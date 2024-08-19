Власти Покровска объявили принудительную эвакуацию
Украинские власти приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из прифронтовых районов
Власти Покровска (Красноармейск, ДНР, под контролем Украины) объявили принудительную эвакуацию местных жителей. В городе и районе проживают 53 тысячи человек, в том числе 4 тысячи детей, заявили в администрации подконтрольной Украине части ДНР.
"За последнее время фронт подошел слишком близко к Покровщине и на это следует реагировать должным образом. Поэтому <...> приняли решение об обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями", - написал глава украинской администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.
Эвакуация объявлена для жителей:
- —городов Покровск и Родинское,
- —сел Гнатовка, Даченское, Желтое , Зеленое, Лисовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишин.
Российская армия, продвигаясь к Покровску, в пятницу 16 августа вошла Новогродовку и Гродовку. Бои уже идут непосредственно в этих населенных пунктах. От Гродовки до Мирнограда осталось 5 км, а от последнего до Покровска 2 км. Об этом - в материале Александра Чаленко Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ