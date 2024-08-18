"Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на Украине - 18.08.2024 Украина.ру
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"Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на Украине
"Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на Украине - 18.08.2024 Украина.ру
"Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на Украине
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете канонической Украинской Православной Церкви. Об этом было объявлено 17 августа и в тот же день на новость отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-08-18T11:37
2024-08-18T11:37
новости
украина
мария захарова
владимир зеленский
упц
рпц
гонения
хроника репрессий
православие
сатанисты
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Законопроект о запрете УПЦ рассматривался парламентом Украины в 2023 году и был принят в первом чтении в октябре. Владимир Зеленский поддерживает принятие этого акта.Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций является консультационным органом. По итогам состоявшейся 16 августа встречи членов ВСЦиРО с Зеленским было опубликовано заявление совета, в котором этот орган "категорически осудил" деятельность РПЦ и поддержал запрет УПЦ."Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины касательно невозможности деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку",- сказано в заявлении, опубликованном на сайте ВСЦиРО.УПЦ не комментирует это заявление. Однако не опасающиеся политических репрессий православные украинцы за рубежом и представители зарубежных церквей, а также общественные деятели и политики высказали своё резко негативное отношение к очередному факту гонений на Православие в постсоветской республики."Сатанисты", - такой комментарий в своём ТГ-канале оставила официальный представитель МИД России Мария Захарова под сообщением о поддержке ВСЦиРО скандального законопроекта.Накануне, как сообщала Украина.ру, официальный представитель российской дипломатии уже высказывалась на эту тему – подробности в материале Захарова: Режиму в Киеве не удастся уничтожить каноническое православие на УкраинеТакже читайте обзор событий с упоминанием инфоповода на сайте Украина.ру Зеленский заручился поддержкой раскольников, католиков, баптистов и раввина. Итоги 17 августа на УкраинеУПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством – уверен автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
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новости, украина, мария захарова, владимир зеленский, упц, рпц, гонения, хроника репрессий, православие, сатанисты, мид рф, верховная рада
Новости, Украина, Мария Захарова, Владимир Зеленский, УПЦ, РПЦ, гонения, Хроника репрессий, Православие, сатанисты, МИД РФ, Верховная Рада

"Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на Украине

11:37 18.08.2024
 
митрополит Онуфрий
митрополит Онуфрий
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Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете канонической Украинской Православной Церкви. Об этом было объявлено 17 августа и в тот же день на новость отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова
Законопроект о запрете УПЦ рассматривался парламентом Украины в 2023 году и был принят в первом чтении в октябре. Владимир Зеленский поддерживает принятие этого акта.
Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций является консультационным органом. По итогам состоявшейся 16 августа встречи членов ВСЦиРО с Зеленским было опубликовано заявление совета, в котором этот орган "категорически осудил" деятельность РПЦ и поддержал запрет УПЦ.
"Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины касательно невозможности деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку",- сказано в заявлении, опубликованном на сайте ВСЦиРО.
УПЦ не комментирует это заявление. Однако не опасающиеся политических репрессий православные украинцы за рубежом и представители зарубежных церквей, а также общественные деятели и политики высказали своё резко негативное отношение к очередному факту гонений на Православие в постсоветской республики.
"Сатанисты", - такой комментарий в своём ТГ-канале оставила официальный представитель МИД России Мария Захарова под сообщением о поддержке ВСЦиРО скандального законопроекта.
Накануне, как сообщала Украина.ру, официальный представитель российской дипломатии уже высказывалась на эту тему – подробности в материале Захарова: Режиму в Киеве не удастся уничтожить каноническое православие на Украине
Также читайте обзор событий с упоминанием инфоповода на сайте Украина.ру Зеленский заручился поддержкой раскольников, католиков, баптистов и раввина. Итоги 17 августа на Украине
УПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством – уверен автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
 
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