Пушилин сообщил о количестве пострадавших в результате обстрела ТЦ в Донецке - 16.08.2024 Украина.ру
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Пушилин сообщил о количестве пострадавших в результате обстрела ТЦ в Донецке
Пушилин сообщил о количестве пострадавших в результате обстрела ТЦ в Донецке - 16.08.2024 Украина.ру
Пушилин сообщил о количестве пострадавших в результате обстрела ТЦ в Донецке
Атакованное украинской армией здание торгового центра "Галактика" в Петровском районе Донецка почти догорело, в результате обстрела пострадали семь мирных жителей, еще минимум один человек погиб. Предварительные данные последствий атаки опубликовал глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале
2024-08-16T15:11
2024-08-16T15:16
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Площадь пожара в ТЦ составляет свыше десяти тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние, но специалисты продолжают ликвидировать горение.Местные жители уточняют, что украинские беспилотники до сих пор кружат над горящим ТЦ, мешая работе спасателей. По данным "Донецкого агентства новостей", на месте работают три бригады скорой помощи.Помимо "Галактики" под огонь артиллерии противника попало здание Центральной городской больницы №14 города Донецка. Обстреливать Петровский район столицы ДНР украинская армия начала в полдень. По данным Центра по контролю и координация военных преступлений Украины (СЦКК ДНР) украинская армия нанесла с начала суток пять артударов по Петровскому району.Ранее волонтер, прибывший на место происшествия для помощи пострадавшим, сообщал, что обстрел ВСУ унес большое количество жизней.Читайте подробнее о том, почему ВСУ - террористы с которыми нельзя договариваться в интервью известного российского ученого, бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игоря Никулина Татьяне Стоянович и Марине Поляковой.
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новости, донецк, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, вооруженные силы украины, сво
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО

Пушилин сообщил о количестве пострадавших в результате обстрела ТЦ в Донецке

15:11 16.08.2024 (обновлено: 15:16 16.08.2024)
 
Донецк
Донецк
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Атакованное украинской армией здание торгового центра "Галактика" в Петровском районе Донецка почти догорело, в результате обстрела пострадали семь мирных жителей, еще минимум один человек погиб. Предварительные данные последствий атаки опубликовал глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале
"По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать", - сказано в опубликованном сообщении.
Площадь пожара в ТЦ составляет свыше десяти тысяч квадратных метров. Тушение осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС России отъезжать на безопасное расстояние, но специалисты продолжают ликвидировать горение.
Местные жители уточняют, что украинские беспилотники до сих пор кружат над горящим ТЦ, мешая работе спасателей. По данным "Донецкого агентства новостей", на месте работают три бригады скорой помощи.
Помимо "Галактики" под огонь артиллерии противника попало здание Центральной городской больницы №14 города Донецка.
Обстреливать Петровский район столицы ДНР украинская армия начала в полдень. По данным Центра по контролю и координация военных преступлений Украины (СЦКК ДНР) украинская армия нанесла с начала суток пять артударов по Петровскому району.
Ранее волонтер, прибывший на место происшествия для помощи пострадавшим, сообщал, что обстрел ВСУ унес большое количество жизней.
Читайте подробнее о том, почему ВСУ - террористы с которыми нельзя договариваться в интервью известного российского ученого, бывшего члена комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игоря Никулина Татьяне Стоянович и Марине Поляковой.
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