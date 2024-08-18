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Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Белгородской областью

Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Белгородской областью - 18.08.2024 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Белгородской областью

Шесть украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью. Об этом 18 августа сообщило Минобороны РФ

2024-08-18T15:51

2024-08-18T15:51

2024-08-18T15:51

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"В период с 13.50 по 14.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в кратком официальном сообщении.Утром министерство сообщало, что около 07.25 мск была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". В итоге дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.Тем временем Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона, а Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР

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новости, белгородская область, россия, терроризм, пво, бпла, сво