"Харьков брать бесполезно": Подлесный о том, выберут ли украинские нацисты "смерть подвальной крысы" - 31.05.2024 Украина.ру
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"Харьков брать бесполезно": Подлесный о том, выберут ли украинские нацисты "смерть подвальной крысы"
"Харьков брать бесполезно": Подлесный о том, выберут ли украинские нацисты "смерть подвальной крысы" - 31.05.2024 Украина.ру
"Харьков брать бесполезно": Подлесный о том, выберут ли украинские нацисты "смерть подвальной крысы"
Сейчас ВС РФ не будут штурмовать Киев, Харьков или Полтаву. Для этого пришлось бы действовать как Израиль. Харьков нужно окружить и ждать, пока ВСУ оттуда выйдут, как это было в Мариуполе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-05-31T05:50
2024-05-31T05:50
новости
россия
харьков
полтава
азовсталь
вс рф
всу
окружение
наступление
штурм
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Сейчас ВС РФ могут активизироваться в Сумской и Черниговской областях, пока ВСУ не построили там укрепления, рассказал эксперт. При этом одна часть войсковых формирований будет двигаться на Полтаву. Если попытаться обойти Славянск, можно опять завязнуть в позиционных боях, рассказал эксперт.Нужно отходить от штурмов крепостей времен Чингисхана, когда их защищало все население. Сейчас ВС РФ не будут штурмовать Киев, Харьков или Полтаву. Для этого пришлось бы действовать как Израиль, который все бомбит, подчеркнул политолог.Харьков брать бесполезно. Не хотелось бы, чтобы повторился штурм Грозного, только в еще большем масштабе. Харьков нужно окружить и ждать, пока ВСУ оттуда выйдут, как это было в Мариуполе. Никто ведь не штурмовал подвалы "Азовстали", добавил он."Поэтому мы их окружим и создадим условия, когда ВСУ сами оттуда выйдут. Потому что даже самые упрямые нацисты не хотят умереть как крыса в подвале", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.руО том, почему район Липцев и Волчанска "заточен" на уничтожение украинских резервов можно прочитать в интервью Александра Полищука: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова
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россия
харьков
полтава
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новости, россия, харьков, полтава, азовсталь, вс рф, всу, окружение, наступление, штурм, киев
Новости, Россия, Харьков, Полтава, Азовсталь, ВС РФ, ВСУ, окружение, наступление, штурм, Киев

"Харьков брать бесполезно": Подлесный о том, выберут ли украинские нацисты "смерть подвальной крысы"

05:50 31.05.2024
 
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Блиндаж ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Сейчас ВС РФ не будут штурмовать Киев, Харьков или Полтаву. Для этого пришлось бы действовать как Израиль. Харьков нужно окружить и ждать, пока ВСУ оттуда выйдут, как это было в Мариуполе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас ВС РФ могут активизироваться в Сумской и Черниговской областях, пока ВСУ не построили там укрепления, рассказал эксперт. При этом одна часть войсковых формирований будет двигаться на Полтаву. Если попытаться обойти Славянск, можно опять завязнуть в позиционных боях, рассказал эксперт.
"Если мы из Курской области пойдем на Житомир через Чернигов и если второй удар придется на Полтаву через Сумы, Киев будет зажат между этими двумя красивыми стрелами. А прямые линии всегда соединяются, даже если они не соединяются по чертежу. Мы охватим Киев с севера и с юга и лишим ВСУ западной помощи", - отметил Подлесный.
Нужно отходить от штурмов крепостей времен Чингисхана, когда их защищало все население. Сейчас ВС РФ не будут штурмовать Киев, Харьков или Полтаву. Для этого пришлось бы действовать как Израиль, который все бомбит, подчеркнул политолог.
Харьков брать бесполезно. Не хотелось бы, чтобы повторился штурм Грозного, только в еще большем масштабе. Харьков нужно окружить и ждать, пока ВСУ оттуда выйдут, как это было в Мариуполе. Никто ведь не штурмовал подвалы "Азовстали", добавил он.
"Поэтому мы их окружим и создадим условия, когда ВСУ сами оттуда выйдут. Потому что даже самые упрямые нацисты не хотят умереть как крыса в подвале", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.ру
О том, почему район Липцев и Волчанска "заточен" на уничтожение украинских резервов можно прочитать в интервью Александра Полищука: Россия двумя "бомбами" разобрала ВСУ на запчасти, чтобы сотворить шедевр у Чернигова
Крыса - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Вчера, 14:21
Мёртвая армия Зеленского идёт в бойПомню накануне начала СВО, и сразу после её начала, много рассказывали об американских биолабораториях на Украине, в которых якобы готовятся страшные вирусы для бактериологической войны против России.
 
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