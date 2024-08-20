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На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем

На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем - 20.08.2024 Украина.ру

На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем

В производстве и применении беспилотников Украина совершила настоящий прорыв и создала особые БПЛА-войска. Об этом 20 августа заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль

2024-08-20T12:39

2024-08-20T12:39

2024-08-20T12:39

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"По инициативе президента Владимира Зеленского в структуре ВСУ создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Украина – первая держава в мире, которая завершает их комплектование", - заявил глава правительства Украины.По словам Шмыгаля, государством законтрактовано 1 млн дронов и 500 украинских компаний производят БПЛА. Правительство одобряет законопроект, который "законодательно утверждает существование Сил беспилотных систем".Накануне ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями Подробнее о применении БПЛА в ходе СВО - в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа

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новости, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, бпла, беспилотники, впк