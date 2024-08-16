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Наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению продлён арест в СИЗО
Наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению продлён арест в СИЗО - 16.08.2024 Украина.ру
Наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению продлён арест в СИЗО
Решением украинского суда в Днепре (Днепропетровске) продлено содержание под стражей митрополита Арсения (Яковенко) - наместника Святогорской Лавры УПЦ. Об этом 16 августа проинформировал телеграм-канал лавры
2024-08-16T16:56
2024-08-16T16:56
2024-08-16T16:56
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"Митрополит Святогорский Арсений, наместник Святогорской Лавры, уже 114 дней находится под стражей в Днепровском СИЗО. С 13 по 15 августа 2024 года Славянский горрайонный суд рассматривал вопрос о продлении его ареста. Прокурор Александр Луценко ходатайствовал о продлении содержания под стражей, тогда как защита предлагала освободить митрополита под залог и личное поручение девяти народных депутатов Верховной Рады Украины, представляющих разные фракции", - сказано в публикации Лавры.Прокурор настаивал на необходимости продления содержания митрополита Арсения под стражей, аргументируя это тем, что священник якобы может сбежать или влиять на свидетелей. Владыка Арсений опроверг состоятельность таких доводов Луценко."Если я 30 лет прожил в этом монастыре и оставался там даже во время обстрелов, то сейчас я тоже не собираюсь бежать. Когда войска Российской Федерации стояли в 80 метрах от нас через Донец, я не покинул монастырь, а оставался с братией и беженцами", - заявил наместник Святогорской Лавры.Он также подчеркнул, что он дал монашескую, священническую и архиерейскую присягу служить на том месте, куда его поставит Церковь, а Святогорская Лавра является его местом служения. Он просил суд освободить его, отметив, что девять депутатов парламента готовы взять его на поруки.Судья Татьяна Хаустова решила оставить митрополита Арсения под стражей в СИЗО ещё на 60 суток - до 13 октября. Её решение может быть отменено апелляционным судом. Адвокаты уже готовят апелляционные жалобы."Я, как и восемь других моих коллег, народных депутатов, написал заявление о взятии владыки на поруки. Но судья цинично проигнорировала это ходатайство. Это не просто систематическое игнорирование закона, это целенаправленное уничтожение человека и, вместе с тем, — попытка уничтожить Украинскую Православную Церковь!", - заявил депутат Артём Дмитрук после оглашения судебного решения.Митрополит Арсений уверен, что возбуждённое в отношении него уголовное дело содержит ложные сообщения из СМИ и Telegram-каналов, не имеющие отношения к реальным событиям и обвинениям. Он подчеркнул, что это не столько суд над ним, сколько над Святогорской Лаврой и Украинской Православной Церковью.Митрополит также подчеркнул важную роль Лавры, являющейся "объединяющим домом" для паломников со всей Украины и местом, где помогают военным и мирным жителям.Дело в отношении митрополита Арсения возбудила СБУ. Священника УПЦ обвинили в "распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы. Православного священника арестовали и поместили в СИЗО без права выхода под залог или поручительство.О контексте события Украина.ру сообщала в обзоре Задержан настоятель Святогорской лавры, дети вернутся к родным. Итоги 24 апреля Мнение эксперта на эту тему читайте в публикации Руслан Калинчук: Озверевшая СБУ спустила свору на каноническую церковь Украины
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новости, украина, святогорская лавра, днепр, яценюк арсений, луценко, сизо, упц, сбу, репрессии, хроника репрессий, гонения, православие, суд, нардеп
Новости, Украина, Святогорская лавра, Днепр, Яценюк Арсений, Луценко, СИЗО, УПЦ, СБУ, репрессии, Хроника репрессий, гонения, Православие, Суд, нардеп
Наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению продлён арест в СИЗО
Решением украинского суда в Днепре (Днепропетровске) продлено содержание под стражей митрополита Арсения (Яковенко) - наместника Святогорской Лавры УПЦ. Об этом 16 августа проинформировал телеграм-канал лавры
"Митрополит Святогорский Арсений, наместник Святогорской Лавры, уже 114 дней находится под стражей в Днепровском СИЗО. С 13 по 15 августа 2024 года Славянский горрайонный суд рассматривал вопрос о продлении его ареста. Прокурор Александр Луценко ходатайствовал о продлении содержания под стражей, тогда как защита предлагала освободить митрополита под залог и личное поручение девяти народных депутатов Верховной Рады Украины, представляющих разные фракции", - сказано в публикации Лавры.
Прокурор настаивал на необходимости продления содержания митрополита Арсения под стражей, аргументируя это тем, что священник якобы может сбежать или влиять на свидетелей. Владыка Арсений опроверг состоятельность таких доводов Луценко.
"Если я 30 лет прожил в этом монастыре и оставался там даже во время обстрелов, то сейчас я тоже не собираюсь бежать. Когда войска Российской Федерации стояли в 80 метрах от нас через Донец, я не покинул монастырь, а оставался с братией и беженцами", - заявил
наместник Святогорской Лавры.
Он также подчеркнул, что он дал монашескую, священническую и архиерейскую присягу служить на том месте, куда его поставит Церковь, а Святогорская Лавра является его местом служения. Он просил суд освободить его, отметив, что девять депутатов парламента готовы взять его на поруки.
Судья Татьяна Хаустова решила оставить митрополита Арсения под стражей в СИЗО ещё на 60 суток - до 13 октября. Её решение может быть отменено апелляционным судом. Адвокаты уже готовят апелляционные жалобы.
"Я, как и восемь других моих коллег, народных депутатов, написал заявление о взятии владыки на поруки. Но судья цинично проигнорировала это ходатайство. Это не просто систематическое игнорирование закона, это целенаправленное уничтожение человека и, вместе с тем, — попытка уничтожить Украинскую Православную Церковь!", - заявил
депутат Артём Дмитрук после оглашения судебного решения.
Митрополит Арсений уверен, что возбуждённое в отношении него уголовное дело содержит ложные сообщения из СМИ и Telegram-каналов, не имеющие отношения к реальным событиям и обвинениям. Он подчеркнул, что это не столько суд над ним, сколько над Святогорской Лаврой и Украинской Православной Церковью.
Митрополит также подчеркнул важную роль Лавры, являющейся "объединяющим домом" для паломников со всей Украины и местом, где помогают военным и мирным жителям.
Дело в отношении митрополита Арсения возбудила СБУ. Священника УПЦ обвинили в "распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ". Наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы. Православного священника арестовали и поместили в СИЗО без права выхода под залог или поручительство.