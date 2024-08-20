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На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем
На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем - 20.08.2024 Украина.ру
На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем
В производстве и применении беспилотников Украина совершила настоящий прорыв и создала особые БПЛА-войска. Об этом 20 августа заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
2024-08-20T12:39
2024-08-20T12:39
2024-08-20T12:39
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денис шмыгаль
владимир зеленский
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бпла
беспилотники
впк
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"По инициативе президента Владимира Зеленского в структуре ВСУ создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Украина – первая держава в мире, которая завершает их комплектование", - заявил глава правительства Украины.По словам Шмыгаля, государством законтрактовано 1 млн дронов и 500 украинских компаний производят БПЛА. Правительство одобряет законопроект, который "законодательно утверждает существование Сил беспилотных систем".Накануне ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями Подробнее о применении БПЛА в ходе СВО - в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, бпла, беспилотники, впк
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, беспилотники, ВПК
На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем
В производстве и применении беспилотников Украина совершила настоящий прорыв и создала особые БПЛА-войска. Об этом 20 августа заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
"По инициативе президента Владимира Зеленского в структуре ВСУ создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Украина – первая держава в мире, которая завершает их комплектование", - заявил глава правительства Украины.
По словам Шмыгаля, государством законтрактовано 1 млн дронов и 500 украинских компаний производят БПЛА. Правительство одобряет законопроект, который "законодательно утверждает существование Сил беспилотных систем".