с иностранными спецслужбами. Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера", - сообщило УФСБ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам шпионажа. Ведётся следствие.Незадолго до этого Суд вынес решение по украинскому шпиону, собиравшему данные о военных в ДНР

луганская народная республика

украина

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новости, луганская народная республика, украина, россия, фсб, шпионаж, спецслужба, сво