ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями - 19.08.2024 Украина.ру
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ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями
ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями - 19.08.2024 Украина.ру
ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила по два беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ
2024-08-19T08:43
2024-08-19T08:43
новости
орловская область
курская область
россия
вооруженные силы украины
беспилотники
дроны
пво
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"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в материале.Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале информировал, что ночью регион также подвергся атаке. Над областью был сбит один беспилотник.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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новости, орловская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, беспилотники, дроны, пво
Новости, Орловская область, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, беспилотники, дроны, ПВО

ПВО сбила украинские дроны над Белгородской, Курской и Орловской областями

08:43 19.08.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на понедельник сбила по два беспилотника над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны РФ
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в материале.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале информировал, что ночью регион также подвергся атаке. Над областью был сбит один беспилотник.
"Повреждений и пострадавших нет... Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы. На фоне непрекращающихся атак киевского режима Орловщина продолжает оказывать всю необходимую помощь вынужденным переселенцам из приграничных районов соседних областей", - заверил он.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиОрловская областьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныбеспилотникидроныПВО
 
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