"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС
Курская АЭС работает в штатном режиме, безопасность объекта обеспечена. Об этом 15 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
По итогам встречи в Курчатове с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко врио губернатора Курской области сообщил, что обсуждалась ситуация на местной АЭС.
"В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - сообщил Смирнов в своём ТГ-канале.
Кириенко и Смирнов посетили строительную площадку Курской АЭС-2. По словам врио губернатора, проект реализуется по графику. Пуск строящегося реактора запланирован на декабрь и, по мнению Смирнова, "это станет важным этапом развития атомной отрасли".
"Обсудили текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. В Курчатове продолжается реализация проектов по обновлению инфраструктуры, созданию комфортной и безопасной среды для жителей", - добавил Смирнов.
Кириенко и Смирнов посетили строительную площадку Курской АЭС-2. По словам врио губернатора, проект реализуется по графику. Пуск строящегося реактора запланирован на декабрь и, по мнению Смирнова, "это станет важным этапом развития атомной отрасли".
"Обсудили текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. В Курчатове продолжается реализация проектов по обновлению инфраструктуры, созданию комфортной и безопасной среды для жителей", - добавил Смирнов.
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