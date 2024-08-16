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Наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению продлён арест в СИЗО

Наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению продлён арест в СИЗО - 16.08.2024 Украина.ру

Наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению продлён арест в СИЗО

Решением украинского суда в Днепре (Днепропетровске) продлено содержание под стражей митрополита Арсения (Яковенко) - наместника Святогорской Лавры УПЦ. Об этом 16 августа проинформировал телеграм-канал лавры

2024-08-16T16:56

2024-08-16T16:56

2024-08-16T16:56

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"Митрополит Святогорский Арсений, наместник Святогорской Лавры, уже 114 дней находится под стражей в Днепровском СИЗО. С 13 по 15 августа 2024 года Славянский горрайонный суд рассматривал вопрос о продлении его ареста. Прокурор Александр Луценко ходатайствовал о продлении содержания под стражей, тогда как защита предлагала освободить митрополита под залог и личное поручение девяти народных депутатов Верховной Рады Украины, представляющих разные фракции", - сказано в публикации Лавры.Прокурор настаивал на необходимости продления содержания митрополита Арсения под стражей, аргументируя это тем, что священник якобы может сбежать или влиять на свидетелей. Владыка Арсений опроверг состоятельность таких доводов Луценко."Если я 30 лет прожил в этом монастыре и оставался там даже во время обстрелов, то сейчас я тоже не собираюсь бежать. Когда войска Российской Федерации стояли в 80 метрах от нас через Донец, я не покинул монастырь, а оставался с братией и беженцами", - заявил наместник Святогорской Лавры.Он также подчеркнул, что он дал монашескую, священническую и архиерейскую присягу служить на том месте, куда его поставит Церковь, а Святогорская Лавра является его местом служения. Он просил суд освободить его, отметив, что девять депутатов парламента готовы взять его на поруки.Судья Татьяна Хаустова решила оставить митрополита Арсения под стражей в СИЗО ещё на 60 суток - до 13 октября. Её решение может быть отменено апелляционным судом. Адвокаты уже готовят апелляционные жалобы."Я, как и восемь других моих коллег, народных депутатов, написал заявление о взятии владыки на поруки. Но судья цинично проигнорировала это ходатайство. Это не просто систематическое игнорирование закона, это целенаправленное уничтожение человека и, вместе с тем, — попытка уничтожить Украинскую Православную Церковь!", - заявил депутат Артём Дмитрук после оглашения судебного решения.Митрополит Арсений уверен, что возбуждённое в отношении него уголовное дело содержит ложные сообщения из СМИ и Telegram-каналов, не имеющие отношения к реальным событиям и обвинениям. Он подчеркнул, что это не столько суд над ним, сколько над Святогорской Лаврой и Украинской Православной Церковью.Митрополит также подчеркнул важную роль Лавры, являющейся "объединяющим домом" для паломников со всей Украины и местом, где помогают военным и мирным жителям.Дело в отношении митрополита Арсения возбудила СБУ. Священника УПЦ обвинили в "распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы. Православного священника арестовали и поместили в СИЗО без права выхода под залог или поручительство.О контексте события Украина.ру сообщала в обзоре Задержан настоятель Святогорской лавры, дети вернутся к родным. Итоги 24 апреля Мнение эксперта на эту тему читайте в публикации Руслан Калинчук: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины

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