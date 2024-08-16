https://ukraina.ru/20240816/1056899944.html
Какую работу делают за украинцев россияне и на что сейчас главная ставка Зеленского и ВСУ - Ищенко
Какую работу делают за украинцев россияне и на что сейчас главная ставка Зеленского и ВСУ - Ищенко - 16.08.2024 Украина.ру
Какую работу делают за украинцев россияне и на что сейчас главная ставка Зеленского и ВСУ - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру прокомментировал новые детали в истории с подрывами "Северных потоков", рассказал о том, могут ли теперь испортиться отношения Германии с Украиной
2024-08-16T09:14
2024-08-16T09:14
2024-08-16T09:14
алексей арестович
ростислав ищенко
германия
украина
курская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
видео
брянск
фрг
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Также он оценил результаты от вторжения ВСУ в Курскую область и сообщил, на что сейчас режим Зеленского делает основной упор:00:20 - Почему на Западе пытаются возложить вину за подрыв "Северных потоков" на экс-главкома ВСУ Залужного? 02:20 - О расследовании о подрыве СП, которое ведёт ФРГ, и дальнейших отношениях Германии с Украиной.24:06 - Зачем Украина вторглась в Курскую область и какие результаты это уже принесло и ещё принесёт? * В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
германия
украина
курская область
брянск
фрг
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей арестович, ростислав ищенко, германия, украина, курская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, видео, брянск, фрг, сво, спецоперация, ракета, видео
Алексей Арестович, Ростислав Ищенко, Германия, Украина, Курская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Видео, Брянск, ФРГ, СВО, Спецоперация, Ракета
Какую работу делают за украинцев россияне и на что сейчас главная ставка Зеленского и ВСУ - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру прокомментировал новые детали в истории с подрывами "Северных потоков", рассказал о том, могут ли теперь испортиться отношения Германии с Украиной
Также он оценил результаты от вторжения ВСУ в Курскую область и сообщил, на что сейчас режим Зеленского делает основной упор:
00:20 - Почему на Западе пытаются возложить вину за подрыв "Северных потоков" на экс-главкома ВСУ Залужного?
02:20 - О расследовании о подрыве СП, которое ведёт ФРГ, и дальнейших отношениях Германии с Украиной.
24:06 - Зачем Украина вторглась в Курскую область и какие результаты это уже принесло и ещё принесёт?
* В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.