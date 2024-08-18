МИД РФ разъясняет, кто создаёт угрозы Курской и Запорожской АЭС - 18.08.2024 Украина.ру
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МИД РФ разъясняет, кто создаёт угрозы Курской и Запорожской АЭС
МИД РФ разъясняет, кто создаёт угрозы Курской и Запорожской АЭС - 18.08.2024 Украина.ру
МИД РФ разъясняет, кто создаёт угрозы Курской и Запорожской АЭС
Москва не вела с Киевом переговоров по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2024-08-18T14:58
2024-08-18T14:58
новости
россия
киев
москва
владимир зеленский
вооруженные силы украины
запорожская аэс
the washington post
курская область
аэс
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Поводом для очередного комментария российского дипломата стал вопрос о публикации в The Washington Post сообщения о том, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало непрямые переговоры Киева и Москвы в Катаре на тему ударов по объектам критической инфраструктуры. Ранее были сообщения, что Катар и другие арабские монархии участвовали в переговорах об обмене пленными. Утверждалось, что непрямые переговоры были прерваны нападением ВСУ на курскую область."Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - ответила Захарова.По её словам, угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую и Курскую АЭС, "создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада". При этом Захарова отметила, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам и "делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы".Захарова напомнила, что после апреля 2022 года руководство Украины вышло из переговоров с Россией, а через пять месяцев Киев сам себе юридически запретил их проведение. Поэтому, отметила дипломат, "единственные контакты между российской стороной и киевским режимом осуществлялись через посредников только по гуманитарным вопросам, прежде всего обмену пленными".Она обратила внимание на нереализованные Киевом шансы на переговорное решение кризиса. В частности, в июне, когда российский президент, по совам Захаровой, "выдвинул весьма щедрую для украинской стороны мирную инициативу, открывавшую реальную перспективу для прекращения огня и выхода на окончательное урегулирование политико-дипломатическими методами". Предложение Москвы включало в себя признание территориальных реалий, отказ Украины от членства в НАТО, отмену незаконных санкций и прекращение дискриминации русскоязычных граждан."Однако после 6 августа весь мир увидел ответ укробандеровцев на этот жест доброй воли – бандитскую вылазку в Курскую область, их зверства в отношении мирного населения, целенаправленные убийства врачей, спасателей и волонтеров, атаки на гражданский автотранспорт, ракетные обстрелы жилых домов, повсеместное разграбление и даже создание угроз ядерной безопасности. Разумеется, как сказал В.В.Путин, с людьми, творящими такое, разговаривать не о чем", - констатировала Захарова.Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезноТем временем Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 3,5 тыс военнослужащих
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новости, россия, киев, москва, владимир зеленский, вооруженные силы украины, запорожская аэс, the washington post, курская область, аэс, атомная энергетика, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, мид рф, мария захарова, сво, терроризм, владимир путин, обмен пленными
Новости, Россия, Киев, Москва, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, The Washington Post, Курская область, АЭС, атомная энергетика, переговоры, дипломатия, дипломатические отношения, МИД РФ, Мария Захарова, СВО, терроризм, Владимир Путин, обмен пленными

МИД РФ разъясняет, кто создаёт угрозы Курской и Запорожской АЭС

14:58 18.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Москва не вела с Киевом переговоров по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры. Об этом 18 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Поводом для очередного комментария российского дипломата стал вопрос о публикации в The Washington Post сообщения о том, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало непрямые переговоры Киева и Москвы в Катаре на тему ударов по объектам критической инфраструктуры. Ранее были сообщения, что Катар и другие арабские монархии участвовали в переговорах об обмене пленными. Утверждалось, что непрямые переговоры были прерваны нападением ВСУ на курскую область.
"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", - ответила Захарова.
По её словам, угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую и Курскую АЭС, "создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада". При этом Захарова отметила, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданским объектам и "делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы".
"Те, кто действительно хочет обеспечить безопасность критической инфраструктуры и избежать катастрофических последствий варварства неонацистского киевского режима, должны в первую очередь побудить этот режим отказаться от террористических методов ведения боевых действий, а страны Запада – от поощрения такой тактики и поставок ему летальных вооружений", - подчеркнула официальный представитель МИД России.
Захарова напомнила, что после апреля 2022 года руководство Украины вышло из переговоров с Россией, а через пять месяцев Киев сам себе юридически запретил их проведение. Поэтому, отметила дипломат, "единственные контакты между российской стороной и киевским режимом осуществлялись через посредников только по гуманитарным вопросам, прежде всего обмену пленными".
Она обратила внимание на нереализованные Киевом шансы на переговорное решение кризиса. В частности, в июне, когда российский президент, по совам Захаровой, "выдвинул весьма щедрую для украинской стороны мирную инициативу, открывавшую реальную перспективу для прекращения огня и выхода на окончательное урегулирование политико-дипломатическими методами". Предложение Москвы включало в себя признание территориальных реалий, отказ Украины от членства в НАТО, отмену незаконных санкций и прекращение дискриминации русскоязычных граждан.
"Однако после 6 августа весь мир увидел ответ укробандеровцев на этот жест доброй воли – бандитскую вылазку в Курскую область, их зверства в отношении мирного населения, целенаправленные убийства врачей, спасателей и волонтеров, атаки на гражданский автотранспорт, ракетные обстрелы жилых домов, повсеместное разграбление и даже создание угроз ядерной безопасности. Разумеется, как сказал В.В.Путин, с людьми, творящими такое, разговаривать не о чем", - констатировала Захарова.
Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему в публикации Грязная бомба Зеленского: не паниковать, но относиться серьезно
Тем временем Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 3,5 тыс военнослужащих
 
НовостиРоссияКиевМоскваВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСThe Washington PostКурская областьАЭСатомная энергетикапереговорыдипломатиядипломатические отношенияМИД РФМария ЗахароваСВОтерроризмВладимир Путинобмен пленными
 
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