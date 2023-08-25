https://ukraina.ru/20230825/1048932789.html

Игорь Никулин о применении ВСУ фосфорных боеприпасов: это делают террористы, с ними нельзя договориться

Игорь Никулин о применении ВСУ фосфорных боеприпасов: это делают террористы, с ними нельзя договориться - 25.08.2023 Украина.ру

Игорь Никулин о применении ВСУ фосфорных боеприпасов: это делают террористы, с ними нельзя договориться

Об опасности применения фосфорных боеприпасов в ходе СВО в интервью изданию Украина.ру рассказал известный российский ученый, бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин

2023-08-25T14:10

2023-08-25T14:10

2023-08-25T14:10

интервью

сша

оружие

всу

госдеп сша

конвенции

кассетные боеприпасы

военная помощь

военные преступления

британия

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ВСУ снова применили фосфорные боеприпасы – на этот раз на Запорожском направлении. Не исключено, что против Армии России была применена "военная помощь" из США.- Игорь Викторович, чем опасен белый фосфор?- Во-первых, он горит с очень высокой температурой – более тысячи градусов. На теле человека оставляет страшные, незаживающие раны. Фосфор может прожечь руку, кость. Белый фосфор, фактически – это ещё и химическое оружие, потому что при горении выделяет отравляющие вещества. То есть он в боеприпасах как два в одном.Россия неоднократно пыталась добиться запрета таких боеприпасов. Однако каждый раз наталкивалась на противодействие со стороны США, Британии их союзников. Такое оружие считается "оружием варваров".- Почему оно до сих пор не запрещено?- Из-за противодействия Соединённых Штатов.- Как они поясняют свою позицию?- Очень просто: "Мы это применяем, потому что нам это выгодно – значит, применять можно и даже нужно". США ко всем запрещающим конвенциям подключались только тогда, когда видели, что СССР их опередит. У них очень прагматичный подход.США – единственная страна в мире, которая применяла и ядерное, и химическое, и биологическое оружие.Кроме того, у нас по конституции и законам – верховенство международного права, а у них совершенно иначе. В США чётко обозначено: американский закон – превыше любых конвенций, любых международных актов.- Украина сейчас применила фосфорные боеприпасы. Откуда они появились и как их применение может оправдываться?- Появились, наверное, оттуда же, откуда Украина и всё остальное получает. Своего ведь, видимо, ничего не осталось.Возможно, фосфорные боеприпасы прибыли на Украину из США. Или из Британии, или из другой страны, где есть такие боеприпасы. Может быть, поставки шли и из другой страны. Однако другие страны до сих пор не замечены в применении таких боеприпасов. Можно предположить поставки из Израиля.Что касается оправдания применения таких боеприпасов, то у США – подход простой: не запрещено – значит, применять можно. США ведь не подписали конвенцию о запрещении фосфорных боеприпасов, к которой присоединилось около сотни государств.Такой же подход у США – и к применению кассетных боеприпасов.- Если бы Россия применила такие боеприпасы – как бы отреагировали на Западе?- Они считают, что Россия всегда виновата. По их мнению, "жертвы российской агрессии" не виноваты ни в чём. У них всегда двойные стандарты. Сейчас они будут говорить, что Россия сама виновата, что "русские сами себя обстреливают" - у них это любимая приговорка. Донецк "сам себя обстреливал" восемь лет подряд… Всё это у них стандартно.С террористами не надо договариваться – террористов надо уничтожать. Невозможно уничтожить терроризм без уничтожения хотя бы его главарей. В чеченском конфликте Россия победила после того, как были ликвидированы почти все главари бандформирований – Дудаев, Масхадов, Басаев, Хаттаб и прочие.- В данной ситуации какие фамилии можно назвать?- Зеленский, Буданов, Залужный, Сырский. Все заявлявшие о желании проводить теракты на территории Российской Федерации должны быть в прицелах наших снайперов, ракетчиков.По-другому воевать с террористами нельзя. Они другого языка не понимают. Террористы применяют всё, что запрещено международным правом.

https://ukraina.ru/20230825/1048930415.html

https://ukraina.ru/20230802/1048422129.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

интервью, сша, оружие, всу, госдеп сша, конвенции, кассетные боеприпасы, военная помощь, военные преступления, британия, израиль, новые регионы рф, россия