https://ukraina.ru/20240816/1056905302.html

Белоруссия предупреждает, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 августа

Белоруссия предупреждает, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 августа - 16.08.2024 Украина.ру

Белоруссия предупреждает, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у военных обстановкой на границе с Украиной. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-08-16T13:00

2024-08-16T13:00

2024-08-16T13:06

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Одной из тем совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросам военной безопасности стала обстановка на границе с Украиной, сообщило государственное агентство БелТА."После событий с этими беспилотниками мы усилили контроль на белорусско-украинской границе. Более того, мы вывели туда части нашей армии. Какова сейчас обстановка на границе, все ли подразделения выведены в район концентрации войск на непредвиденный случай? Материалы я получил, карта у меня соответствующая есть. Я прошу доложить не только обстановку, но и развитие ситуации, ваши предложения, что будем делать здесь дальше", - заявил Лукашенко.Он отметил, что совещание - "не попытка углубиться в разбор каких-то серьёзных проблем армии"."К этому мы ещё вернемся. На контроле все вопросы. Все знают, что надо делать. Мы к этому вернемся чуть позже. А вот этот конкретный вопрос - прежде всего связанный с белорусско-украинской границей. Прошло определёное время. Насколько серьёзно то, что происходит там со стороны Украины. Вот эти вопросы", - подчеркнул Лукашенко.Среди участников совещания были государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба Вооружённых сил РБ Павел Муравейко и начальник Главного разведывательного управления - замначальника Генштаба Владимир Куприянюк.Министр обороны РБ на совещании заявил "о высокой вероятности вооружённых провокаций со стороны Украины"."Обстановка на южном операционном направлении остается напряжённой. Формирования Вооружённых сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины", - рассказал Хренин.По словам главы Минобороны РБ, с украинской стороны непрерывно ведется разведка, для чего активно используются беспилотные летательные аппараты, в том числе с попытками нарушения воздушного пространства Белоруссии. "В условиях присутствия украинских вооружённых формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с задействованием белорусских националистических формирований", - подчеркнул ХренинЛукашенко же отметил, что одной из причин нарастания напряжённости у границ Белоруссии является то, что она находится в центре геостратегических интересов планеты."Плюс к тому — мы также это давно видим — за пределами нашей страны, из числа особенно наших беглых, которые покинули Беларусь, формируются разного рода хоругви и, как они громко называют, полки, целые корпуса для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть, повернуть страну вспять. Мы тоже это видели и знаем. Зная это, мы всегда к этому готовились - к противодействию этим людям. Особенно по линии спецслужб и по линии Вооружённых сил. И прежде всего армии", - подчеркнул Лукашенко.Президент Белоруссии отметил, что страна полностью готова к отражению внешних угроз."Как мне министр всегда докладывает и госсекретарь, председатель КГБ, мы готовы, полностью готовы, чтобы противодействовать любым угрозам, которые существуют против Беларуси. Я так понимаю, для отражения вероятных пакостей — я не хочу сказать нападений, ударов — в отношении Беларуси у нас есть всё", - заявил Лукашенко.Ранее сообщалось о нарушении украинскими беспилотниками воздушного пространства Белоруссии. Кроме того, ряд источников сообщал о возможном стягивании украинских подразделений к границам России и Белоруссии. В итоге руководством Белоруссии было принято решение перебросить к границе с Украиной ряд подразделений ВС РБ.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 20 ударов.На донецком направлении ВСУ осуществили 8 обстрелов, на горловском направлении — 12 обстрелов, выпустив в общей сложности 55 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 20 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БпЛА, по Петровскому району Донецка — 7 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 33 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 33 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 2; Великая Лепетиха — 8; Новая Каховка — 2; Каховка — 5; Юбилейное — 4; Горностаевка — 3; Алёшки — 5. В результате обстрелов ВСУ в н.п. Новая Каховка несколько домов местных жителей и газопровод получили повреждения", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Корсунка."В течение вчерашнего дня и минувшей ночи боевики преступного киевского режима выпустили по левобережью Херсонской области 34 снаряда. Враг обстреливал Алёшки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Корсунку, Малокаховку, Новую Маячку, Пролетарку, Юбилейное. Вследствие украинского террора в Малокаховке ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в Каховскую ЦРБ, его жизнь вне опасности. Также разрушены три частных дома. В Новой Каховке повреждены несколько домов местных жителей и газопровод (оперативно восстановлен). В Днепрянах из-за обстрела сгорел индивидуальный жилой дом, пострадавших не было", - сообщил утром губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По информации администрации Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ нанесли по территории округа 32 удара."За прошедшие сутки зафиксировано 32 удара со стороны противника. Обстрелам подверглись населённые пункты: Каиры, Горностаевка и Заводовка. Атаки вражескими дронами фиксировались на территории Каир и Горностаевки. Информации о пострадавших не поступало", - указывалось в сообщении.Утром 16 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе подверглись атакам посёлок Дубовое, сёла Петровка, Щетиновка и Ясные Зори. В ходе 2 обстрелов было выпущено 11 боеприпасов и произведены атаки с помощью 2 беспилотников. В результате атаки дрона в селе Ясные Зори повреждён один автомобиль", - указывалось в сводке.В Борисовском районе село Цаповка подверглось артиллерийскому обстрелу, в ходе которого выпущено 5 снарядов. Обошлось без последствий.В Валуйском городском округе по сёлам Новопетровка и Старый Хутор, а также хутору Леоновка выпущено 5 беспилотников. Повреждены два частных дома. На территории сельхозпредприятия осколками посечено оборудование.В Волоконовском районе по селу Коновалово и хутору Старый произведены атаки с помощью одного БпЛА и трёх снарядов в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Дунайка и Пороз атакованы 5 беспилотниками и 24 боеприпасами в ходе 4 обстрелов. Повреждены два частных дома, два автомобиля и социальный объект. Ранены 5 мирных жителей, четверо из них после оказанной медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение. В областную клиническую больницу госпитализирована женщина с сотрясением головного мозга и баротравмой. Вся необходимая помощь оказывается", - писал Гладков.В Краснояружском районе сёла Графовка, Вязовое и хутор Ново-Репяховка подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 7 боеприпасов, и атакам с помощью 2 БпЛА. Повреждены два частных дома и социальный объект. Также полностью сгорели два автомобиля."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлкам Красное и Ленинский, сёлам Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа, хуторам Балки и Панков выпущено 55 боеприпасов в ходе 10 обстрелов и нанесены удары с помощью 9 беспилотников, один из которых сбит. Ранен один мирный житель. В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Повреждены 7 автомобилей, 2 МКД, 3 частных домовладения и административное здание на территории сельхозпредприятия. Также есть обрывы на линии электропередачи — временно без света остаётся часть села Новая Таволжанка", - отмечалось в сводке.Позднее, в 11:35 губернатор сообщил о ракетной атаке. Спустя 6 минут её отменили.В Курской области идут бои. Врио губернатора региона Алексей Смирнов у себя в телеграм-канале несколько раз за эти сутки сообщил о ракетной опасности.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине - в статье Сергея Зуева "Руина возвращается. Украинские эксперты о мрачных перспективах страны".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, белоруссия, украина, россия, александр лукашенко, вячеслав гладков, владимир сальдо, вооруженные силы украины, генштаб, кгб