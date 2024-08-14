МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы - 14.08.2024 Украина.ру
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МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы
МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы - 14.08.2024 Украина.ру
МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы
Запад подстрекает киевский режим ко все новым преступным авантюрам, подпитывает их деньгами. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-08-14T15:51
2024-08-14T15:51
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мария захарова
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
украинский неонацизм
терроризм
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"Украинские неонацисты, почувствовав предоставленный им западными кураторами карт-бланш на бандитские вылазки в российские регионы, 11 августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области", - напомнила Захарова.Она отметил, что пожар в районе расположения градирен станции был своевременно локализован и угроза аварии устранена. Захарова также напомнила о произведённом ВСУ 10 августа массированном обстреле Горловки. Ранения получили 14 мирных жителей. Затем, 9 августа дронами был атакован Липецк – ранены девять человек. Ночью 11 августа ВСУ обстреляли Курск - от сбитой ракеты пострадали 15 человек. Затем, 13 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в населенном пункте Приволье (ЛHP) - погибла 64-летняя женщина."Из-за обстрелов ВСУ регулярно страдает Шебекино Белгородской области. По информации властей региона, в день по городу совершается от трех до пяти атак преимущественно из артиллерии и РСЗО. В результате этих преступных действий только в текущем году в городе погибли 36 человек, ранено почти 300. Это не что иное как акты терроризма", - заявила Захарова.Она также обратила внимание на недавнее заявление российского президента Владимира Путина, задавшегося риторически вопросом о смысле переговоров "с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики".Подробности на эту тему в публикации Украина.ру Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
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Новости, Россия, Запад, Киев, Мария Захарова, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, украинский неонацизм, терроризм, Военные преступления, ВСУ, Курская область, БПЛА, СВО, военная помощь, Новые регионы, мирные жители, Украина-НАТО

МИД РФ: Запад одобряет "ядерный терроризм" и бандитские вылазки ВСУ в российские регионы

15:51 14.08.2024
 
© Фото : Настоящий Гладков / Telegramпоследствия удара ВСУ по Шебекино
последствия удара ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков / Telegram
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Запад подстрекает киевский режим ко все новым преступным авантюрам, подпитывает их деньгами. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Украинские неонацисты, почувствовав предоставленный им западными кураторами карт-бланш на бандитские вылазки в российские регионы, 11 августа с помощью дрона-камикадзе нанесли удар по Запорожской АЭС из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области", - напомнила Захарова.
Она отметил, что пожар в районе расположения градирен станции был своевременно локализован и угроза аварии устранена.
"Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко все новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Захарова также напомнила о произведённом ВСУ 10 августа массированном обстреле Горловки. Ранения получили 14 мирных жителей. Затем, 9 августа дронами был атакован Липецк – ранены девять человек. Ночью 11 августа ВСУ обстреляли Курск - от сбитой ракеты пострадали 15 человек. Затем, 13 августа ВСУ с помощью БПЛА атаковали гражданский автомобиль в населенном пункте Приволье (ЛHP) - погибла 64-летняя женщина.
"Из-за обстрелов ВСУ регулярно страдает Шебекино Белгородской области. По информации властей региона, в день по городу совершается от трех до пяти атак преимущественно из артиллерии и РСЗО. В результате этих преступных действий только в текущем году в городе погибли 36 человек, ранено почти 300. Это не что иное как акты терроризма", - заявила Захарова.
Она также обратила внимание на недавнее заявление российского президента Владимира Путина, задавшегося риторически вопросом о смысле переговоров "с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
"Киевскому режиму следует крепко задуматься, а не продолжать терроризировать мирных жителей, в т.ч. в других районах в зоне СВО, где его формирования тоже ведут огонь по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры", - подчеркнула Захарова.
Подробности на эту тему в публикации Украина.ру Президент Финляндии оправдал вооружённое вторжение Украины в Россию
 
НовостиРоссияЗападКиевМария ЗахароваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украиныукраинский неонацизмтерроризмВоенные преступленияВСУКурская областьБПЛАСВОвоенная помощьНовые регионымирные жителиУкраина-НАТО
 
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