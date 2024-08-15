Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон - 15.08.2024 Украина.ру
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Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон
Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон - 15.08.2024 Украина.ру
Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон
Украинская армия по-прежнему испытывают дефицит оружия и боеприпасов, что лишает её возможности проводить масштабные наступления как минимум в течение полугода. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона
2024-08-15T18:36
2024-08-15T18:36
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вооруженные силы украины
пентагон
доклад
потери всу
всу
военная помощь
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"Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали просить пожертвовать им боеприпасы, в то время как некоторые типы боеприпасов, которые больше не производятся или не поставляются Соединенными Штатами, опустились до критически низкого уровня", - сказано в документе.Отмечено также, что прогнозируемые "пожертвования боеприпасов" для ВСУ могут быть достаточными для краткосрочных целей, но не смогут поддержать реализацию наступательных планов в среднесрочной перспективе. В частности, нынешний уровень поставок артиллерийских систем из США на Украину не позволит ВСУ даже восстанавливаться, не говоря уж о достижении паритета с российской армией.При том, что дополнительные ассигнования с 2022 года включали в общей сложности $6,3 млрд в том числе на финансирование военных потребностей Киева, у ВСУ по-прежнему нехватка и оружия, и боеприпасов, сказано в документе Пентагона.Особая нехватка зафиксирована по таким позициям, как артиллерия, системы противовоздушной обороны (ПВО) "и дальнобойных средствах поражения для преодоления преимущества России в воздушном и наземном пространстве".Минобороны России проинформировало, что по состоянию на 15 августа всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронемашин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 20 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.Подробности развития ситуации - в публикации Украина.ру Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильно
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новости, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, пентагон, доклад, потери всу, всу, военная помощь, кассетные боеприпасы, сво, украина-нато
Новости, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Пентагон, доклад, потери ВСУ, ВСУ, военная помощь, кассетные боеприпасы, СВО, Украина-НАТО

Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон

18:36 15.08.2024
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Украинская армия по-прежнему испытывают дефицит оружия и боеприпасов, что лишает её возможности проводить масштабные наступления как минимум в течение полугода. Об этом говорится в докладе генерального инспектора Пентагона
"Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали просить пожертвовать им боеприпасы, в то время как некоторые типы боеприпасов, которые больше не производятся или не поставляются Соединенными Штатами, опустились до критически низкого уровня", - сказано в документе.
Отмечено также, что прогнозируемые "пожертвования боеприпасов" для ВСУ могут быть достаточными для краткосрочных целей, но не смогут поддержать реализацию наступательных планов в среднесрочной перспективе.
В частности, нынешний уровень поставок артиллерийских систем из США на Украину не позволит ВСУ даже восстанавливаться, не говоря уж о достижении паритета с российской армией.
При том, что дополнительные ассигнования с 2022 года включали в общей сложности $6,3 млрд в том числе на финансирование военных потребностей Киева, у ВСУ по-прежнему нехватка и оружия, и боеприпасов, сказано в документе Пентагона.
Особая нехватка зафиксирована по таким позициям, как артиллерия, системы противовоздушной обороны (ПВО) "и дальнобойных средствах поражения для преодоления преимущества России в воздушном и наземном пространстве".
Минобороны России проинформировало, что по состоянию на 15 августа всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортёра, 23 боевые машины пехоты, 206 боевых бронемашин, 96 автомобилей, четыре установки зенитных ракетных комплексов, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 20 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подробности развития ситуации - в публикации Украина.ру Российское наступление в ДНР не останавливается: КАБы разносят укрепы ВСУ, украинская ПВО бессильно
 
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Заголовок открываемого материала
18:36Штаты больше не могут удовлетворять аппетиты ВСУ в боеприпасах, разрыв с ВС РФ огромен - Пентагон
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