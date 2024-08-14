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МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы

МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы - 14.08.2024 Украина.ру

МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы

Запад подстрекает киевский режим ко все новым преступным авантюрам, подпитывает их деньгами. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-08-14T15:51

2024-08-14T15:51

2024-08-14T15:51

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"Украинские неонацисты, почувствовав предоставленный им западными кураторами карт-бланш на бандитские вылазки в российские регионы, 11 августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области", - напомнила Захарова.Она отметил, что пожар в районе расположения градирен станции был своевременно локализован и угроза аварии устранена. Захарова также напомнила о произведённом ВСУ 10 августа массированном обстреле Горловки. Ранения получили 14 мирных жителей. Затем, 9 августа дронами был атакован Липецк – ранены девять человек. Ночью 11 августа ВСУ обстреляли Курск - от сбитой ракеты пострадали 15 человек. Затем, 13 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в населенном пункте Приволье (ЛHP) - погибла 64-летняя женщина."Из-за обстрелов ВСУ регулярно страдает Шебекино Белгородской области. По информации властей региона, в день по городу совершается от трех до пяти атак преимущественно из артиллерии и РСЗО. В результате этих преступных действий только в текущем году в городе погибли 36 человек, ранено почти 300. Это не что иное как акты терроризма", - заявила Захарова.Она также обратила внимание на недавнее заявление российского президента Владимира Путина, задавшегося риторически вопросом о смысле переговоров "с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики".Подробности на эту тему в публикации Украина.ру Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию

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