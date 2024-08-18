Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Белгородской областью - 18.08.2024 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Белгородской областью - 18.08.2024 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Белгородской областью
Шесть украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью. Об этом 18 августа сообщило Минобороны РФ
2024-08-18T15:51
2024-08-18T15:51
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"В период с 13.50 по 14.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в кратком официальном сообщении.Утром министерство сообщало, что около 07.25 мск была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". В итоге дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.Тем временем Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона, а Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР
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новости, белгородская область, россия, терроризм, пво, бпла, сво
Новости, Белгородская область, Россия, терроризм, ПВО, БПЛА, СВО

Российская ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над Белгородской областью

15:51 18.08.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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Шесть украинских беспилотников уничтожены над Белгородской областью. Об этом 18 августа сообщило Минобороны РФ
"В период с 13.50 по 14.35 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - сказано в кратком официальном сообщении.
Утром министерство сообщало, что около 07.25 мск была "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации". В итоге дежурными средствами ПВО украинский БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.
Тем временем Сотрудники МЧС России пострадали в ДНР из-за атаки дрона, а Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР
 
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