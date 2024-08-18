Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 3,5 тыс военнослужащих - 18.08.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 3,5 тыс военнослужащих
Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 3,5 тыс военнослужащих - 18.08.2024 Украина.ру
Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 3,5 тыс военнослужащих
Российская армия продолжает уничтожать вторгшиеся в Россию подразделения ВСУ и их тыловое снабжение. Об этом 18 августа сообщило Минобороны РФ
2024-08-18T14:15
2024-08-18T14:15
новости
россия
сумская область
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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В официальном сообщении сказано, что подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника. Такие мероприятия проходят южнее населённых пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка."Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Потери ВСУ составили: танк и 5 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30 военнослужащих", - сказано в новой сводке Минобороны России.В ней также отмечено, что ударами авиации, артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловка."В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, - отметили в Минобороны РФ. - Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области".По данным российского министерства, потери ВСУ за минувшие сутки "составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в т.ч. инженерная машина разграждения".В целом за время боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортера, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.Тем временем Потери ВСУ в боях с "Южной" российской группировкой составили до 420 военнослужащих, а Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР
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новости, россия, сумская область, вооруженные силы украины, всу, потери всу, кто, сво
Новости, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, КТО, СВО

Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 3,5 тыс военнослужащих

14:15 18.08.2024
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Российская армия продолжает уничтожать вторгшиеся в Россию подразделения ВСУ и их тыловое снабжение. Об этом 18 августа сообщило Минобороны РФ
В официальном сообщении сказано, что подразделения группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника. Такие мероприятия проходят южнее населённых пунктов Алексеевское, Сафоновка и Шептуховка.
"Отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Потери ВСУ составили: танк и 5 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения и более 30 военнослужащих", - сказано в новой сводке Минобороны России.
В ней также отмечено, что ударами авиации, артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Борки, Фанасеевка, Черкасская Конопелька, Новоивановка, Михайловка, Снагость и южнее Куриловка.
"В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, - отметили в Минобороны РФ. - Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам, складам боеприпасов и горючего 22-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Атинское, Белополье, Ворожба, Кияница, Косица и Шалыгино Сумской области".
По данным российского министерства, потери ВСУ за минувшие сутки "составили более 300 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, 18 боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, пусковая установка MLRS и две единицы инженерной техники, в т.ч. инженерная машина разграждения".
В целом за время боевых действий на Курском направлении потери противника составили более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортера, 262 боевые бронированные машины, 115 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 25 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Тем временем Потери ВСУ в боях с "Южной" российской группировкой составили до 420 военнослужащих, а Российская группировка "Центр" освободила Свиридоновку в ДНР
 
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