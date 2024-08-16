"Только по локоть или полностью": Межевич объяснил, в каком случае возможны переговоры с Украиной
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота штабов партий на выборах в Верховную раду Украины
В Киеве есть люди, у которых руки по локоть в крови, есть люди, которые вообще полностью в крови. И тем не менее есть люди, которые занимают антироссийскую позицию, других в руководстве Украины нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич
Ранее СВР сообщила, что Запад собирается заменить Владимира Зеленского на бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*.
Многократно президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия не готова на переговоры с Зеленским. После всего того, что он лично сказал в адрес президента России, в адрес ее граждан и российского государства в принципе, переговоры с Зеленским вести не будут, рассказал эксперт.
А вот переговоры с Украиной возможны. И президент России ранее уже озвучил условия этих переговоров, уточнил он.
"Что же касается той или иной фигуры, в Киеве есть люди, у которых руки по локоть в крови, есть люди, которые вообще полностью в крови. И тем не менее есть люди, которые занимают антироссийскую позицию, других в руководстве Украины нет", - отметил Межевич.
Но, по крайней мере, такие фигуры не несут непосредственной ответственности за те гражданские и военные преступления, которые характеризуют киевский режим. Вот с этой точки зрения пока мы таких фамилий не слышим, заключил собеседник издания.
* Признан террористом и экстремистом в РФ
Полный текст интервью Николая Межевича о возможном участии Белоруссии в СВО и переговорах России и Украины читайте на сайте Украина.ру
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