СБУ задержала молодёжь, поджигавшую пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве - 16.08.2024 Украина.ру
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СБУ задержала молодёжь, поджигавшую пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве
СБУ задержала молодёжь, поджигавшую пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве - 16.08.2024 Украина.ру
СБУ задержала молодёжь, поджигавшую пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве
Четырёх несовершеннолетних и двух 18-летних граждан задержали спецслужбы Украины по обвинению в поджогах автомобилей ВСУ и имущества железнодорожного госмонополиста. Об этом 16 августа сообщила СБУ
2024-08-16T16:09
2024-08-16T16:09
новости
николаев
одесса
украина
сбу
вооруженные силы украины
сво
партизаны
поджог
укрзализныця
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Шестерых молодых человек сотрудники СБУ обвинили в поджогах в Одессе и Николаеве. Основными целями названы военные внедорожники ВСУ и релейные шкафы на магистральных линиях "Укрзализныци".В частности, сообщила СБУ, в Николаеве "задержаны трое несовершеннолетних в возрасте 13, 14 и 16 лет, которые по заказу РФ подожгли два служебных пикапа морской пехоты ВСУ". По информации спецслужбы, фигуранты готовили также поджоги местных зданий ТЦК (переименованных военкоматов).Среди фигурантов значится 15-летняя жительница региона. Ей с двумя другими взятыми под стражу предъявлены подозрения в совершении групповых диверсий."Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - заявила СБУ.Ещё одному 16-летнему фигуранту из Николаева угрожают 8-летним лишением свободы. Вопрос о привлечении ответственности двух его сообщников 14 и 13 лет "решается", отметили в спецслужбе.Аналогичные случай поджогов автотранспорта ВСУ зафиксированы во многих регионах Украины. Особое внимание поджигателей привлекает автотранспорт военкомов, осуществляющих насильственную мобилизацию. Подробности в публикации К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь Также на эту тему публикация СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ
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новости, николаев, одесса, украина, сбу, вооруженные силы украины, сво, партизаны, поджог, укрзализныця, железная дорога, автомобили, нацполиция
Новости, Николаев, Одесса, Украина, СБУ, Вооруженные силы Украины, СВО, партизаны, поджог, Укрзализныця, железная дорога, автомобили, Нацполиция

СБУ задержала молодёжь, поджигавшую пикапы ВСУ и релейные шкафы в Одессе и Николаеве

16:09 16.08.2024
 
автомобиль ВСУшника в Одессе
 автомобиль ВСУшника в Одессе
Читать в
Четырёх несовершеннолетних и двух 18-летних граждан задержали спецслужбы Украины по обвинению в поджогах автомобилей ВСУ и имущества железнодорожного госмонополиста. Об этом 16 августа сообщила СБУ
Шестерых молодых человек сотрудники СБУ обвинили в поджогах в Одессе и Николаеве. Основными целями названы военные внедорожники ВСУ и релейные шкафы на магистральных линиях "Укрзализныци".
В частности, сообщила СБУ, в Николаеве "задержаны трое несовершеннолетних в возрасте 13, 14 и 16 лет, которые по заказу РФ подожгли два служебных пикапа морской пехоты ВСУ". По информации спецслужбы, фигуранты готовили также поджоги местных зданий ТЦК (переименованных военкоматов).
Среди фигурантов значится 15-летняя жительница региона. Ей с двумя другими взятыми под стражу предъявлены подозрения в совершении групповых диверсий.
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
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"Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - заявила СБУ.
Ещё одному 16-летнему фигуранту из Николаева угрожают 8-летним лишением свободы. Вопрос о привлечении ответственности двух его сообщников 14 и 13 лет "решается", отметили в спецслужбе.
Аналогичные случай поджогов автотранспорта ВСУ зафиксированы во многих регионах Украины. Особое внимание поджигателей привлекает автотранспорт военкомов, осуществляющих насильственную мобилизацию. Подробности в публикации К поджогам автомобилей военных на Прикарпатье присоединилась украинская молодежь
Также на эту тему публикация СБУ арестовала фитнес-тренера: покупал спички по согласованию с ФСБ
 
НовостиНиколаевОдессаУкраинаСБУВооруженные силы УкраиныСВОпартизаныподжогУкрзализныцяжелезная дорогаавтомобилиНацполиция
 
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