"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС - 15.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240815/1056875987.html
"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС
"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС - 15.08.2024 Украина.ру
"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС
Курская АЭС работает в штатном режиме, безопасность объекта обеспечена. Об этом 15 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
2024-08-15T12:29
2024-08-15T12:29
новости
курская область
россия
сергей смирнов
сергей кириенко
вооруженные силы украины
администрация президента
росгвардия
минобороны рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0e/1056859954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d63897e6959a078316d0e17f5a44a2f.jpg
По итогам встречи в Курчатове с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко врио губернатора Курской области сообщил, что обсуждалась ситуация на местной АЭС."В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - сообщил Смирнов в своём ТГ-канале. Кириенко и Смирнов посетили строительную площадку Курской АЭС-2. По словам врио губернатора, проект реализуется по графику. Пуск строящегося реактора запланирован на декабрь и, по мнению Смирнова, "это станет важным этапом развития атомной отрасли"."Обсудили текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. В Курчатове продолжается реализация проектов по обновлению инфраструктуры, созданию комфортной и безопасной среды для жителей", - добавил Смирнов.Накануне официальная Москва сделала заявление о последствиях для ядерной безопасности операции ВСУ в Курской области – подробности в публикации МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы Также на эту тему публикация Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0e/1056859954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9805a0321624b5f628aa01e0972f2c36.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, сергей смирнов, сергей кириенко, вооруженные силы украины, администрация президента, росгвардия, минобороны рф, сво, ядерная безопасность, ядерная энергетика, ядерные реакторы, аэс
Новости, Курская область, Россия, Сергей Смирнов, Сергей Кириенко, Вооруженные силы Украины, Администрация президента, Росгвардия, Минобороны РФ, СВО, ядерная безопасность, Ядерная энергетика, ядерные реакторы, АЭС

"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС

12:29 15.08.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Курская АЭС работает в штатном режиме, безопасность объекта обеспечена. Об этом 15 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
По итогам встречи в Курчатове с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко врио губернатора Курской области сообщил, что обсуждалась ситуация на местной АЭС.
"В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - сообщил Смирнов в своём ТГ-канале.

Кириенко и Смирнов посетили строительную площадку Курской АЭС-2. По словам врио губернатора, проект реализуется по графику. Пуск строящегося реактора запланирован на декабрь и, по мнению Смирнова, "это станет важным этапом развития атомной отрасли".

"Обсудили текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. В Курчатове продолжается реализация проектов по обновлению инфраструктуры, созданию комфортной и безопасной среды для жителей", - добавил Смирнов.
Накануне официальная Москва сделала заявление о последствиях для ядерной безопасности операции ВСУ в Курской области – подробности в публикации МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы
Также на эту тему публикация Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове
 
НовостиКурская областьРоссияСергей СмирновСергей КириенкоВооруженные силы УкраиныАдминистрация президентаРосгвардияМинобороны РФСВОядерная безопасностьЯдерная энергетикаядерные реакторыАЭС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Военное положение, мобилизация и эвакуация: эксперт объяснил, что предусматривает ЧС федерального уровня
13:29Подоляк открестился от ответственности Киева за подрыв "Северных потоков"
13:26СК РФ расследовал дело француза-иноагента Винатье
13:15Дорогами Новороссии. Путешествие из Москвы в Севастополь
13:01ВСУ задумали новую атаку, ЧС в Белгородской области, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 августа
12:57Учитель русского языка. Кабмин Украины уволил омбудсмена по образованию
12:46Спецназ "Ахмат" вывел почти сто мирных жителей из Суджи - Алаудинов
12:45Зачем террористы из ВСУ пошли на Курскую область и нужны ли России переговоры – Витязева
12:29"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС
12:14Все-таки обсуждали. Подоляк проговорился о консультациях с Западом перед атакой на Курскую область
12:10В Белгородской области введен режим ЧС федерального характера
12:09Украинские "крысиные гонки": эксперт о новых фактах и роли США в деле о теракте на "СП-2"
11:38"Я знал, что меня встретят как родного": Shaman приехал в Мариуполь
11:27Российский военный сбил украинский дрон головой
10:58Литва запретила въезд всех легковых автомобилей на белорусских номерах – ГПК Белоруссии
10:53Посольство Индии рекомендовало своим гражданам покинуть три области России
10:30Робот обезвредил бомбу, которой пытались взорвать здание ОВД в Тобольске
10:02Минздрав ДНР строго контролирует выдачу льготных препаратов
09:53Ракеты, дроны, РЭБы и новинки "народного" ВПК России: что ещё было на форуме "Армия – 2024". Спецрепортаж
09:38США оказались в неловком положении из-за атаки ВСУ на Курскую область - Foreign Policy
Лента новостейМолния