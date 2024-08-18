Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Белгородской областью
Лелека-100
Шесть украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью. Об этом 18 августа сообщило Минобороны РФ
"В период с 13.50 по 14.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в кратком официальном сообщении.
Утром министерство сообщало, что около 07.25 мск была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". В итоге дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.