Задержан настоятель Святогорской лавры, дети вернутся к родным. Итоги 24 апреля
СБУ задержала митрополита Святогорской лавры; в США опубликовали доклад об отсутствии прав человека на Украине; в Катаре прошли переговоры между украинским и российским омбудсменами
Наместник Святогорской лавры
В среду, 24 апреля, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры Арсению (Иван Яковенко). Его подозревают в "подрывной деятельности".
"По данным следствия, клирик "сдал" [россиянам] расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе на Донеччине. Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Позже это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе телеграм-канала. Таким образом клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дисклокации украинских блокпостов во фронтовом районе", – сказано в пресс-релизе СБУ.
Митрополита Арсения также обвиняют в "транслировании прокремлевских нарративов" и том, что он называл военные действия "гражданским конфликтом".
Вопрос о мере пресечения рассматривается, добавили в СБУ, задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.
По данным телеграм-канала "Перший козацький", который пишет на темы православия и освещает новости Украинской православной церкви (УПЦ), для допроса митрополита Арсения отвезли в Славянск, дальше планируют увезти в Днепропетровск (Днепр) на суд. В Лавре прошли обыски.
"Есть такое кино Тарантино, название которого по-русски звучит ярче, чем по-украински: "Бесславные ублюдки". Именно этот термин приходит в голову в отношении тех, кто фабрикует вот такие обвинения от имени СБУ против наших людей. Это настолько очевидная, кристально чистая фабрикация преступления, а приведенные СБУ состав и обстоятельства его настолько абсурдны, что это трудно как-либо комментировать. Только одно слово. Ублюдки", – пишут авторы украинского телеграм-канала.
12 апреля, 13:02"Подобно ментальному наркотику": Легойда о борьбе Эстонии с Русской ЦерковьюПопытки эстонского руководства бороться с Русской Церковью и культурой подобны "ментальному наркотику". Об этом написал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём телеграм-канале
В марте журналисты канала, как и "Союза православных журналистов", были арестованы по следующим статьям: ст. 111 (госизмена), ст. 111-1 (коллаборационизм), ст. 28 и 255 (создание и участие в преступной организации), ст. 161 (разжигание религиозной вражды), ст. 436-2 (оправдание агрессии).
О гонениях на Киево-Печерскую лавру, находящуюся в украинской столице известно много, а третья лавра – Почаевская, расположенная в Тернопольской области, в новостях мелькает не так часто. Однако против нее ведется такая же война.
На днях телеканал "Громадське" опубликовал "расследование" о прихожанах и монахах Лавры, в котором все, кто встретились журналистке, твердящей одну и ту же фразу "Путин убивает украинцев", были показаны маргинализированно, нарочито в невыгодном свете. Из разговоров были опубликованы те слова, где прихожане высказываются положительно о России и президенте РФ Владимире Путине, что может стать поводом к их аресту.
Наместнику Лавры митрополиту Владимиру (Виорелу Морозу) пришлось записать видео с оправданиями.
Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) неоднократно требовала отдать территорию Лавры в ее распоряжение.
Пытки, гендерное неравенство, телемарафон
Госдепартамент США опубликовал отчет о нарушениях прав человека в мире за 2023 год.
Американское ведомство подчеркивает, что "доклад о правах человека не пытается перечислить все нарушения прав человека за год и не делает юридических выводов", то есть де-факто ни на что не влияет.
Серьезное внимание уделено Украине, отмечается, что речь идет только о территориях, подконтрольных киевским властям.
Зафиксированы следующие нарушения прав человека:
– насильственные исчезновения;
– пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание;
– суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьме;
– произвольный арест или задержание;
– серьезные проблемы с независимостью судебной власти;
28 марта, 16:14Репрессии на УкраинеПытки, самооговоры и похищения людей. Как Украина нарушает Международное гуманитарное правоВ новом отчете ООН о ситуации с правами человека на Украине, который охватывает ситуацию с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, УВКПЧ утверждает, что Украина неизбирательно осуществляет уголовное преследование людей на территориях в прошлом занятых Россией. То есть делает это по чрезмерно широко трактуемой статье о коллаборационизме
– ограничения свободы выражения мнений, в том числе для представителей средств массовой информации, включая насилие или угрозы насилия в отношении журналистов;
– необоснованные аресты или преследования журналистов, а также цензуру;
– серьезные ограничения свободы Интернета;
– существенное вмешательство в свободу мирных собраний и ассоциаций;
– ограничения свободы передвижения;
– серьезная коррупция в правительстве;
– широкомасштабное гендерное насилие;
– систематические ограничения свободы объединений работников,
– существование наихудших форм детского труда.
"Национальный телевизионный марафон – платформа телеканалов, которые придерживаются правительственной линии в освещении войны – обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм. Более того, некоторые СМИ сообщили, что их отстранили от выгодных контрактов на вещание и о давлении со стороны Офиса президента еще весной 2022 года", - сказано в отчете об украинском объединенном телемарафоне.
Обмен детьми
Впервые были проведены очные переговоры между представителями Украины и России: встреча прошла в Дохе, при сотрудничестве Катара по вопросу детей.
Об этом сообщает РИА Новости, цитируя российского омбудсмена по правам детей Марию Львову-Белову.
По достигнутой договоренности, 29 детей воссоединятся со своими семьями на Украине, 19 – в России.
За почти год сотрудничества с Катаром по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине 28 детей воссоединились с их семьями на Украине и пять – в России, также сообщила Львова-Белова.
"Мы почти год сотрудничаем с Катаром, и основная тема нашего сотрудничества - воссоединение детей с их семьями, с которыми они были разлучены во время проведения спецоперации... В результате нашего сотрудничества 28 детей были воссоединены со своими семьями на Украине, и пять детей – с семьями в России", – сказала она.
Неделей ранее стало известно, что 161 ребенок, которых в Киеве называли "похищенными Россией", находится в Германии.
18 апреля, 12:04"Похищенные" украинские дети нашлись в Германии. Киевский режим разоблачил сам себяКиев признал, что 161 ребенок, якобы похищенный Россией с территории Украины, находится в Германии. Это стало серьезным ударом по растиражированному мифу о "депортации" юных украинцев в РФ после начала специальной военной операции
Выстраиваемая Киевом мифология вокруг "похищенных детей" является важной составной частью масштабной кампании по дезинформации. Она призвана воздействовать на западную аудиторию и служить формальным основанием для принятия ряда антироссийских шагов.
Одним из них стали международные ордера Международного уголовного суда на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, выданные 17 марта 2023 года.