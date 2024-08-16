https://ukraina.ru/20240816/1056898136.html

"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной

"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной - 16.08.2024 Украина.ру

"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной

В Киеве есть люди, у которых руки по локоть в крови, есть люди, которые вообще полностью в крови. И тем не менее есть люди, которые занимают антироссийскую позицию, других в руководстве Украины нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич

2024-08-16T04:00

2024-08-16T04:00

2024-08-16T04:00

новости

арсен аваков

украина

россия

преступления

киевский режим

переговоры

владимир путин

руководство

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Ранее СВР сообщила, что Запад собирается заменить Владимира Зеленского на бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*.Многократно президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия не готова на переговоры с Зеленским. После всего того, что он лично сказал в адрес президента России, в адрес ее граждан и российского государства в принципе, переговоры с Зеленским вести не будут, рассказал эксперт.А вот переговоры с Украиной возможны. И президент России ранее уже озвучил условия этих переговоров, уточнил он.Но, по крайней мере, такие фигуры не несут непосредственной ответственности за те гражданские и военные преступления, которые характеризуют киевский режим. Вот с этой точки зрения пока мы таких фамилий не слышим, заключил собеседник издания.* Признан террористом и экстремистом в РФПолный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.руО том, повлиял ли демарш ВСУ в Курской области не повлиял на оперативную обстановку в Донбассе - в интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ создают медийный плацдарм на Курщине, но в итоге получат кольцо вокруг Нью-Йорка на сайте Украина.ру

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новости, арсен аваков, украина, россия, преступления, киевский режим, переговоры, владимир путин, руководство