https://ukraina.ru/20240816/1056899944.html

Какую работу делают за украинцев россияне и на что сейчас главная ставка Зеленского и ВСУ - Ищенко

Какую работу делают за украинцев россияне и на что сейчас главная ставка Зеленского и ВСУ - Ищенко - 16.08.2024 Украина.ру

Какую работу делают за украинцев россияне и на что сейчас главная ставка Зеленского и ВСУ - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру прокомментировал новые детали в истории с подрывами "Северных потоков", рассказал о том, могут ли теперь испортиться отношения Германии с Украиной

2024-08-16T09:14

2024-08-16T09:14

2024-08-16T09:14

алексей арестович

ростислав ищенко

германия

украина

курская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

видео

брянск

фрг

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Также он оценил результаты от вторжения ВСУ в Курскую область и сообщил, на что сейчас режим Зеленского делает основной упор:00:20 - Почему на Западе пытаются возложить вину за подрыв "Северных потоков" на экс-главкома ВСУ Залужного? 02:20 - О расследовании о подрыве СП, которое ведёт ФРГ, и дальнейших отношениях Германии с Украиной.24:06 - Зачем Украина вторглась в Курскую область и какие результаты это уже принесло и ещё принесёт? * В интервью упоминается Алексей Арестович, внесённый Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

германия

украина

курская область

брянск

фрг

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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