https://ukraina.ru/20240819/1056940850.html

Курчатов – человек и город

Курчатов – человек и город - 19.08.2024 Украина.ру

Курчатов – человек и город

Имя этого человека вспоминают сейчас в связи боевыми действиями, и оказалось, не все уже знают, когда, зачем построен город Курчатов, чье имя он носит.

2024-08-19T14:33

2024-08-19T14:33

2024-08-19T14:33

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А это, конечно, крайне важно напомнить.На Украине такой город бы давно бы переименовали – как это случилось с городом Кузнецовском, где живут работники Ровенской атомной станции. В 2016-м году Верховная Рада назвала его странным названием Вараш. Местные жители возмущались, но, в итоге, привыкли.Николай Кузнецов убивал нацистов. Курчатов был занят тем же делом, и даже дал нескольким поколениям планеты мир без глобальных войн, и очень много тепла и света, позволив Советскому Союзу построить самую передовую в мире мирную атомную науку – пока те, кого теперь боятся называть японские политики, бомбили беззащитные города Хиросиму и Нагасаки.Этот великий человек появился на свет то ли в 1902, то ли в 1903 году под Уфой в семье бедствующего землемера, скитавшейся по всей России. Несмотря на голод и войны Игорь блестяще учился, и в 1920-м поступил на физмат Таврического университета в Симферополе, который так же отлично окончил.Жизнь Курчатова убедительно опровергает мифы о том, что Советы якобы у кого-то украли свои ядерные секреты. Местная школа ядерных физиков развивалась еще с двадцатых, поначалу концентрируясь в городе на Неве, на чистом энтузиазме. И в ней были свои звезды. Уже с 1 октября 1930 года Курчатов стал заведующим престижным физическим отделом Ленинградского физико-технического института, читая выпускникам курсы "Физика атомного ядра". А в 1937 году он с коллегами запустил в СССР первый в Европе циклотрон.Считается, что Игоря Курчатова назначил на роль руководителя советского атомного проекта лично Иосиф Сталин в ходе секретного заседания 28 сентября 1942 года в Кремле. Советское руководство уделяло проекту все больше внимания, а сам Курчатов не считался ни с какими рисками – например, после проблем с экспериментальным реактором вручную перебирал сильно зараженные радиацией датчики.После Хиросимы было ясно: преодоление атомного отставания от американцев - это вопрос физического выживания десятков миллионов уцелевших в Великую Отечественную войну советских людей. В атомном проекте активно участвовали разные выдающиеся учёные, но главным был именно Курчатов, основатель и первый директор Института атомной энергии. После 29 августа 1949 года, когда взорвали первую советскую ядерную бомбу, на него пролился заслуженный дождь высших наград и премий, которых нет нужды перечислять. Курчатову с женой даже предоставили уникальное право на пожизненный бесплатный проезд железнодорожным, водным и воздушным транспортом в пределах СССР.Все знали, что он в основном проводит жизнь на работе – но страна показывала таким образом благодарность и уважение.К почестям Курчатов чаще всего относился равнодушно – несмотря на нищее детство. Но друзей и коллег любил выручать. Некоторые биографы отмечают, что, выдвигая Курчатова в тридцатые, Сталин оценил – Игорь Васильевич не сдавал своих и не поддавался иногда случавшемуся в те времена произволу.Игорь Васильевич курировал разработку первой в СССР водородной бомбы – над ней работали многие маститые ученые, но авторитет Курчатова признавал каждый.Курчатовский коллектив создал и термоядерную "Царь-бомбу", которая поставила мирную финальную точку в Карибском кризисе, когда на Западе поняли, что Советы лучше не провоцировать – потому что в итоге выйдет себе дороже.Первый атомный реактор для подводных лодок, шокировавший Америку – потому что эти атомоходы лишили ее недоступности для удара – и первый атомный ледокол "Ленин" – это тоже не кто иной, как Курчатов.Но главное, в 1954 году в Обнинске начала работать первая в мире мирная атомная электростанция. Она показала, что атом – не инструмент политического шантажа, который пытались применить США, не дубинка для уничтожения конкурентов, как в Хиросиме, что это не смерть, а жизнь, не разрушение, а развитие.Сам Курчатов очень тихо умер во время отдыха в подмосковной Барвихе. Гуляя с другом под соснами, он присел на скамейку, о чем-то задумался и умер, не оставив врачам ни одного шанса его спасти. Смерть наступила в результате тромба в коронарном сосуде.Но спустя десятилетия замыслы Игоря Васильевича живут. Россия покрыта сетью атомных станций, которые обеспечивают страну энергией, и такие же станции строят в дружественных странах. Альтернативы подобному сотрудничеству в области энергетики сейчас просто нет – разве что когда-то изобретут технологию контролируемого термоядерного синтеза. Которой, к слову, занимался и успевающий все Курчатов.Появились даже мобильные плавучие атомные АЭС на севере, воплощая грезы шестидесятников.Впрочем, атомный ледокольный флот РФ в принципе не имеет мировых аналогов, а подводные атомоходы составляют важную часть ее ядерного щита. Так что роль Курчатова в современном мире, пожалуй, продолжает расти.Но помимо человека и атома, есть еще и город Курчатов. Построенный уже после его кончины, в семидесятые годы, он задал высокие стандарты многочисленных сооруженных на советских просторах атомоградов.Труд атомщиков был важен, его ценили. И эти не самые крупные города, обычно расположенные далеко от столиц (тому же Курчатову пока что временно не хватает до сорока тысяч) всегда отличались стабильным финансированием и не самым плохим достатком. Даже над дизайном жилых и производственных зданий здесь обычно работали больше, не делая их безликими.Декоммунизированный на Украине город ровенских атомщиков Кузнецовск был построен образцовым Московским домостроительным комбинатом № 5. Уже в 1981 году здесь имелись ПТУ, общеобразовательная школа, музыкальная школа, больница, две библиотеки и клуб. Но после распада СССР все это помножили на ноль борцы за нацию.Работники станций имели жилье, работу и перспективы с юности получить в таких местах важную для всех специальность. Сейчас становится ясно, что это важно. Так что не исключено, что наследие Игоря Курчатова со временем поможет распространить эту практику по всем регионам России.Ну а пока жителям Курчатова нужна поддержка и выдержка. И нет никаких сомнений, что люди, усмирившие самые мощные силы в мире, не спасуют перед угрозой военных провокаций со стороны украинской стороны – особенно получая всестороннюю поддержку и защиту от российского руководства.Курчатов, много сделавший для борьбы с нацизмом, уже победил. И жители Курчатова – тоже.Читайте также: Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезно

https://ukraina.ru/20230904/1049135544.html

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Леонид Николенко

украина, россия, ссср, хиросима (город), верховная рада, иосиф сталин, николай кузнецов