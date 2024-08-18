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"Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на Украине

"Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на Украине - 18.08.2024 Украина.ру

"Сатанисты": Мария Захарова оценила антицерковный сговор на Украине

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете канонической Украинской Православной Церкви. Об этом было объявлено 17 августа и в тот же день на новость отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-08-18T11:37

2024-08-18T11:37

2024-08-18T11:37

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Законопроект о запрете УПЦ рассматривался парламентом Украины в 2023 году и был принят в первом чтении в октябре. Владимир Зеленский поддерживает принятие этого акта.Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций является консультационным органом. По итогам состоявшейся 16 августа встречи членов ВСЦиРО с Зеленским было опубликовано заявление совета, в котором этот орган "категорически осудил" деятельность РПЦ и поддержал запрет УПЦ."Мы поддерживаем законодательную инициативу президента Украины касательно невозможности деятельности таких организаций в нашей стране, которая имеет также широкую политическую и общественную поддержку",- сказано в заявлении, опубликованном на сайте ВСЦиРО.УПЦ не комментирует это заявление. Однако не опасающиеся политических репрессий православные украинцы за рубежом и представители зарубежных церквей, а также общественные деятели и политики высказали своё резко негативное отношение к очередному факту гонений на Православие в постсоветской республики."Сатанисты", - такой комментарий в своём ТГ-канале оставила официальный представитель МИД России Мария Захарова под сообщением о поддержке ВСЦиРО скандального законопроекта.Накануне, как сообщала Украина.ру, официальный представитель российской дипломатии уже высказывалась на эту тему – подробности в материале Захарова: Режиму в Киеве не удастся уничтожить каноническое православие на УкраинеТакже читайте обзор событий с упоминанием инфоповода на сайте Украина.ру Зеленский заручился поддержкой раскольников, католиков, баптистов и раввина. Итоги 17 августа на УкраинеУПЦ заставят выбирать между сатанизмом и мученичеством – уверен автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

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новости, украина, мария захарова, владимир зеленский, упц, рпц, гонения, хроника репрессий, православие, сатанисты, мид рф, верховная рада