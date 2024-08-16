"Замочим и в сортире": эксперт объяснил, почему России не о чем договариваться с террористами в Киеве

Дональд Трамп - прагматик и коммерчески мыслящий человек. За ним, как за Камалой Харрис, стоят серьезные лоббисты ВПК. Но эти лобби-группы рассчитывают на конфликт в Тихом океане, который позволит им еще больше обогатиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин