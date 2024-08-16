Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ - 16.08.2024 Украина.ру
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Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ
Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ - 16.08.2024 Украина.ру
Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ
Украинским генералам для сохранения резервов надо, чтобы разбитые части держались, а фронтовым офицерам, чтобы выполнять приказы высших штабов, нужны пополнения, которые можно получить лишь израсходовав резервы. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2024-08-16T04:45
2024-08-16T04:45
новости
украина
ростислав ищенко
михаил кутузов
всу
командование
резервы
штаб
приказы
украинская армия
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Командование ВСУ требует от фронтовых офицеров, чтобы их части стояли (или наступали) и умирали, выполняя приказ, а фронтовые офицеры, которые сами, по мере роста потерь, оказываются всё ближе к переднему краю, требуют, чтобы высшие штабы обеспечивали свои приказы ресурсами, отметил эксперт.Но таких ресурсов у генералов нет, а то, что есть, они пытаются сохранить "на чёрный день", когда фронт окончательно рухнет и свежие соединения понадобятся для того, чтобы вместе с остатками левобережной армии сформировать новый фронт, добавил политолог.Таким образом, генералам, для сохранения резервов надо, чтобы разбитые части держались, фронтовым офицерам, чтобы выполнять приказы высших штабов, нужны пополнения, которые можно получить лишь израсходовав резервы, отметил он.Противоречие нерешаемое, значит пропасть между фронтовым офицерством и штабным начальством на Украине будет только увеличиваться. Это снизит управляемость и боевую устойчивость ВСУ. Уже снизило, но снизит ещё сильнее, резюмировал автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.руО том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240815/1056882037.html
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новости, украина, ростислав ищенко, михаил кутузов, всу, командование, резервы, штаб, приказы, украинская армия, солдаты, офицеры
Новости, Украина, Ростислав Ищенко, Михаил Кутузов, ВСУ, командование, резервы, штаб, приказы, украинская армия, солдаты, офицеры

Резервы на черный день: Ищенко о том, почему растет пропасть между фронтовым офицерством и штабами ВСУ

04:45 16.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинским генералам для сохранения резервов надо, чтобы разбитые части держались, а фронтовым офицерам, чтобы выполнять приказы высших штабов, нужны пополнения, которые можно получить лишь израсходовав резервы. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Командование ВСУ требует от фронтовых офицеров, чтобы их части стояли (или наступали) и умирали, выполняя приказ, а фронтовые офицеры, которые сами, по мере роста потерь, оказываются всё ближе к переднему краю, требуют, чтобы высшие штабы обеспечивали свои приказы ресурсами, отметил эксперт.
Но таких ресурсов у генералов нет, а то, что есть, они пытаются сохранить "на чёрный день", когда фронт окончательно рухнет и свежие соединения понадобятся для того, чтобы вместе с остатками левобережной армии сформировать новый фронт, добавил политолог.

"Всем генералам в училищах и академиях вдалбливали в голову фразу [полководца Михаила] Кутузова: "Резервы должны быть сберегаемы сколь можно долее, ибо тот генерал, который сохраняет резерв, не побеждён". Вот командование ВСУ и пытается свои резервы сохранить "как можно долее", - подчеркнул Ищенко.

Таким образом, генералам, для сохранения резервов надо, чтобы разбитые части держались, фронтовым офицерам, чтобы выполнять приказы высших штабов, нужны пополнения, которые можно получить лишь израсходовав резервы, отметил он.
Противоречие нерешаемое, значит пропасть между фронтовым офицерством и штабным начальством на Украине будет только увеличиваться. Это снизит управляемость и боевую устойчивость ВСУ. Уже снизило, но снизит ещё сильнее, резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко: Украина - распад читайте на сайте Украина.ру
О том, какие цели преследует Запад, толкая ВСУ на наступление в Курской области - в интервью Алексея Мухина: Украина лишила себя статуса страны-жертвы, когда ВСУ вторглись в Курскую область на сайте Украина.ру
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НовостиУкраинаРостислав ИщенкоМихаил КутузовВСУкомандованиерезервыштабприказыукраинская армиясолдатыофицеры
 
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