"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной - 16.08.2024 Украина.ру
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"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной - 16.08.2024 Украина.ру
"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
В Киеве есть люди, у которых руки по локоть в крови, есть люди, которые вообще полностью в крови. И тем не менее есть люди, которые занимают антироссийскую позицию, других в руководстве Украины нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич
2024-08-16T04:00
2024-08-16T04:00
новости
арсен аваков
украина
россия
преступления
киевский режим
переговоры
владимир путин
руководство
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Ранее СВР сообщила, что Запад собирается заменить Владимира Зеленского на бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*.Многократно президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия не готова на переговоры с Зеленским. После всего того, что он лично сказал в адрес президента России, в адрес ее граждан и российского государства в принципе, переговоры с Зеленским вести не будут, рассказал эксперт.А вот переговоры с Украиной возможны. И президент России ранее уже озвучил условия этих переговоров, уточнил он.Но, по крайней мере, такие фигуры не несут непосредственной ответственности за те гражданские и военные преступления, которые характеризуют киевский режим. Вот с этой точки зрения пока мы таких фамилий не слышим, заключил собеседник издания.* Признан террористом и экстремистом в РФПолный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.руО том, повлиял ли демарш ВСУ в Курской области не повлиял на оперативную обстановку в Донбассе - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, арсен аваков, украина, россия, преступления, киевский режим, переговоры, владимир путин, руководство
Новости, Арсен Аваков, Украина, Россия, преступления, киевский режим, переговоры, Владимир Путин, руководство

"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной

04:00 16.08.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота штабов партий на выборах в Верховную раду Украины
Работа штабов партий на выборах в Верховную раду Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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В Киеве есть люди, у которых руки по локоть в крови, есть люди, которые вообще полностью в крови. И тем не менее есть люди, которые занимают антироссийскую позицию, других в руководстве Украины нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич
Ранее СВР сообщила, что Запад собирается заменить Владимира Зеленского на бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*.
Многократно президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия не готова на переговоры с Зеленским. После всего того, что он лично сказал в адрес президента России, в адрес ее граждан и российского государства в принципе, переговоры с Зеленским вести не будут, рассказал эксперт.
А вот переговоры с Украиной возможны. И президент России ранее уже озвучил условия этих переговоров, уточнил он.
"Что же касается той или иной фигуры, в Киеве есть люди, у которых руки по локоть в крови, есть люди, которые вообще полностью в крови. И тем не менее есть люди, которые занимают антироссийскую позицию, других в руководстве Украины нет", - отметил Межевич.
Но, по крайней мере, такие фигуры не несут непосредственной ответственности за те гражданские и военные преступления, которые характеризуют киевский режим. Вот с этой точки зрения пока мы таких фамилий не слышим, заключил собеседник издания.
* Признан террористом и экстремистом в РФ
Полный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.ру
О том, повлиял ли демарш ВСУ в Курской области не повлиял на оперативную обстановку в Донбассе - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру
Валерий Залужный
Вчера, 14:39
Взрывное напоминание. История "Северных потоков" опять приструнила нацистов Зеленского После последних громких обвинений в адрес Украины в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" (СП и СП-2) в этом деле наметился однозначный откат, и стройный хор голосов опять утверждает: неонацистский режим в Киев и его просроченный фюрер Владимир Зеленский не виноваты.
 
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05:15Почти готовый мятеж: Ищенко о том, к чему ведет смычка недовольных военных и "антизеленской оппозиции"
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04:15"Буйных полно": Межевич о том, почему в случае втягивания Польши России придётся помогать Белоруссии
04:00"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
03:45Не оставлять позиции. Ищенко о том, почему теряется связь между штабным генералитетом и офицерами ВСУ
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