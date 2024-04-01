Обещают большие деньги: историк раскрыл, зачем националисты из "полка Калиновского"* ищут новых рекрутов - 01.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240401/1054222264.html
Обещают большие деньги: историк раскрыл, зачем националисты из "полка Калиновского"* ищут новых рекрутов
Обещают большие деньги: историк раскрыл, зачем националисты из "полка Калиновского"* ищут новых рекрутов - 01.04.2024 Украина.ру
Обещают большие деньги: историк раскрыл, зачем националисты из "полка Калиновского"* ищут новых рекрутов
Смысл нового набора рекрутов в "полк Калиновского"* направлен не на возмещение потерь на территории Украины, где несет большие потери. Видимо речь идет о подразделении, которое будет действовать в Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
2024-04-01T04:50
2024-04-01T04:50
новости
украина
белоруссия
россия
александр дюков
националисты
всу
белорусы
потери
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/77/1033827761_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_21ffcf513b2c4ab42be92f947a45cf12.jpg
Ранее полк имени Кастуся Калиновского*, состоящий из белорусских националистов, воюющих на стороне ВСУ, объявил набор новобранцев и сообщил о дополнительном финансировании.Полк Калиновского* размещает рекламу призыва и обещает достаточно большие деньги для тех, кто пойдет воевать. Они обещают обучение по всем стандартам НАТО, рассказал историк.При этом требования набора четко ограничивают национальную принадлежность будущих рекрутов. Это должны быть либо этнические белорусы, либо выходцы с территории Белоруссии, добавил публицист.Если бы пришло сообщение просто о возмещении потерь и о боевых действиях на территории Украины, тогда набор рекрутов не стали бы ограничивать исключительно белорусами или жителями Белоруссии. Следовательно, они собираются работать именно в этом районе, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву** читайте на сайте Украина.ру*Организация запрещена в России.**Признан в России экстремистом и террористом.
https://ukraina.ru/20240331/1054217844.html
украина
белоруссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103382/77/1033827761_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_26ccbfc3c3d9722b6616949fdfdc158d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, белоруссия, россия, александр дюков, националисты, всу, белорусы, потери, потери всу
Новости, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Дюков, националисты, ВСУ, белорусы, потери, потери ВСУ

Обещают большие деньги: историк раскрыл, зачем националисты из "полка Калиновского"* ищут новых рекрутов

04:50 01.04.2024
 
© X / Luffi2539белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского
белорусский батальон на украине Батальон имени Кастуся Калиновского - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© X / Luffi2539
Читать в
Смысл нового набора рекрутов в "полк Калиновского"* направлен не на возмещение потерь на территории Украины, где несет большие потери. Видимо речь идет о подразделении, которое будет действовать в Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский историк, публицист, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков
Ранее полк имени Кастуся Калиновского*, состоящий из белорусских националистов, воюющих на стороне ВСУ, объявил набор новобранцев и сообщил о дополнительном финансировании.
Полк Калиновского* размещает рекламу призыва и обещает достаточно большие деньги для тех, кто пойдет воевать. Они обещают обучение по всем стандартам НАТО, рассказал историк.
При этом требования набора четко ограничивают национальную принадлежность будущих рекрутов. Это должны быть либо этнические белорусы, либо выходцы с территории Белоруссии, добавил публицист.
"Исходя из этого можно сделать вывод, что смысл данного набора направлен не на возмещение потерь на территории Украины. Мы знаем, что полк Калиновского* воюет на Украине, несет там потери. А речь идет о том, чтобы сформировать подразделение, которое может действовать непосредственно на белорусской территории", - подчеркнул Дюков.
Если бы пришло сообщение просто о возмещении потерь и о боевых действиях на территории Украины, тогда набор рекрутов не стали бы ограничивать исключительно белорусами или жителями Белоруссии. Следовательно, они собираются работать именно в этом районе, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Дюков: Если будет политическое решение, то господин Буданов** присоединится к господину Дудаеву** читайте на сайте Украина.ру
*Организация запрещена в России.
**Признан в России экстремистом и террористом.
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Вчера, 18:24
Судить или убитьС самого начала военных действий на Украине (ещё до СВО, со старта гражданской войны в Донбассе) в российском обществе идёт дискуссия, как лучше поступать с лидерами противника: устраивать на них охоту с целью убийства или захватывать в плен и судить по окончании боевых действий
 
НовостиУкраинаБелоруссияРоссияАлександр ДюковнационалистыВСУбелорусыпотерипотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:13В МИД РФ прокомментировали атаку ВВС Израиля на иранское представительство в Сирии
22:59Белый дом давит на спикера палаты представителей в вопросе финансирования Украины, Джонсон ответил
22:33Симоньян знает, что на неё готовится новое покушение, но уходить из публичного поля не намерена
22:08В Бразилии никто не хочет говорить об Украине – посол
21:52Над Чёрным морем уничтожено 6 БПЛА ВСУ
21:44Зеленский инициирует реформирование правительства, заявили в ОП
21:12СМИ: Греция через Чехию поставит ВСУ "большую партию боеприпасов"
20:51Армия Украины теряет позиции без американских денег – Белый дом
20:37Строительство новых электростанций на Украине затруднено из-за долгов -"Укрэнерго"
20:11ВСУ атаковали Белгородскую область 19 ракетами РСЗО Vampire – ПВО сбила все
19:58Гривна вошла в десятку самых слабых валют мира
19:40Правительство Бразилии хочет видеть Путина на саммите G20 в Рио-де-Жанейро
19:12Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
18:49Жительницу Луцка посадили на 5 лет за помощь уклонистам
18:31Девять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
18:30"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине
18:14ВС РФ поразили аэропорт Лозоватка в Кривом Роге
18:01Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с Запада
18:00В Госдуме указали на ключевого спонсора украинских террористов
18:00Фархад Ибрагимов: Эрдоган считает помощь ВСУ "мелочью", не влияющей на его отношения с Россией
Лента новостейМолния