Захарова: Режиму в Киеве не удастся уничтожить каноническое православие на Украине - 17.08.2024 Украина.ру
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Захарова: Режиму в Киеве не удастся уничтожить каноническое православие на Украине
Захарова: Режиму в Киеве не удастся уничтожить каноническое православие на Украине - 17.08.2024 Украина.ру
Захарова: Режиму в Киеве не удастся уничтожить каноническое православие на Украине
Киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие на Украине, которое исповедует большая часть населения страны. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 августа прокомментировала намерение Верховной рады Украины рассмотреть проект закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны
2024-08-17T14:48
2024-08-17T14:48
новости
украина
упц
мария захарова
киево-печерская лавра
верховная рада
оон
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По словам Захаровой, шаги киевского режима по усугублению религиозного раскола с каждым разом принимают все более уродливые формы. Так в ночь на 14 августа 2024 года по решению властей, цинично действовавших от имени министерства культуры, на территории Киево-Печерской лавры был опечатан и отобран у монашеской братии еще один храм – церковь иконы Божьей Матери "Живоносный Источник", в которой проводились молебны, требы и панихиды, напомнила дипломат.Теперь верующие лишены доступа к нему и возможности проведения ежедневных богослужений, констатировала Захарова.При этом Захарова назвала неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвала Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структурыФоькера Тюрка "заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ вместо того, чтобы постоянно пытаться приписывать себе новые несуществующие полномочия, стараясь неправомерно расширить свой мандат".Как сообщало издание Украина.ру, голосование по вопросу принятия закона о запрете УПЦ на территории Украины намечено на 20 августа. Владимир Зеленский анонсировал голосование по этому законопроекту как "духовное очищение Украины".
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новости, украина, упц, мария захарова, киево-печерская лавра, верховная рада, оон
Новости, Украина, УПЦ, Мария Захарова, Киево-Печерская лавра, Верховная Рада, ООН

Захарова: Режиму в Киеве не удастся уничтожить каноническое православие на Украине

14:48 17.08.2024
 
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© Public domain
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Киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие на Украине, которое исповедует большая часть населения страны. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 августа прокомментировала намерение Верховной рады Украины рассмотреть проект закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны
По словам Захаровой, шаги киевского режима по усугублению религиозного раскола с каждым разом принимают все более уродливые формы. Так в ночь на 14 августа 2024 года по решению властей, цинично действовавших от имени министерства культуры, на территории Киево-Печерской лавры был опечатан и отобран у монашеской братии еще один храм – церковь иконы Божьей Матери "Живоносный Источник", в которой проводились молебны, требы и панихиды, напомнила дипломат.
Теперь верующие лишены доступа к нему и возможности проведения ежедневных богослужений, констатировала Захарова.
"Украинские неонацисты, опьяненные чувством безнаказанности, вновь оскверняют своими варварскими действиями главную святыню самой многочисленной церкви страны, нарушая права миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания. Все это делается на фоне рассмотрения в Верховной Раде скандального варварского законопроекта о запрете Украинской православной церкви, очередные слушания по которому ожидаются на следующей неделе", - заявила дипломат.
При этом Захарова назвала неприемлемым бездействие правозащитных институтов и призвала Управление верховного комиссара ООН по правам человека и главу этой структуры
Фоькера Тюрка "заняться реальными проблемами в контексте гонений на прихожан и священнослужителей УПЦ вместо того, чтобы постоянно пытаться приписывать себе новые несуществующие полномочия, стараясь неправомерно расширить свой мандат".
Как сообщало издание Украина.ру, голосование по вопросу принятия закона о запрете УПЦ на территории Украины намечено на 20 августа. Владимир Зеленский анонсировал голосование по этому законопроекту как "духовное очищение Украины".
Зеленский
12 августа, 17:02
Зеленский объявил Церкви войнуЗеленский анонсировал "духовное очищение Украины". Речь идет о запрете Украинской православной церкви. Голосование по вопросу принятия этого закона намечено на 20 августа, накануне Дня независимости.
 
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