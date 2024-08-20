На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем - 20.08.2024 Украина.ру
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На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем
На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем - 20.08.2024 Украина.ру
На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем
В производстве и применении беспилотников Украина совершила настоящий прорыв и создала особые БПЛА-войска. Об этом 20 августа заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
2024-08-20T12:39
2024-08-20T12:39
новости
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
бпла
беспилотники
впк
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"По инициативе президента Владимира Зеленского в структуре ВСУ создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Украина – первая держава в мире, которая завершает их комплектование", - заявил глава правительства Украины.По словам Шмыгаля, государством законтрактовано 1 млн дронов и 500 украинских компаний производят БПЛА. Правительство одобряет законопроект, который "законодательно утверждает существование Сил беспилотных систем".Накануне ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями Подробнее о применении БПЛА в ходе СВО - в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа
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новости, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, бпла, беспилотники, впк
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, БПЛА, беспилотники, ВПК

На Украине создали отдельный род войск - Силы беспилотных систем

12:39 20.08.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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В производстве и применении беспилотников Украина совершила настоящий прорыв и создала особые БПЛА-войска. Об этом 20 августа заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль
"По инициативе президента Владимира Зеленского в структуре ВСУ создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем. Украина – первая держава в мире, которая завершает их комплектование", - заявил глава правительства Украины.
По словам Шмыгаля, государством законтрактовано 1 млн дронов и 500 украинских компаний производят БПЛА. Правительство одобряет законопроект, который "законодательно утверждает существование Сил беспилотных систем".
Накануне ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями
Подробнее о применении БПЛА в ходе СВО - в обзоре Рекордный отток украинцев, мощные взрывы, дырявые карманы ВСУ. Главное на Украине на утро 20 августа
 
НовостиУкраинаДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУБПЛАбеспилотникиВПК
 
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