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СБУ задержала молодёжь, поджигавшую пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве

СБУ задержала молодёжь, поджигавшую пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве - 16.08.2024 Украина.ру

СБУ задержала молодёжь, поджигавшую пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве

Четырёх несовершеннолетних и двух 18-летних граждан задержали спецслужбы Украины по обвинению в поджогах автомобилей ВСУ и имущества железнодорожного госмонополиста. Об этом 16 августа сообщила СБУ

2024-08-16T16:09

2024-08-16T16:09

2024-08-16T16:09

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Шестерых молодых человек сотрудники СБУ обвинили в поджогах в Одессе и Николаеве. Основными целями названы военные внедорожники ВСУ и релейные шкафы на магистральных линиях "Укрзализныци".В частности, сообщила СБУ, в Николаеве "задержаны трое несовершеннолетних в возрасте 13, 14 и 16 лет, которые по заказу РФ подожгли два служебных пикапа морской пехоты ВСУ". По информации спецслужбы, фигуранты готовили также поджоги местных зданий ТЦК (переименованных военкоматов).Среди фигурантов значится 15-летняя жительница региона. Ей с двумя другими взятыми под стражу предъявлены подозрения в совершении групповых диверсий."Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - заявила СБУ.Ещё одному 16-летнему фигуранту из Николаева угрожают 8-летним лишением свободы. Вопрос о привлечении ответственности двух его сообщников 14 и 13 лет "решается", отметили в спецслужбе.Аналогичные случай поджогов автотранспорта ВСУ зафиксированы во многих регионах Украины. Особое внимание поджигателей привлекает автотранспорт военкомов, осуществляющих насильственную мобилизацию. Подробности в публикации К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь Также на эту тему публикация СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ

https://ukraina.ru/20230622/1047492107.html

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новости, николаев, одесса, украина, сбу, вооруженные силы украины, сво, партизаны, поджог, укрзализныця, железная дорога, автомобили, нацполиция