ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила по два беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в материале.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале информировал, что ночью регион также подвергся атаке. Над областью был сбит один беспилотник.
"Повреждений и пострадавших нет... Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы. На фоне непрекращающихся атак киевского режима Орловщина продолжает оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей", - заверил он.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.