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ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями

ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями - 19.08.2024 Украина.ру

ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила по два беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ

2024-08-19T08:43

2024-08-19T08:43

2024-08-19T08:43

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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в материале.Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале информировал, что ночью регион также подвергся атаке. Над областью был сбит один беспилотник.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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новости, орловская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, беспилотники, дроны, пво