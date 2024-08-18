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ВСУ обстреляли православный храм в Донецке

ВСУ обстреляли православный храм в Донецке - 18.08.2024 Украина.ру

ВСУ обстреляли православный храм в Донецке

Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли из артиллерии православный храм в Донецке. Об этом 18 августа сообщило правительство ДНР и мэр столицы республики Алексей Кулемзин

2024-08-18T17:47

2024-08-18T17:47

2024-08-18T17:47

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"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Об обстрелах Петровского района Донецка регулярно сообщает мэр города в своем Telegram-канале. Кулемзин опубликовал сообщение об очередном обстреле и фотографию повреждённого храма."Последствия обстрела Петровского района. Помещение храма преподобного Серафима Саровского", - сказано в комментарии Кулемзина к фотографии пострадавшего от обстрела православного храма.Накануне, 17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поддержку "Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций" решения украинских властей запретить каноническую Украинскую Православную Церковь (учредителя и члена ВСЦиРО). Подробности публикации "Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на УкраинеДо этого решением Днепровского суда Наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению продлён арест в СИЗО

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новости, донецк, донецкая народная республика, россия, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, упц, всу, православие, храм, военные преступления, днр, гонения, рпц