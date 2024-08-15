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"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС

"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС - 15.08.2024 Украина.ру

"Ситуация на объекте стабильная": Смирнов и Кириенко обсудили Курскую АЭС

Курская АЭС работает в штатном режиме, безопасность объекта обеспечена. Об этом 15 августа заявил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

2024-08-15T12:29

2024-08-15T12:29

2024-08-15T12:29

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По итогам встречи в Курчатове с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко врио губернатора Курской области сообщил, что обсуждалась ситуация на местной АЭС."В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", - сообщил Смирнов в своём ТГ-канале. Кириенко и Смирнов посетили строительную площадку Курской АЭС-2. По словам врио губернатора, проект реализуется по графику. Пуск строящегося реактора запланирован на декабрь и, по мнению Смирнова, "это станет важным этапом развития атомной отрасли"."Обсудили текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. В Курчатове продолжается реализация проектов по обновлению инфраструктуры, созданию комфортной и безопасной среды для жителей", - добавил Смирнов.Накануне официальная Москва сделала заявление о последствиях для ядерной безопасности операции ВСУ в Курской области – подробности в публикации МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы Также на эту тему публикация Хотели взять АЭС: Алаудинов рассказал о провалившихся планах ВСУ в Курчатове

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новости, курская область, россия, сергей смирнов, сергей кириенко, вооруженные силы украины, администрация президента, росгвардия, минобороны рф, сво, ядерная безопасность, ядерная энергетика, ядерные реакторы, аэс