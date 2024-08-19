https://ukraina.ru/20240819/1056940850.html
Курчатов – человек и город
Курчатов – человек и город - 19.08.2024 Украина.ру
Курчатов – человек и город
Имя этого человека вспоминают сейчас в связи боевыми действиями, и оказалось, не все уже знают, когда, зачем построен город Курчатов, чье имя он носит.
2024-08-19T14:33
2024-08-19T14:33
2024-08-19T14:33
украина
россия
ссср
хиросима (город)
верховная рада
иосиф сталин
николай кузнецов
история
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А это, конечно, крайне важно напомнить.На Украине такой город бы давно бы переименовали – как это случилось с городом Кузнецовском, где живут работники Ровенской атомной станции. В 2016-м году Верховная Рада назвала его странным названием Вараш. Местные жители возмущались, но, в итоге, привыкли.Николай Кузнецов убивал нацистов. Курчатов был занят тем же делом, и даже дал нескольким поколениям планеты мир без глобальных войн, и очень много тепла и света, позволив Советскому Союзу построить самую передовую в мире мирную атомную науку – пока те, кого теперь боятся называть японские политики, бомбили беззащитные города Хиросиму и Нагасаки.Этот великий человек появился на свет то ли в 1902, то ли в 1903 году под Уфой в семье бедствующего землемера, скитавшейся по всей России. Несмотря на голод и войны Игорь блестяще учился, и в 1920-м поступил на физмат Таврического университета в Симферополе, который так же отлично окончил.Жизнь Курчатова убедительно опровергает мифы о том, что Советы якобы у кого-то украли свои ядерные секреты. Местная школа ядерных физиков развивалась еще с двадцатых, поначалу концентрируясь в городе на Неве, на чистом энтузиазме. И в ней были свои звезды. Уже с 1 октября 1930 года Курчатов стал заведующим престижным физическим отделом Ленинградского физико-технического института, читая выпускникам курсы "Физика атомного ядра". А в 1937 году он с коллегами запустил в СССР первый в Европе циклотрон.Считается, что Игоря Курчатова назначил на роль руководителя советского атомного проекта лично Иосиф Сталин в ходе секретного заседания 28 сентября 1942 года в Кремле. Советское руководство уделяло проекту все больше внимания, а сам Курчатов не считался ни с какими рисками – например, после проблем с экспериментальным реактором вручную перебирал сильно зараженные радиацией датчики.После Хиросимы было ясно: преодоление атомного отставания от американцев - это вопрос физического выживания десятков миллионов уцелевших в Великую Отечественную войну советских людей. В атомном проекте активно участвовали разные выдающиеся учёные, но главным был именно Курчатов, основатель и первый директор Института атомной энергии. После 29 августа 1949 года, когда взорвали первую советскую ядерную бомбу, на него пролился заслуженный дождь высших наград и премий, которых нет нужды перечислять. Курчатову с женой даже предоставили уникальное право на пожизненный бесплатный проезд железнодорожным, водным и воздушным транспортом в пределах СССР.Все знали, что он в основном проводит жизнь на работе – но страна показывала таким образом благодарность и уважение.К почестям Курчатов чаще всего относился равнодушно – несмотря на нищее детство. Но друзей и коллег любил выручать. Некоторые биографы отмечают, что, выдвигая Курчатова в тридцатые, Сталин оценил – Игорь Васильевич не сдавал своих и не поддавался иногда случавшемуся в те времена произволу.Игорь Васильевич курировал разработку первой в СССР водородной бомбы – над ней работали многие маститые ученые, но авторитет Курчатова признавал каждый.Курчатовский коллектив создал и термоядерную "Царь-бомбу", которая поставила мирную финальную точку в Карибском кризисе, когда на Западе поняли, что Советы лучше не провоцировать – потому что в итоге выйдет себе дороже.Первый атомный реактор для подводных лодок, шокировавший Америку – потому что эти атомоходы лишили ее недоступности для удара – и первый атомный ледокол "Ленин" – это тоже не кто иной, как Курчатов.Но главное, в 1954 году в Обнинске начала работать первая в мире мирная атомная электростанция. Она показала, что атом – не инструмент политического шантажа, который пытались применить США, не дубинка для уничтожения конкурентов, как в Хиросиме, что это не смерть, а жизнь, не разрушение, а развитие.Сам Курчатов очень тихо умер во время отдыха в подмосковной Барвихе. Гуляя с другом под соснами, он присел на скамейку, о чем-то задумался и умер, не оставив врачам ни одного шанса его спасти. Смерть наступила в результате тромба в коронарном сосуде.Но спустя десятилетия замыслы Игоря Васильевича живут. Россия покрыта сетью атомных станций, которые обеспечивают страну энергией, и такие же станции строят в дружественных странах. Альтернативы подобному сотрудничеству в области энергетики сейчас просто нет – разве что когда-то изобретут технологию контролируемого термоядерного синтеза. Которой, к слову, занимался и успевающий все Курчатов.Появились даже мобильные плавучие атомные АЭС на севере, воплощая грезы шестидесятников.Впрочем, атомный ледокольный флот РФ в принципе не имеет мировых аналогов, а подводные атомоходы составляют важную часть ее ядерного щита. Так что роль Курчатова в современном мире, пожалуй, продолжает расти.Но помимо человека и атома, есть еще и город Курчатов. Построенный уже после его кончины, в семидесятые годы, он задал высокие стандарты многочисленных сооруженных на советских просторах атомоградов.Труд атомщиков был важен, его ценили. И эти не самые крупные города, обычно расположенные далеко от столиц (тому же Курчатову пока что временно не хватает до сорока тысяч) всегда отличались стабильным финансированием и не самым плохим достатком. Даже над дизайном жилых и производственных зданий здесь обычно работали больше, не делая их безликими.Декоммунизированный на Украине город ровенских атомщиков Кузнецовск был построен образцовым Московским домостроительным комбинатом № 5. Уже в 1981 году здесь имелись ПТУ, общеобразовательная школа, музыкальная школа, больница, две библиотеки и клуб. Но после распада СССР все это помножили на ноль борцы за нацию.Работники станций имели жилье, работу и перспективы с юности получить в таких местах важную для всех специальность. Сейчас становится ясно, что это важно. Так что не исключено, что наследие Игоря Курчатова со временем поможет распространить эту практику по всем регионам России.Ну а пока жителям Курчатова нужна поддержка и выдержка. И нет никаких сомнений, что люди, усмирившие самые мощные силы в мире, не спасуют перед угрозой военных провокаций со стороны украинской стороны – особенно получая всестороннюю поддержку и защиту от российского руководства.Курчатов, много сделавший для борьбы с нацизмом, уже победил. И жители Курчатова – тоже.Читайте также: Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезно
https://ukraina.ru/20230904/1049135544.html
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украина, россия, ссср, хиросима (город), верховная рада, иосиф сталин, николай кузнецов
Курчатов – человек и город
Имя этого человека вспоминают сейчас в связи боевыми действиями, и оказалось, не все уже знают, когда, зачем построен город Курчатов, чье имя он носит.
А это, конечно, крайне важно напомнить.
На Украине
такой город бы давно бы переименовали – как это случилось с городом Кузнецовском, где живут работники Ровенской атомной станции. В 2016-м году Верховная Рада
назвала его странным названием Вараш. Местные жители возмущались, но, в итоге, привыкли.
Николай Кузнецов
убивал нацистов. Курчатов был занят тем же делом, и даже дал нескольким поколениям планеты мир без глобальных войн, и очень много тепла и света, позволив Советскому Союзу построить самую передовую в мире мирную атомную науку – пока те, кого теперь боятся называть японские политики, бомбили беззащитные города Хиросиму
и Нагасаки.
Этот великий человек появился на свет то ли в 1902, то ли в 1903 году под Уфой
в семье бедствующего землемера, скитавшейся по всей России
. Несмотря на голод и войны Игорь блестяще учился, и в 1920-м поступил на физмат Таврического университета в Симферополе
, который так же отлично окончил.
Жизнь Курчатова убедительно опровергает мифы о том, что Советы якобы у кого-то украли свои ядерные секреты.
Местная школа ядерных физиков развивалась еще с двадцатых, поначалу концентрируясь в городе на Неве
, на чистом энтузиазме. И в ней были свои звезды. Уже с 1 октября 1930 года Курчатов стал заведующим престижным физическим отделом Ленинградского физико-технического института, читая выпускникам курсы "Физика атомного ядра". А в 1937 году он с коллегами запустил в СССР
первый в Европе
циклотрон.
Считается, что Игоря Курчатова назначил на роль руководителя советского атомного проекта лично Иосиф Сталин
в ходе секретного заседания 28 сентября 1942 года в Кремле
. Советское руководство уделяло проекту все больше внимания, а сам Курчатов не считался ни с какими рисками – например, после проблем с экспериментальным реактором вручную перебирал сильно зараженные радиацией датчики.
После Хиросимы было ясно: преодоление атомного отставания от американцев - это вопрос физического выживания десятков миллионов уцелевших в Великую Отечественную войну советских людей.
В атомном проекте активно участвовали разные выдающиеся учёные, но главным был именно Курчатов, основатель и первый директор Института атомной энергии.
После 29 августа 1949 года, когда взорвали первую советскую ядерную бомбу, на него пролился заслуженный дождь высших наград и премий, которых нет нужды перечислять. Курчатову с женой даже предоставили уникальное право на пожизненный бесплатный проезд железнодорожным, водным и воздушным транспортом в пределах СССР.
Все знали, что он в основном проводит жизнь на работе – но страна показывала таким образом благодарность и уважение.
К почестям Курчатов чаще всего относился равнодушно – несмотря на нищее детство. Но друзей и коллег любил выручать. Некоторые биографы отмечают, что, выдвигая Курчатова в тридцатые, Сталин оценил – Игорь Васильевич не сдавал своих и не поддавался иногда случавшемуся в те времена произволу.
Игорь Васильевич курировал разработку первой в СССР водородной бомбы – над ней работали многие маститые ученые, но авторитет Курчатова признавал каждый.
Курчатовский коллектив создал и термоядерную "Царь-бомбу", которая поставила мирную финальную точку в Карибском кризисе, когда на Западе
поняли, что Советы лучше не провоцировать – потому что в итоге выйдет себе дороже.
Первый атомный реактор для подводных лодок, шокировавший Америку
– потому что эти атомоходы лишили ее недоступности для удара – и первый атомный ледокол "Ленин" – это тоже не кто иной, как Курчатов.
Но главное, в 1954 году в Обнинске
начала работать первая в мире мирная атомная электростанция. Она показала, что атом – не инструмент политического шантажа, который пытались применить США
, не дубинка для уничтожения конкурентов, как в Хиросиме, что это не смерть, а жизнь, не разрушение, а развитие.
Сам Курчатов очень тихо умер во время отдыха в подмосковной Барвихе. Гуляя с другом под соснами, он присел на скамейку, о чем-то задумался и умер, не оставив врачам ни одного шанса его спасти. Смерть наступила в результате тромба в коронарном сосуде.
Но спустя десятилетия замыслы Игоря Васильевича живут. Россия покрыта сетью атомных станций, которые обеспечивают страну энергией, и такие же станции строят в дружественных странах. Альтернативы подобному сотрудничеству в области энергетики сейчас просто нет – разве что когда-то изобретут технологию контролируемого термоядерного синтеза. Которой, к слову, занимался и успевающий все Курчатов.
Появились даже мобильные плавучие атомные АЭС на севере, воплощая грезы шестидесятников.
Впрочем, атомный ледокольный флот РФ в принципе не имеет мировых аналогов, а подводные атомоходы составляют важную часть ее ядерного щита. Так что роль Курчатова в современном мире, пожалуй, продолжает расти.
Но помимо человека и атома, есть еще и город Курчатов. Построенный уже после его кончины, в семидесятые годы, он задал высокие стандарты многочисленных сооруженных на советских просторах атомоградов.
Труд атомщиков был важен, его ценили. И эти не самые крупные города, обычно расположенные далеко от столиц (тому же Курчатову пока что временно не хватает до сорока тысяч) всегда отличались стабильным финансированием и не самым плохим достатком. Даже над дизайном жилых и производственных зданий здесь обычно работали больше, не делая их безликими.
Декоммунизированный на Украине город ровенских атомщиков Кузнецовск был построен образцовым Московским домостроительным комбинатом № 5. Уже в 1981 году здесь имелись ПТУ, общеобразовательная школа, музыкальная школа, больница, две библиотеки и клуб. Но после распада СССР все это помножили на ноль борцы за нацию.
Работники станций имели жилье, работу и перспективы с юности получить в таких местах важную для всех специальность. Сейчас становится ясно, что это важно. Так что не исключено, что наследие Игоря Курчатова со временем поможет распространить эту практику по всем регионам России.
Ну а пока жителям Курчатова нужна поддержка и выдержка. И нет никаких сомнений, что люди, усмирившие самые мощные силы в мире, не спасуют перед угрозой военных провокаций со стороны украинской стороны – особенно получая всестороннюю поддержку и защиту от российского руководства.
Курчатов, много сделавший для борьбы с нацизмом, уже победил. И жители Курчатова – тоже.