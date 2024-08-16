Волонтер сообщил о большом количестве жертв после обстрела ТЦ в Донецке
13:59 16.08.2024 (обновлено: 14:16 16.08.2024)
Волонтер сообщил о большом количестве жертв после обстрела ТЦ в Донецке
Здание большого торгового центра в Петровском районе Донецка полностью охвачено огнем в результате прямого попадания украинских снарядов. По предварительным данным, обстрел ВСУ унес большое количество жизней
"Огромное количество людей сгорело заживо! Дети! Женщины кричат! Бьются в истерике, потому что их дети там! Мы сколько смогли, вытащили.. Твари! Украину нужно всю забрать и каждого прочистить!", - прокомментировал происходящее волонтер Дмитрий Лысенко, прибывший в Петровский район для помощи пострадавшим.
Судя по фото и видео, которые появляются в сети, горит не только торговый центр. Осколками посекло газовую трубу, прямое попадание снаряда зафиксировано в одну из квартир.
Дым от пожара в ТЦ виден из разных частей города. Связи с сотрудниками петровского филиала ТЦ пока нет, пишет ДАН. ВСУ не позволяют оперативным службам подойти к "Галактике", сообщили в оперативных службах - обстрел окрестностей продолжается.
По информации Центра по контролю и координация военных преступлений Украины (СЦКК ДНР) украинская армия нанесла с начала суток пять артударов по Петровскому району.
Отметим, что торговый центр "Галактика" ранее был сожжен ракетами ВСУ в Горловке. При обстреле пострадали шесть мирных жителей, одна женщина погибла.
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