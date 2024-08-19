Власти Покровска объявили принудительную эвакуацию - 19.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240819/1056941237.html
Власти Покровска объявили принудительную эвакуацию
Власти Покровска объявили принудительную эвакуацию - 19.08.2024 Украина.ру
Власти Покровска объявили принудительную эвакуацию
Украинские власти приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из прифронтовых районов
2024-08-19T14:17
2024-08-19T14:17
новости
днр
эвакуация
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101640/45/1016404521_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_aff3942cd7ca646193fb08ea69faa890.jpg
Власти Покровска (Красноармейск, ДНР, под контролем Украины) объявили принудительную эвакуацию местных жителей. В городе и районе проживают 53 тысячи человек, в том числе 4 тысячи детей, заявили в администрации подконтрольной Украине части ДНР. "За последнее время фронт подошел слишком близко к Покровщине и на это следует реагировать должным образом. Поэтому &lt;...&gt; приняли решение об обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями", - написал глава украинской администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.Эвакуация объявлена для жителей:Российская армия, продвигаясь к Покровску, в пятницу 16 августа вошла Новогродовку и Гродовку. Бои уже идут непосредственно в этих населенных пунктах. От Гродовки до Мирнограда осталось 5 км, а от последнего до Покровска 2 км. Об этом - в материале Александра Чаленко Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ
днр
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101640/45/1016404521_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_79b4876c036d324446d6d1426576a03d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днр, эвакуация, украина
Новости, ДНР, эвакуация, Украина

Власти Покровска объявили принудительную эвакуацию

14:17 19.08.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские власти приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из прифронтовых районов
Власти Покровска (Красноармейск, ДНР, под контролем Украины) объявили принудительную эвакуацию местных жителей. В городе и районе проживают 53 тысячи человек, в том числе 4 тысячи детей, заявили в администрации подконтрольной Украине части ДНР.
"За последнее время фронт подошел слишком близко к Покровщине и на это следует реагировать должным образом. Поэтому <...> приняли решение об обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями", - написал глава украинской администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.
Эвакуация объявлена для жителей:
  • городов Покровск и Родинское,
  • сел Гнатовка, Даченское, Желтое , Зеленое, Лисовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишин.
Российская армия, продвигаясь к Покровску, в пятницу 16 августа вошла Новогродовку и Гродовку. Бои уже идут непосредственно в этих населенных пунктах. От Гродовки до Мирнограда осталось 5 км, а от последнего до Покровска 2 км. Об этом - в материале Александра Чаленко Наступление на Покровск продолжается, а острова в пойме Днепра зачищаются от ВСУ
 
НовостиДНРэвакуацияУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27Чем угрожает новый военный блок и стоит ли беспокоиться России – Тавровский о "НАТО" в Азии
16:15Путин разрешил выдавать иностранцам РВП без квот, если они бегут от неолибералов
15:53The Economist: Сырский устроил наступление, чтобы избежать увольнения
15:37Нью-Йорк наш! Украинскому гарнизону Покровска осталось не больше двух недель
15:24В России осудят наемника-джихадиста из ВСУ, которого разыскивают даже в Британии
15:23Нужен не мир, а передышка. Зеленский соврал о цели вторжения в Курскую область
15:07"Помогает российским бойцам": Кадыров похвалил Маска за Starlink
14:37"Энергоатом" столько за пару месяцев ворует": Железняк посмеялся над масштабной приватизацией на Украине
14:36Блондинку из ЛНР осудят за донаты боевикам
14:33Курчатов – человек и город
14:17Власти Покровска объявили принудительную эвакуацию
14:07Владимир Ераносян: Когда Россия выкурит ВСУ из Курской области, красная машина передавит махновщину
13:58Окно в Америку. Сто лет назад Мексика и Советский Союз признали друг друга
13:57ВСУ повредили третий мост через реку Сейм в Курской области — СК
13:27О вероятности сухопутной операции ВСУ в Крыму, F-16 и кастинге на президента Украины - Джаралла
13:11Ушаков высказался о переговорах с Украиной после нападения ВСУ на Курскую область
13:00Грядущий визит Моди, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 августа
12:38"Не в здравом уме": американские журналисты просят Байдена уйти в отставку
12:32Замполит батальона имени Архангела Гавриила: Я должен заменять солдатам и психолога, и родителей
12:02В РПЦ рассказали, как помогают пострадавшим от ВСУ жителям Курской области
Лента новостейМолния