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МИД РФ разъясняет, кто создаёт угрозы Курской и Запорожской АЭС

МИД РФ разъясняет, кто создаёт угрозы Курской и Запорожской АЭС - 18.08.2024 Украина.ру

МИД РФ разъясняет, кто создаёт угрозы Курской и Запорожской АЭС

Москва не вела с Киевом переговоров по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-08-18T14:58

2024-08-18T14:58

2024-08-18T14:58

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Поводом для очередного комментария российского дипломата стал вопрос о публикации в The Washington Post сообщения о том, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало непрямые переговоры Киева и Москвы в Катаре на тему ударов по объектам критической инфраструктуры. Ранее были сообщения, что Катар и другие арабские монархии участвовали в переговорах об обмене пленными. Утверждалось, что непрямые переговоры были прерваны нападением ВСУ на курскую область."Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - ответила Захарова.По её словам, угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую и Курскую АЭС, "создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада". При этом Захарова отметила, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам и "делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы".Захарова напомнила, что после апреля 2022 года руководство Украины вышло из переговоров с Россией, а через пять месяцев Киев сам себе юридически запретил их проведение. Поэтому, отметила дипломат, "единственные контакты между российской стороной и киевским режимом осуществлялись через посредников только по гуманитарным вопросам, прежде всего обмену пленными".Она обратила внимание на нереализованные Киевом шансы на переговорное решение кризиса. В частности, в июне, когда российский президент, по совам Захаровой, "выдвинул весьма щедрую для украинской стороны мирную инициативу, открывавшую реальную перспективу для прекращения огня и выхода на окончательное урегулирование политико-дипломатическими методами". Предложение Москвы включало в себя признание территориальных реалий, отказ Украины от членства в НАТО, отмену незаконных санкций и прекращение дискриминации русскоязычных граждан."Однако после 6 августа весь мир увидел ответ укробандеровцев на этот жест доброй воли – бандитскую вылазку в Курскую область, их зверства в отношении мирного населения, целенаправленные убийства врачей, спасателей и волонтеров, атаки на гражданский автотранспорт, ракетные обстрелы жилых домов, повсеместное разграбление и даже создание угроз ядерной безопасности. Разумеется, как сказал В.В.Путин, с людьми, творящими такое, разговаривать не о чем", - констатировала Захарова.Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезноТем временем Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 3,5 тыс военнослужащих

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