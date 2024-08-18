ВСУ обстреляли православный храм в Донецке - 18.08.2024 Украина.ру
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ВСУ обстреляли православный храм в Донецке
ВСУ обстреляли православный храм в Донецке - 18.08.2024 Украина.ру
ВСУ обстреляли православный храм в Донецке
Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли из артиллерии православный храм в Донецке. Об этом 18 августа сообщило правительство ДНР и мэр столицы республики Алексей Кулемзин
2024-08-18T17:47
2024-08-18T17:47
новости
донецк
донецкая народная республика
россия
алексей кулемзин
вооруженные силы украины
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"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Об обстрелах Петровского района Донецка регулярно сообщает мэр города в своем Telegram-канале. Кулемзин опубликовал сообщение об очередном обстреле и фотографию повреждённого храма."Последствия обстрела Петровского района. Помещение храма преподобного Серафима Саровского", - сказано в комментарии Кулемзина к фотографии пострадавшего от обстрела православного храма.Накануне, 17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поддержку "Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций" решения украинских властей запретить каноническую Украинскую Православную Церковь (учредителя и члена ВСЦиРО). Подробности публикации "Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на УкраинеДо этого решением Днепровского суда Наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению продлён арест в СИЗО
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новости, донецк, донецкая народная республика, россия, алексей кулемзин, вооруженные силы украины, сцкк, упц, всу, православие, храм, военные преступления, днр, гонения, рпц
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Алексей Кулемзин, Вооруженные силы Украины, СЦКК, УПЦ, ВСУ, Православие, храм, Военные преступления, ДНР, гонения, РПЦ

ВСУ обстреляли православный храм в Донецке

17:47 18.08.2024
 
Донецк. Мы за мир
Донецк. Мы за мир
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Вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли из артиллерии православный храм в Донецке. Об этом 18 августа сообщило правительство ДНР и мэр столицы республики Алексей Кулемзин
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики: город Донецк (Петровский район): прямое попадание в Храм преподобного Серафима Саровского по улице Петровского", - сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Об обстрелах Петровского района Донецка регулярно сообщает мэр города в своем Telegram-канале. Кулемзин опубликовал сообщение об очередном обстреле и фотографию повреждённого храма.
"Последствия обстрела Петровского района. Помещение храма преподобного Серафима Саровского", - сказано в комментарии Кулемзина к фотографии пострадавшего от обстрела православного храма.
Накануне, 17 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поддержку "Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций" решения украинских властей запретить каноническую Украинскую Православную Церковь (учредителя и члена ВСЦиРО). Подробности публикации "Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на Украине
До этого решением Днепровского суда Наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению продлён арест в СИЗО
 
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