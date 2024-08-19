https://ukraina.ru/20240819/1056944640.html

Газ, БРИКС, Закавказье. Зачем Путин поехал в Азербайджан?

Газ, БРИКС, Закавказье. Зачем Путин поехал в Азербайджан? - 19.08.2024 Украина.ру

Газ, БРИКС, Закавказье. Зачем Путин поехал в Азербайджан?

Владимир Путин с государственным визитом отправился в Баку. В столице Азербайджана на высшем уровне проходит встреча лидеров двух стран

2024-08-19T17:31

2024-08-19T17:31

2024-08-19T18:25

эксклюзив

азербайджан

россия

баку

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алексей кущ

брикс

газпром

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Ожидается, что Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят вопросы развития двусторонних связей, стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы. Азербайджан является важным торговым партнером России, товарооборот между странами достиг пяти миллиардов долларов.Эксперты ожидают, что ключевые вопросы встречи будут связаны не только с урегулированием ситуации в Закавказье, но и с продажей энергоресурсов и расширением логистических возможностей по направлению север-юг. Больше мнений – в обзоре соцсетей.Профессор ВШЭ Евгений КоганПутин в Азербайджане — зачем? Вряд ли ради дежурных заверений в дружбе стоило бы лететь в Баку.Вчера начался официальный визит Президента РФ в Азербайджан. Одна из повесток — стратегическое партнерство России и Азербайджана. Если проще, сближение России и Баку.Почему это важно для российских инвесторов? Начнем с того, что вчера прошла новость: Азербайджан хочет присоединиться к БРИКС. Вопрос вступления в объединение находится в работе, завил ТАСС азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль-оглы. Понятно, что это пока на уровне общих пожеланий. Но… уже любопытно.Объем торговли между Россией и Азербайджаном за первое полугодие вырос на 5,2%по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил $ 2,57 млрд. Поставки азербайджанских товаров в Россию за полгода снизились на 7,8%, до $ 656 млн. В то же время Азербайджан увеличил импорт российской продукции на 10,6%, до $ 1,734 млрд.Притом что на 1 июня внешний торговый оборот России в 2024 году — 21,7 трлн руб., объем торговли с Азербайджаном не так велик. Но это не делает направление менее перспективным. Особенно в плане поставок энергоресурсов. В 2024 году добыча газа в Азербайджане ожидается на уровне 50 млрд кубометров. Из этого объема планируется экспортировать 50% и использовать оставшиеся 50% для внутреннего потребления.…Страна может увеличить экспорт (и доходы от него), закупая газ в России для внутреннего потребления. В результате выиграют все.Азербайджан закупает у России газ по более чем комфортным ценам, обеспечивая внутреннее потребление. И при этом резко увеличивает поставки на экспорт своего несанкционного газа. Европа может спать спокойно.Главное — серьезная потребность есть. Европа хочет увеличить пропускную способность Южного газового коридора с 16 до 32 млрд кубометров именно за счет азербайджанского газа. Бежим закупаться акциями Газпрома? Не факт. Хотя небольшое движение теоретически возможно. Предположим, Азербайджан увеличит импорт до 16 млрд кубометров по $ 200-250 за тысячу кубов. Дополнительная прибыль "Газпрома" составит $ 3,2-4 млрд (без учета расходов). Учитывая, что в 2023 году "Газпром" отчитался об убытке в 629 млрд рублей (примерно $ 7 млрд), все проблемы это не решит. Но может стать чуть легче.Экономист Алексей КущНедавно писал о возможном визите Путина в Азербайджан в контексте завершения войны в диапазоне до одного года. Визит состоялся, значит "Большая газовая игра" будет активирована в ближайшее время. А она является прологом к миру, так как в нее вовлекается и Европа, и РФ, и Азербайджан, и Турция.Теперь следим за еще одним визитом - премьера Индии Моди в Киев в конце августа, скорее всего, на День независимости. Визит Моди - еще один бонус в копилку мира в течение ближайшего года. Если визит Моди не состоится - это сигнал к пролонгации войны. Один маркер сработал, теперь следим за вторым.Общественный деятель Татьяна МонтянАзербайджан просится в БРИКС. Азербайджан хотел бы присоединиться к БРИКС, заявил посол Баку в Москве Полад Бюльбюль-оглы.Таким образом, сближение России и Азербайджана продолжается: процесс существенно облегчился после ухудшения отношений России с Арменией (а точнее, Армении с Россией), которую Москва больше совершенно не обязана защищать, портя тем самым отношения с Баку.Хотя куда интереснее вопрос о том, чем закончатся вялотекущие разговоры о вступлении в БРИКС "старшего брата" Азербайджана - Турции. Так-то эти разговоры ведутся уже давно (по крайней мере с 2018 года), но пока ни до чего путного не договорились. Но сейчас вот глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Китай заявил, что вопрос актуален, переговоры идут и "посмотрим, как все пойдет в этом году".В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, а так-то из стран, желающих это сделать, уже выстроилась целая очередь. Если рассматривать БРИКС как некий зародыш будущего альтернативного Западу центра влияния, то это, конечно, хорошо; да вот только не приведёт ли слишком быстрое расширение БРИКС к усилению противоречий в этой организации и потери управляемости ей? Судя по тому, что заявки на вступление удовлетворяют без лишней спешки (явно медленнее, чем они накапливаются), в руководстве альянса проблему осознают, что даёт известные основания для оптимизма.Ещё о БРИКС - в статье Александра Сокуренко Создать собственную платежную систему. Очередь в БРИКС тревожит Америку.

https://ukraina.ru/20240808/1056771998.html

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эксклюзив, азербайджан, россия, баку, ильхам алиев, владимир путин, алексей кущ, брикс, газпром