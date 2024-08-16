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Трагедии в Донецке и под Курском, атака на Крымский мост, отсечение по Сейму. Итоги 16 августа на Украине

Трагедии в Донецке и под Курском, атака на Крымский мост, отсечение по Сейму. Итоги 16 августа на Украине - 16.08.2024 Украина.ру

Трагедии в Донецке и под Курском, атака на Крымский мост, отсечение по Сейму. Итоги 16 августа на Украине

ВСУ нанесли удар по ТЦ "Галактика" в Донецке. От удара украинских военных в Курской области погибли волонтёры. Минобороны России рассказало об атаке Украины на Крымский мост. Украинские военные пытаются отсечь часть Курской области по реке Сейм

2024-08-16T18:31

2024-08-16T18:31

2024-08-16T18:31

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Об ударе по ТЦ "Галактика" стало известно после полудня."Вследствие атаки со стороны ВФУ здание торгового центра "Галактика" в Петровском районе охватил огонь. Также повреждения получило здание Центральной городской больницы №14 города Донецка. По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. Площадь пожара составляет свыше 10 тыс. квадратных метров. Тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние. Ликвидация продолжается", - сообщил в 14:12 глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.Видео с места событий выложил волонтёр Андрей Лысенко. Он как раз разводил гуманитарную помощь неподалёку и бросился на выручку к людям. Ему также удалось заснять, как украинские военные обстреливали стоянку у торгового центра. Лысенко и его команда спасли несколько людей. В кадр попала мать, дочь которой осталась в охваченном после удара ВСУ пожаром ТЦ "Галактика"."Друзья, горит "Галактика". <...>. Дети... Женщины кричат в истерике потому, что их дети там. Мы сколько могли людей, столько спасли, вытащили. Но эти ж твари, падлы! Владимир Владимирович, давайте, выпускайте закон, чтобы этих негодяев в плен не брать. И пусть, блин, сгорят пеплом те нелюди. Такое творить нельзя. В цивилизованном государстве не должно быть нелюдей, поэтому Украину нужно всю забрать и каждого прочистить, чтобы не допустить таких трагедий. Твари, блин!" - призвал Лысенко в другом видео с места событий.В 16:53 Пушилин уточнил информацию о пострадавших."Увеличилось количество пострадавших в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины торгового центра "Галактика" в Петровском районе Донецка и последующего возгорания здания. Пострадали 11 мирных жителей, среди которых 15-летний подросток. Их состояние оценивается как средней и лёгкой степени тяжести. Ребёнок сейчас находится в реанимации в одном из учреждений города с диагнозом "Осколочное проникающее ранение и осколочные касательные ранения", - рассказал Пушилин.Глава ДНР также назвал количество украинских атак к тому часу."Боевики нанесли массированный удар по Петровскому району с использованием артиллерии калибром 155 мм, а также ударных БпЛА. К этому часу со стороны вооружённых формирований Украины совершены 14 вооружённых атак, выпущены порядка 50 боеприпасов. К сожалению, героические усилия спасателей по ликвидации последствий атак осложнены оперативной обстановкой", - указал Пушилин.В Донецке продолжают бороться с последствиями атак ВСУ. Следственный комитет РФ возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ - "теракт".Гибель волонтёровТрагические новости пришли в Донецк и из Курской области. В 14:43 пресс-служба Народного фронта сообщила о гибели двух волонтёров в этом регионе."В результате прямого попадания снаряда в автомобиль в одном из приграничных районов Курской области погибли сотрудники Народного фронта. Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. В состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, один ранен. Погиб медик гуманитарной миссии Молодёжного крыла НФ в ДНР Ковалёв Николай и координатор по СМИ РИК НФ в ДНР Соколов Давид. Светлая память парням. Доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами заместитель руководителя РИК НФ в Краснодарском крае Геращенко Фёдор", - отмечалось в сообщении пресс-службыГлава ДНР Пушилин принёс свои соболезнования родным и близким волонтёров и команде Народного фронта."С первых дней специальной военной операции Народный фронт, несмотря на любые опасности и угрозы, оказывает помощь и поддержку населению прифронтовых и фронтовых районов нашей страны. Сегодня произошло непоправимое: враг нанес удар по эвакуационной группе, состоящей из трех добровольцев, двое из них – парни из Донецкой Народной Республики – героически погибли во время оказания гуманитарной помощи в Курской области. Николай Ковалёв и Давид Соколов. Они навсегда останутся для нас Героями и примером отваги, бесстрашия и искренней любви к Родине. Для всей организации и всей нашей страны такие потери — невосполнимая утрата. Глубокие соболезнования их близким и всей команде Народного фронта", — заявил Пушилин.Советник врио губернатора Курской области Роман Алёхин отметил, что данная трагедия актуализирует вопрос"Горький повод для актуализации вопроса о признании важности и опасности работы волонтёров, которые с 6ачал СВО работают с нашими подразделениями, а сегодня и в горячих точках помогают мирным жителям. Наши добровольцы с первых дней работают там, куда многие штабисты, получившие статус участника СВО, даже ни разу не заходили. У них нет контрактов, нет даже государственных страховок и хоть каких-то мер поддержки. Они просто Герои, о которых даже мало кто знает. Они Герои СВО, они Герои труда. Вчера моя супруга Екатерина, уставшая после работы на складе выдачи гумпмощи сказала: "Роман, ты не представляешь, как эти люди работают практически круглосуточно. Так никто никогда ни на какой работе не работает". Но знает ли кто-то их имена? Знает ли власть, чью функцию Они выполняют имена этих героев по всей стране? Нет! А они погибают, они пашут круглосуточно. Погибают и пашут за нашу Родину и наш народ! Спасибо вам, неизвестные Герои! Каждому из вас низкий земной поклон! Постараюсь сделать, что от меня зависит, чтобы вас поддержать, хотя бы в Курской области", — отметил Алёхин.Руководитель исполкома НФ Михаил Кузнецов заявил, что погибшие волонтёры войдут в историю страны героями."Парни навсегда войдут в историю страны героями. А этих мразей и п*****сов, которые это сделали, мы найдём и обязательно уничтожим. Работа уже пошла", — подчеркнул он.В Курской области продолжаются боиАтака на Крымский мостДнём 16 августа Минобороны РФ сообщило об отражённой атаке на Крымский мост."Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены", - указывалось в публикации в телеграм-канале Минобороны России.Как отметил военкор Александр Коц, создаётся впечатление, что Украна готовит наступление на Крым."Несмотря на то, что на Курском направлении Киев задействовал почти всю свою пехотную элиту, есть ощущение, что основные силы противника мы пока не увидели. Здесь сжигается в основном легко бронированная техника, ББМ, советские танки. Мы пока не видели здесь ни Леопардов (а их еще дестки), ни Абрамсов, которые у противника все еще есть. Мы тут толком не видим авиацию, а F16 уже на Украине. А значит их берегут для чего-то другого. Вариантов тут не много. Когда командование ВСУ (и те, кто за ним стоят) решат, что достаточно растянули наши ресурсы, могут ударить на Энергодар с целью захвата Запорожской АЭС. Но если Курск — это операция прикрытия, то масштаб основного удара должен быть куда значительнее. Остается Крым. И вряд ли они планируют пиар-акцию, типа Крынок. Скорее всего стоит ждать ударов и по мосту, и по перешейкам, и попытку разрезать нашу группировку на Херсонщине и в Запорожье, и взятие под контроль сухопутный коридор. Это то, что напрашивается в первую очередь", - указал Коц.С ним согласился вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев."Коллега совершенно правильно отмечает, что ВСУ берегут весьма значительные силы, не вводя их в бой. В том числе F16. Есть данные, что к началу сентября у ВСУ будет и достаточно пилотов и серьёзные запасы авиационного топлива. Тогда, скорее всего и начнут. И, безусловно, соглашусь, что удар на Мелитополь через Энергодар выглядит наиболее логичным. Потому что этим враг сразу решит несколько задач. Разрежет группировку, пути снабжения, сухопутный коридор в Крым, и по возможности, подготовит удар на, непосредственно, Крым. Вероятно, ещё это совместят с ударами по Крымскому мосту, и ударами по Крыму. С точки зрения натовских концепций, это будет совершенно логично", - отметил Медведев.По его словам, плацдарм в Курской области имеет задачу отвлечь российские силы. А личный состав ВСУ, который будет удерживать плацдарм, "рано или поздно умрёт, как было в Крынках"."Но, главный удар все же будет на другом направлении. Почему все же Энергодар-Мелитополь выглядит более вероятным, чем Белгород. Потому что атомная станция, потому что Крым до сих пор триггерит украинских патриотов. Даже неудачная попытка удара на Крым будет принята в обществе легче, чем неудачная атака на Белгород. А кроме того, ядерный шантаж никто не отменял. Киев поменял, по традиции, мобилизованное пушечное мясо на время. Пока пойманные на улицах мужики умирали, в тылу готовили и слаживали бригады с тяжёлым вооружением", - подчеркнул Медведев.Он призвал граждан России быть честными с собой, подчеркнув, что "времена грядут сложные".Отсечение по СеймуИз Курской области поступают сведения о разрушении ВСУ мостов."Курская область. Глушково. Мост через реку Сейм уничтожен ВСУ. Также противник наносит удары по мосту в селе Званное Глушковского района. Противник перешёл к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм", - отметил советник врио губернатора региона Алёхин.Об ударах ВСУ по мостам сообщил и первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Мост через реку Сейм в Глушково Курской области поражён ВСУ. Бьют и по мосту в селе Званное Глушковского района. Помимо этих двух есть ещё два моста, вывод из строя которых существенно осложнят работу наших военных и эвакуацию мирных — они отмечены на карте. Специалисты пишут, что удар по признанной [Западом] территории России нанесли из HIMARS", - написал Царёв в своём телеграм-канале, приложив к записи карту.Таким образом ВСУ пытаются отсечь часть региона по реке Сейм с тем, чтобы осложнить его освобождение ВС РФ. Несмотря на это российские военные теснят украинские формирования. Минобороны России сообщило о том, что расчёты инженерных систем дистанционного минирования "Земледелие" закрыли проходы к приграничью Курской области, заминировав районы скопления украинских подразделений в Сумской области Украины.О происходящем на Украине — в статье Сергея Зуева "Руина возвращается. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, курская область, россия, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, народный фронт