https://ukraina.ru/20240817/1056925060.html

Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезно

Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезно - 17.08.2024 Украина.ру

Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезно

В интернете появились тревожные сообщения о том, что украинские военные формирования готовятся взорвать на территории Курской области так называемую грязную бомбу – крайне опасное оружие массового поражения.

2024-08-17T18:23

2024-08-17T18:23

2024-08-17T18:23

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В таких случаях не обойтись без первоисточника – им выступил известный военный корреспондент Марат Хайруллин со ссылкой на собственных информаторов. И некоторые силовики его слова уже подтвердили."Источники с той стороны сообщают, что готовят ядерную провокацию – взрыв грязной ядерной бомбы. Удары планируют нанести по местам хранения отработавшего ядерного топлива АЭС.Возможно, во время очередной попытки захода со стороны Глухова на Рыльск", – пишет Хайруллин.Что такое грязная бомба, говоря простыми словами?Такое оружие может использовать в качестве поражающего фактора сами радиоактивные элементы, помещённые практически куда угодно – будь то ракета или металлический контейнер. Или же применять с этой целью какие-то изначально не радиоактивные приборы и материалы, облученные источниками радиации.В любом случае, при подрыве этой радиоактивной массы, которой может выступать обычный зараженный мусор, происходит заражение значительной территории, что делает грязную бомбу особенно преступным и аморальным оружием.Вещь это крайне неприятная, и Советский Союз, который, как известно, был готов для защиты своих рубежей на многое, после испытаний 1958 года от так называемой грязной бомбы в любом виде навсегда отказался. Хотя в то время тоже, вроде бы, было не до сантиментов.Но СССР больше нет, и он был похож на современную Украину не больше, чем мягкая плюшевая игрушка на уродливое чучело Франкенштейна.Судя по словам военкора, украинские террористы могут применить грязную бомбу в случае попыток скрытного и мобильного прорыва к территории, на которой расположены хранилища отработанного ядерного топлива. А такого топлива скопилось немало – первую очередь Курской атомной электростанции запустили в 1976 году на берегу реки Сейм в сорока километрах от Курска.Тогда же, в семидесятые, рядом построили образцовый город атомщиков Курчатов – имени легендарного физика-ядерщика, где проживают почти сорок тысяч человек. Причем, на Украине такое советское название, конечно, давно бы уже с позором сменили – несмотря на огромные заслуги Игоря Васильевича перед страной и людьми.Все это время первая очередь атомной станции работала, отходы накапливались. Судя по новостям, именно они могли бы стать мишенью для провокационной атаки украинских диверсантов. Хотя для таких хранилищ предусмотрен определенный опыт защиты – станцию строили в Холодную войну, прекрасно понимая угрозы со стороны НАТО.Здесь надо вспомнить, что тема грязной бомбы в специфическом украинском контексте всплывала в информационном пространстве в 2022 году – как раз тогда, когда Украина безуспешно пыталась захватить Запорожскую АЭС.Российские военные серьезно говорили о том, что Украина располагает значительным запасом радиоактивного материала. Ведь уран добывается в Днепропетровской области, в Желтых водах – пускай даже дела на местных шахтах отнюдь не блестящие.Да и советских отработанных запасов на тех же построенных по заветам Курчатова электростанциях осталось сколько угодно.Ну а Запад осенью 2202 года писал о том, что Россия зачем-то будет сбрасывать грязную бомбу на свои собственные войска, которые в следующем 2023 году отбили украинское контрнаступление обычным конвенциональным оружием.Тогда мир спасла от ядерной войны решительная позиция российского руководства. Оно доходчиво, и на разных уровнях донесло до западных кураторов Киева последствия украинской ядерной провокации.Однако это вовсе не значит, что Владимир Зеленский забросил эту взрывоопасную идею по-настоящему. Наоборот – к ней быстро вернулись при первой же реальной возможности.Попытки прорыва в Курскую область придали безумной логике украинских националистов новое основание – ведь, по их мнению, чужую территорию не надо жалеть, не говоря уже про ее жителей.Пускай даже вода из Сейма течет потом в Десну и Днепр – то есть, прямо в Киев. Такие географические нюансы волнуют Зеленского меньше всего. Его интересует политический результат, здесь, сейчас и любой ценой.Однако это не должно быть основанием для паники, которую умышленно и очень грязно раздувают в украинском телеграмме.Российским военным, которые защищают границу, есть что ответить Украине на любые попытки ядерных пусков. А российское политическое руководство снова может пояснить коллективному Западу, что провокации под Курском опять ставят мир на грань полномасштабной ядерной войны. Тем более, что все военные операции ВСУ напрямую направляется именно Америкой и Европой.Впрочем, на это недавно намекнул и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что вокруг Союзного государства установили столько пресловутых красных линий, что осталось нажать только на красную кнопку. И там, где надо, этот довольно прямой намек, конечно, поняли и услышали.В Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне все равно, сколько новых Чернобылей соорудят себе (или, тем более, россиянам) украинские политики, и к каким гуманитарным потерям это все приведет в мире.Но там понимают силу. Там знают, что вооруженный ответ России на такую провокацию, почувствуют не только в Киеве или Львове. Поэтому можно надеяться, что Белый дом попытается сдержать своих бешеных псов.Если они еще не сорвались с поводка.На ту же тему - материал Павла Котова Российские специалисты уверены: "грязная бомба" уже в руках Украины

https://ukraina.ru/20240817/1056921926.html

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эксклюзив, украина, киев, курская область, владимир зеленский, михаил глухов, александр лукашенко, нато, запорожская аэс, сейм