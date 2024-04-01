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Обещают большие деньги: историк раскрыл, зачем националисты из "полка Калиновского"* ищут новых рекрутов
Обещают большие деньги: историк раскрыл, зачем националисты из "полка Калиновского"* ищут новых рекрутов - 01.04.2024 Украина.ру
Обещают большие деньги: историк раскрыл, зачем националисты из "полка Калиновского"* ищут новых рекрутов
Смысл нового набора рекрутов в "полк Калиновского"* направлен не на возмещение потерь на территории Украины, где несет большие потери. Видимо речь идет о подразделении, которое будет действовать в Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
2024-04-01T04:50
2024-04-01T04:50
2024-04-01T04:50
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Ранее полк имени Кастуся Калиновского*, состоящий из белорусских националистов, воюющих на стороне ВСУ, объявил набор новобранцев и сообщил о дополнительном финансировании.Полк Калиновского* размещает рекламу призыва и обещает достаточно большие деньги для тех, кто пойдет воевать. Они обещают обучение по всем стандартам НАТО, рассказал историк.При этом требования набора четко ограничивают национальную принадлежность будущих рекрутов. Это должны быть либо этнические белорусы, либо выходцы с территории Белоруссии, добавил публицист.Если бы пришло сообщение просто о возмещении потерь и о боевых действиях на территории Украины, тогда набор рекрутов не стали бы ограничивать исключительно белорусами или жителями Белоруссии. Следовательно, они собираются работать именно в этом районе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву** читайте на сайте Украина.ру*Организация запрещена в России.**Признан в России экстремистом и террористом.
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новости, украина, белоруссия, россия, александр дюков, националисты, всу, белорусы, потери, потери всу
Новости, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Дюков, националисты, ВСУ, белорусы, потери, потери ВСУ
Обещают большие деньги: историк раскрыл, зачем националисты из "полка Калиновского"* ищут новых рекрутов
Смысл нового набора рекрутов в "полк Калиновского"* направлен не на возмещение потерь на территории Украины, где несет большие потери. Видимо речь идет о подразделении, которое будет действовать в Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
Ранее полк имени Кастуся Калиновского*, состоящий из белорусских националистов, воюющих на стороне ВСУ, объявил набор новобранцев и сообщил о дополнительном финансировании.
Полк Калиновского* размещает рекламу призыва и обещает достаточно большие деньги для тех, кто пойдет воевать. Они обещают обучение по всем стандартам НАТО, рассказал историк.
При этом требования набора четко ограничивают национальную принадлежность будущих рекрутов. Это должны быть либо этнические белорусы, либо выходцы с территории Белоруссии, добавил публицист.
"Исходя из этого можно сделать вывод, что смысл данного набора направлен не на возмещение потерь на территории Украины. Мы знаем, что полк Калиновского* воюет на Украине, несет там потери. А речь идет о том, чтобы сформировать подразделение, которое может действовать непосредственно на белорусской территории", - подчеркнул Дюков.
Если бы пришло сообщение просто о возмещении потерь и о боевых действиях на территории Украины, тогда набор рекрутов не стали бы ограничивать исключительно белорусами или жителями Белоруссии. Следовательно, они собираются работать именно в этом районе, заключил собеседник издания.
*Организация запрещена в России.
**Признан в России экстремистом и террористом.